Черная паста с углем
Черная паста с углем
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:31

Модная чёрная паста работает как наждак: белизна видна, а последствия приходят позже

Зубная паста с углем повреждает эмаль при высокой абразивности — Блюмкин

Чёрная зубная паста с активированным углём быстро стала модным продуктом и привлекла внимание тех, кто мечтает о более светлой улыбке. Производители уверяют, что она эффективно отбеливает зубы и глубоко очищает эмаль. Однако за внешней эффектностью скрываются ограничения и риски, о которых важно знать заранее. Об этом сообщает издание "Гастрономъ".

Зачем активированный уголь добавляют в пасты

Активированный уголь давно используют в косметике благодаря его способности связывать загрязнения и пигменты. Его можно встретить в масках для лица, средствах для умывания, шампунях и дезодорантах. В зубных пастах уголь выполняет схожую функцию — помогает удалять налёт с поверхности зубов.

При этом уголь не относится к химическим отбеливающим компонентам. Его действие основано на механическом очищении: мелкие частицы работают как абразив и снимают поверхностные пятна. Чаще всего они появляются из-за курения, кофе, чая, красного вина и продуктов с яркими красителями. С такими изменениями действительно можно справиться без сложных процедур, особенно если речь идёт о временном налёте, а не о внутренних изменениях эмали.

Может ли уголь отбелить зубы

Существует принципиальная разница между механическим и химическим отбеливанием. В первом случае удаляется внешний налёт, во втором — меняется оттенок зуба изнутри. Уголь не способен проникать вглубь эмали, поэтому он не влияет на её природный цвет.

Да, после использования угольной пасты зубы могут выглядеть светлее, но это связано лишь с очищением поверхности. Если эмаль изначально имеет желтоватый или сероватый оттенок, никакая чёрная паста не сделает её белоснежной. Кроме того, при чрезмерном увлечении абразивными средствами может усилиться чувствительность зубов, что часто становится первым тревожным сигналом.

Риски и комментарий стоматолога

Основная опасность паст с углём связана с их абразивностью. При частом или агрессивном использовании можно повредить эмаль и спровоцировать её истончение. В результате попытки отбеливания иногда приводят к обратному эффекту — зубы выглядят темнее из-за утраты защитного слоя.

"Механическое отбеливание происходит за счёт абразивных компонентов. Они действительно осветляют зубы, но при высоком уровне абразивности могут повредить эмаль", — отмечает главный врач, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

Специалисты советуют учитывать не только состав, но и частоту применения подобных средств. Аналогичные риски описываются и при использовании отбеливающих паст, рассчитанных на регулярное применение без контроля стоматолога.

Как правильно пользоваться угольной пастой

Стоматологи рекомендуют использовать пасту с углём как дополнительный элемент ухода, а не как замену обычной фторсодержащей пасте. Она подходит для периодического удаления поверхностного налёта, но не для ежедневного применения.

Оптимальный режим — 1-2 раза в неделю. Такой подход можно сравнить с мягким пилингом: он полезен только при умеренности. При чувствительных дёснах или повреждённой эмали от угольных паст лучше отказаться.

Зубная паста с активированным углём может быть полезной при грамотном использовании и адекватных ожиданиях. Она помогает поддерживать чистоту зубов, но не является полноценным отбеливающим средством и не заменяет профессиональный уход.

