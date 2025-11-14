Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Баба Яга и избушка на курьих ножках - panoramio
Баба Яга и избушка на курьих ножках - panoramio
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Cкляренко is licensed under CC BY 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:09

Баба-яга выходит на официальную работу: в Сочи ищут сказочный характер за высокую зарплату

Тематический парк в Сочи назначил оклад в 250 тысяч рублей для того, кто сыграет Бабу-ягу

Вакансия с необычными требованиями появилась в Сочи: местный парк развлечений ищет сотрудницу, готовую перевоплотиться в Бабу-ягу и работать в образе полноценного сказочного персонажа. Об этом сообщают пресс-службы тематических парков.

Условия и требования к соискательнице

Работодатели предлагают доход от 250 тысяч рублей в месяц до вычета налогов и официальное оформление. Претендентка должна уверенно владеть современным русским языком на уровне C2 и желательно знать древнерусский на уровне Upper-Intermediate. Приоритет отдают кандидаткам, чья внешность максимально совпадает с образом персонажа без грима. В перечне умений значатся ворчание, умение бубнить, обращаться с печью, самоваром, метлой и ступой, а также глубокое знание сказочного материала.

Среди желательных навыков — опыт работы в детском театре, регистратуре или даже в комендатуре общежития. Дополнительным плюсом считается спортивная подготовка: кандидатку приветствовали бы как КМС по ориентированию в лесу, пусть и сказочном. Такой набор требований призван обеспечить аутентичность и одновременно профессиональность при работе с гостями.

Обязанности на рабочем месте

Роль включает широкий круг задач — от общения с посетителями до участия в жизни коллектива. Баба-яга должна выдерживать интенсивность общения и отвечать на вопрос "Вы настоящая?" не менее пятидесяти раз в день. Также в обязанности входит поддержание "здоровой атмосферы" среди персонажей: предупреждать выгорание у Змея Горыныча, напоминать Кощею о хрупкости его яйца и следить за дисциплиной Кикиморы.

Кроме того, требуется поддерживать порядок в избушке и ступе, фотографироваться с гостями по запросу и при желании слегка их пугать в момент съемки. От сотрудницы ожидают участие в планерках, на которых можно занимать оппозиционную позицию — это, по заверению работодателя, органично вписывается в роль.

Отношение компании к позиции

В парке считают этот образ значимым элементом атмосферы.

"Мы действительно ищем человека, который сможет ответственно относиться к этой роли, сочетать профессиональный сервис с харизмой персонажа и каждый день дарить детям и взрослым то самое чувство живой сказки", — рассказали в компании.

Там отмечают, что узнаваемость Бабы-яги делает её своеобразным амбассадором настроения гостей.

Взамен работодатель обеспечивает не только стабильный доход, но и особую "натуральную" поддержку: чай, печенье, лесные травы и традиционные для персонажа угощения доступны без ограничений. Работа предполагает офлайн-формат с графиком два через два, участие в программах парка и регулярное взаимодействие с посетителями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Волгограде открыли Центр лечения критической ишемии нижних конечностей 07.11.2025 в 22:11
Без боли и ампутаций: в Волгограде открыли уникальный сосудистый центр

В Волгограде открыт центр лечения критической ишемии ног. Современное оборудование позволит спасать пациентов с тяжёлыми сосудистыми осложнениями.

Читать полностью » Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области 05.11.2025 в 14:24

Первый год работы Юрия Слюсаря стал проверкой на системность и доверие. Ростовская область шагнула от обещаний к реальным результатам.

Читать полностью » Горный Крым признан одним из лучших регионов России для экотуризма и оздоровительного отдыха 31.10.2025 в 22:45
Путешествие без суеты: горный Крым, где счастье пахнет травами и дождём

Байдарская долина — тихое чудо горного Крыма. Уникальная природа, чистый воздух и история делают это место идеальным для отдыха и восстановления сил.

Читать полностью » Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью » Гидрометцентр Крыма сообщил о тёплой и сухой погоде 30–31 октября 29.10.2025 в 21:19
Осень забыла про холод: Крым наслаждается теплом, когда вся Россия кутается в пальто

В конце октября Крым снова радует тёплыми днями и ясным небом. Почему антициклон подарил полуострову затянувшееся "бабье лето" — рассказываем в подробностях.

Читать полностью » Росстат сообщил: в сентябре 2025 года инфляция в Крыму превысила 10% 29.10.2025 в 19:12
Полуостров под давлением: инфляция превысила 10% и не думает останавливаться

Осенью 2025 года в Крыму и Севастополе цены снова пошли вверх. Яйца, мясо и топливо подорожали, но санатории снизили стоимость. Почему это произошло и чего ждать дальше?

Читать полностью » В Крыму завершено строительство двух новых ФОКов в Симферопольском районе 29.10.2025 в 17:05
Крым превращается в спортивный полуостров: где уже открылись новые комплексы и что ждёт дальше

В Крыму активно развивают спортивную инфраструктуру: строят новые ФОКи, бассейны и площадки ГТО. Узнаем, как это меняет жизнь в сельских районах.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Никола Пельтц заявила о периоде трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом — соцсети
Питомцы
Мишура вызывает непроходимость кишечника у кошек — ветеринары
Садоводство
Обработка луковиц гладиолусов перед посадкой предотвращает грибковые заболевания — Елена Иванова
Туризм
Таиланд ужесточает ответственность туристов за употребление алкоголя
Еда
Апельсиновый соус усиливает вкус утки на праздничном столе — кулинары
Еда
Салат Сказка получается сытным благодаря курице и овощам — повар
Красота и здоровье
Ольга Ватолина: школьники могут отсутствовать без справки до 5 дней
Садоводство
Высота стрижки в 5 см снижает риск вымерзания дёрна — специалисты уверяют
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet