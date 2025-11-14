Баба-яга выходит на официальную работу: в Сочи ищут сказочный характер за высокую зарплату

Вакансия с необычными требованиями появилась в Сочи: местный парк развлечений ищет сотрудницу, готовую перевоплотиться в Бабу-ягу и работать в образе полноценного сказочного персонажа. Об этом сообщают пресс-службы тематических парков.

Условия и требования к соискательнице

Работодатели предлагают доход от 250 тысяч рублей в месяц до вычета налогов и официальное оформление. Претендентка должна уверенно владеть современным русским языком на уровне C2 и желательно знать древнерусский на уровне Upper-Intermediate. Приоритет отдают кандидаткам, чья внешность максимально совпадает с образом персонажа без грима. В перечне умений значатся ворчание, умение бубнить, обращаться с печью, самоваром, метлой и ступой, а также глубокое знание сказочного материала.

Среди желательных навыков — опыт работы в детском театре, регистратуре или даже в комендатуре общежития. Дополнительным плюсом считается спортивная подготовка: кандидатку приветствовали бы как КМС по ориентированию в лесу, пусть и сказочном. Такой набор требований призван обеспечить аутентичность и одновременно профессиональность при работе с гостями.

Обязанности на рабочем месте

Роль включает широкий круг задач — от общения с посетителями до участия в жизни коллектива. Баба-яга должна выдерживать интенсивность общения и отвечать на вопрос "Вы настоящая?" не менее пятидесяти раз в день. Также в обязанности входит поддержание "здоровой атмосферы" среди персонажей: предупреждать выгорание у Змея Горыныча, напоминать Кощею о хрупкости его яйца и следить за дисциплиной Кикиморы.

Кроме того, требуется поддерживать порядок в избушке и ступе, фотографироваться с гостями по запросу и при желании слегка их пугать в момент съемки. От сотрудницы ожидают участие в планерках, на которых можно занимать оппозиционную позицию — это, по заверению работодателя, органично вписывается в роль.

Отношение компании к позиции

В парке считают этот образ значимым элементом атмосферы.

"Мы действительно ищем человека, который сможет ответственно относиться к этой роли, сочетать профессиональный сервис с харизмой персонажа и каждый день дарить детям и взрослым то самое чувство живой сказки", — рассказали в компании.

Там отмечают, что узнаваемость Бабы-яги делает её своеобразным амбассадором настроения гостей.

Взамен работодатель обеспечивает не только стабильный доход, но и особую "натуральную" поддержку: чай, печенье, лесные травы и традиционные для персонажа угощения доступны без ограничений. Работа предполагает офлайн-формат с графиком два через два, участие в программах парка и регулярное взаимодействие с посетителями.