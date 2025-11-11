Облизывала губы всю жизнь — пока не узнала, чем это заканчивается: теперь спасаюсь иначе
Сухие, потрескавшиеся губы могут испортить настроение даже в самый солнечный день. Балзам, лежащий на дне сумки, не всегда спасает — ведь за этой деликатной зоной нужен особый уход. Дерматологи объясняют, почему кожа губ пересыхает и что поможет вернуть ей мягкость и гладкость.
"Кожа губ отличается от других участков тела — в ней нет сальных желез, поэтому она не может сама вырабатывать защитный жир", — говорит дерматолог Рейчел Уэстбэй.
Почему губы так легко пересыхают
На губах кожа тоньше, чем на лице — всего 3-5 слоёв клеток вместо 15-16. К тому же она не содержит кератина, белка, который удерживает влагу. Без собственной защиты губы становятся уязвимыми к холоду, ветру и солнцу.
Основные причины шелушения и трещин
1. Холод и сухой воздух
"В холодное время года влага из кожи буквально "вытягивается" наружу — в сухой воздух", — объясняет дерматолог Мартица Перес.
Так работает закон осмоса: вода движется туда, где её меньше. Когда воздух вокруг сухой, кожа губ теряет влагу, и даже частое использование обычного бальзама может не помочь.
Что делать: выбирайте не просто бальзам, а мазь с окклюзивными компонентами — вазелином, диметиконом или ланолином. Они создают на поверхности защитную плёнку и предотвращают испарение влаги.
"Вазелин хорошо удерживает влагу, но сам по себе не увлажняет, поэтому лучше наносить его поверх крема или бальзама с маслами ши или жожоба", — советует Мартица Перес.
Отличный вариант — средство, в котором сочетаются и окклюзивы, и увлажнители: например, с керамидами и гиалуроновой кислотой или с пантенолом.
2. Привычка облизывать губы
"Слюна содержит ферменты, которые разрушают кожный барьер. Влажные губы, быстро высыхая, становятся ещё суше", — отмечает Моника Кириполски, дерматолог из Беверли-Хиллз.
Так возникает "дерматит облизывающих губ". Кажется, что лизнуть губы — это помочь им, но на деле — замкнутый круг.
Что делать: держите губы постоянно покрытыми защитным средством. Особенно важно наносить бальзам перед сном — ночью теряется больше влаги из-за естественного испарения.
"Трансэпидермальная потеря воды ночью выше, чем днём, поэтому ночной уход — ключ к восстановлению", — подчёркивает Рейчел Уэстбэй.
3. Аллергия или раздражение
Если губы не только шелушатся, но и зудят, краснеют или жгут — возможно, дело в контактном дерматите.
"Раздражение возникает из-за ароматизаторов, красителей, ментола, камфоры или даже компонентов зубной пасты", — поясняет Мартица Перес.
Что делать: исключите продукты с ароматами и вкусами. Ищите на упаковке слова fragrance-free и hypoallergenic. Лучшие ингредиенты для чувствительных губ — масло ши, витамин E и глицерин.
Если раздражение не проходит, дерматолог может провести патч-тест и определить аллерген.
4. Лекарственные препараты
Приём изотретиноина (Аккутана) - известная причина сухости и трещин. Препарат снижает активность сальных желёз, а на губах их нет вовсе.
"У людей, принимающих изотретиноин, повышается потеря влаги и нарушается барьер", — говорит Рейчел Уэстбэй.
Что делать: использовать максимально плотные мази, а не лёгкие бальзамы. Увлажнитель воздуха в спальне поможет уменьшить ночную сухость.
Если губы шелушатся сильно, допускается лёгкий пилинг — только мягким сахарным скрабом.
"Коричневый сахар — оптимальный вариант: он мягкий и не травмирует кожу, а за счёт масла ши и жожоба ещё и питает", — отмечает Рейчел Уэстбэй.
Но не используйте скраб ежедневно — достаточно раз в неделю.
5. Дефицит витаминов и минералов
Иногда трещины — признак нехватки нутриентов.
"Недостаток витаминов группы B, железа или цинка может вызвать воспаление и сухость губ, особенно в уголках", — говорит Рейчел Уэстбэй.
Такое состояние называется ангулярный хейлит - воспаление с трещинами в уголках рта.
Что делать: обратитесь к врачу. Анализ крови поможет определить дефицит. При необходимости назначат добавки или лечебные мази с противогрибковым или антибактериальным действием.
6. Воздействие солнца
Зимой губы страдают от холода, летом — от солнца.
"Губы не защищены от ультрафиолета и легко обгорают, особенно если уже пересушены", — предупреждает Мартица Перес.
Что делать: выбирайте бальзам с SPF не ниже 30. Лучше — на минеральной основе, с оксидом цинка или диоксидом титана.
"Минеральные фильтры меньше раздражают чувствительную кожу", — советует Рейчел Уэстбэй.
Таблица: проблемы и решения
|Проблема
|Что происходит
|Что помогает
|Холод и ветер
|Потеря влаги, трещины
|Вазелин, мази с керамидами
|Частое облизывание
|Разрушение барьера
|Постоянное покрытие губ бальзамом
|Аллергия
|Зуд, жжение, шелушение
|Средства без ароматизаторов
|Изотретиноин
|Усиленная сухость
|Плотные мази, увлажнитель воздуха
|Дефицит витаминов
|Трещины в уголках
|Врач, анализы, добавки
|Солнце
|Обгорание и воспаление
|Бальзам с SPF 30+
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: наносить скраб на потрескавшиеся губы.
Последствие: микротрещины и воспаление.
Альтернатива: сначала восстановить влагу, потом мягко отшелушить.
-
Ошибка: пользоваться ароматизированным бальзамом.
Последствие: раздражение и покраснение.
Альтернатива: гипоаллергенные формулы без запаха.
-
Ошибка: наносить вазелин на сухие губы без крема.
Последствие: влагу некуда "запереть".
Альтернатива: сначала увлажняющий крем, потом защитный слой.
А что если ничего не помогает?
Если губы не заживают больше двух недель, обязательно покажитесь дерматологу. Иногда за хронической сухостью скрывается актинический хейлит - предраковое состояние, которое маскируется под обычное шелушение.
"Эта форма поражает один участок на границе губ и кожи, и её важно диагностировать вовремя", — подчёркивает Моника Кириполски.
Плюсы и минусы домашних средств
|Плюсы
|Минусы
|Доступны и безопасны
|Эффект не мгновенный
|Можно использовать часто
|Не подходят при аллергии
|Поддерживают барьер
|Не лечат серьёзные поражения
3 интересных факта
-
Кожа губ обновляется каждые 3-5 дней — быстрее, чем на лице.
-
Липы теряют влагу в 2 раза быстрее, чем щёки.
-
У 80% людей зимой развивается временный дефицит влаги на губах из-за отопления.
Исторический контекст
Первые бальзамы для губ появились в XIX веке — в их состав входили пчелиный воск и спермацет. Современные формулы шагнули далеко вперёд: теперь они сочетают масла, керамиды и SPF-фильтры. Но главная цель осталась прежней — защита от ветра, солнца и пересушивания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru