Стакан с газированной водой
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 9:58

Активированный уголь вместо фильтра: как аптечное средство справляется с хлором

Назван простой способ сделать воду из-под крана чище с помощью угольного мешочка

Качество водопроводной воды далеко не всегда вызывает доверие — иногда она имеет неприятный запах, мутный оттенок или осадок. Покупные фильтры действительно справляются с большинством примесей, но стоят недёшево и требуют регулярной замены картриджей. Если фильтра под рукой нет, на помощь придёт активированный уголь - доступное и эффективное средство, которое может временно улучшить вкус и качество воды.

Почему активированный уголь очищает воду

Активированный уголь обладает уникальной пористой структурой, благодаря которой он работает как губка, поглощая вредные вещества и неприятные запахи. Один грамм такого угля имеет площадь поверхности до 1000 квадратных метров - именно поэтому его используют в промышленных фильтрах и медицинских сорбентах.

Он способен задерживать:

  • хлор и его соединения, придающие воде резкий запах;
  • органические примеси, включая следы нефтепродуктов;
  • остатки моющих средств и фенолы;
  • вещества, влияющие на вкус и цвет воды.

При этом уголь безопасен, не выделяет химических соединений и подходит даже для употребления внутрь.

Как сделать простой фильтр своими руками

Для домашней очистки подойдёт активированный уголь в таблетках, порошке или гранулах. Главное — использовать аптечный, без добавок и ароматизаторов.

Что потребуется:

  • 10-15 таблеток угля (или 2-3 столовые ложки порошка);
  • чистая марля, бинт или хлопковая ткань;
  • нитка, резинка или шнур для фиксации;
  • ёмкость с водой (стеклянная банка, кувшин).

Инструкция:

  1. Измельчите уголь.
    Если используете гранулы или таблетки, растолките их в порошок — чем мельче частицы, тем эффективнее очистка.
  2. Сделайте фильтрующий мешочек.
    Сложите ткань в несколько слоёв, высыпьте уголь в центр и сформируйте мешочек. Завяжите ниткой или зафиксируйте резинкой.
  3. Погрузите фильтр в воду.
    Опустите мешочек в кувшин с водопроводной водой и оставьте на 30-60 минут. Чем дольше контакт, тем чище результат.
  4. Перемешайте воду и извлеките фильтр.
    После фильтрации аккуратно размешайте жидкость ложкой — вкус станет заметно мягче, а запах исчезнет.

Совет: если вода имеет сильный запах хлора, процедуру можно повторить дважды, используя свежий уголь.

Сравнение эффективности очистки

Метод с активированным углём подходит для временного решения, но не заменяет полноценную фильтрацию.

Как повысить эффективность

  1. Используйте холодную воду. При высокой температуре адсорбция ухудшается.
  2. Не храните уголь дольше суток. После фильтрации он теряет свойства.
  3. Регулярно обновляйте фильтр. Повторное использование снижает эффективность.
  4. Комбинируйте с кипячением. Если вода сомнительного качества, сначала прокипятите её, затем очистите углём.
  5. Используйте стеклянную или керамическую ёмкость. Пластик может выделять примеси.

А что если нет марли и нитки?

Можно сделать слоистый фильтр прямо в воронке:

  • на дно положите ватный диск,
  • засыпьте слой измельчённого угля (1-2 см),
  • сверху накройте ещё одним ватным диском.

Через такую конструкцию можно пропустить воду вручную - эффект будет аналогичным.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Дешёвый и доступный способ Не удаляет бактерии и тяжёлые металлы
Улучшает вкус и запах воды Требует времени
Прост в применении Подходит только как временное решение
Безопасен и экологичен Нужен свежий уголь для каждой фильтрации

Мифы и правда

Миф: активированный уголь делает воду стерильной.
Правда: он очищает от запахов и химических примесей, но не уничтожает бактерии.

Миф: чем больше угля, тем лучше.
Правда: избыток не улучшит качество — важно время контакта и свежесть фильтра.

Миф: уголь можно использовать бесконечно.
Правда: после одного применения он теряет адсорбирующую способность.

