Облизывала губы всю жизнь — пока не узнала, чем это заканчивается: теперь спасаюсь иначе

Сухие, потрескавшиеся губы могут испортить настроение даже в самый солнечный день. Балзам, лежащий на дне сумки, не всегда спасает — ведь за этой деликатной зоной нужен особый уход. Дерматологи объясняют, почему кожа губ пересыхает и что поможет вернуть ей мягкость и гладкость.

"Кожа губ отличается от других участков тела — в ней нет сальных желез, поэтому она не может сама вырабатывать защитный жир", — говорит дерматолог Рейчел Уэстбэй.

Почему губы так легко пересыхают

На губах кожа тоньше, чем на лице — всего 3-5 слоёв клеток вместо 15-16. К тому же она не содержит кератина, белка, который удерживает влагу. Без собственной защиты губы становятся уязвимыми к холоду, ветру и солнцу.

Основные причины шелушения и трещин

1. Холод и сухой воздух

"В холодное время года влага из кожи буквально "вытягивается" наружу — в сухой воздух", — объясняет дерматолог Мартица Перес.

Так работает закон осмоса: вода движется туда, где её меньше. Когда воздух вокруг сухой, кожа губ теряет влагу, и даже частое использование обычного бальзама может не помочь.

Что делать: выбирайте не просто бальзам, а мазь с окклюзивными компонентами — вазелином, диметиконом или ланолином. Они создают на поверхности защитную плёнку и предотвращают испарение влаги.

"Вазелин хорошо удерживает влагу, но сам по себе не увлажняет, поэтому лучше наносить его поверх крема или бальзама с маслами ши или жожоба", — советует Мартица Перес.

Отличный вариант — средство, в котором сочетаются и окклюзивы, и увлажнители: например, с керамидами и гиалуроновой кислотой или с пантенолом.

2. Привычка облизывать губы

"Слюна содержит ферменты, которые разрушают кожный барьер. Влажные губы, быстро высыхая, становятся ещё суше", — отмечает Моника Кириполски, дерматолог из Беверли-Хиллз.

Так возникает "дерматит облизывающих губ". Кажется, что лизнуть губы — это помочь им, но на деле — замкнутый круг.

Что делать: держите губы постоянно покрытыми защитным средством. Особенно важно наносить бальзам перед сном — ночью теряется больше влаги из-за естественного испарения.

"Трансэпидермальная потеря воды ночью выше, чем днём, поэтому ночной уход — ключ к восстановлению", — подчёркивает Рейчел Уэстбэй.

3. Аллергия или раздражение

Если губы не только шелушатся, но и зудят, краснеют или жгут — возможно, дело в контактном дерматите.

"Раздражение возникает из-за ароматизаторов, красителей, ментола, камфоры или даже компонентов зубной пасты", — поясняет Мартица Перес.

Что делать: исключите продукты с ароматами и вкусами. Ищите на упаковке слова fragrance-free и hypoallergenic. Лучшие ингредиенты для чувствительных губ — масло ши, витамин E и глицерин.

Если раздражение не проходит, дерматолог может провести патч-тест и определить аллерген.

4. Лекарственные препараты

Приём изотретиноина (Аккутана) - известная причина сухости и трещин. Препарат снижает активность сальных желёз, а на губах их нет вовсе.

"У людей, принимающих изотретиноин, повышается потеря влаги и нарушается барьер", — говорит Рейчел Уэстбэй.

Что делать: использовать максимально плотные мази, а не лёгкие бальзамы. Увлажнитель воздуха в спальне поможет уменьшить ночную сухость.

Если губы шелушатся сильно, допускается лёгкий пилинг — только мягким сахарным скрабом.

"Коричневый сахар — оптимальный вариант: он мягкий и не травмирует кожу, а за счёт масла ши и жожоба ещё и питает", — отмечает Рейчел Уэстбэй.

Но не используйте скраб ежедневно — достаточно раз в неделю.

5. Дефицит витаминов и минералов

Иногда трещины — признак нехватки нутриентов.

"Недостаток витаминов группы B, железа или цинка может вызвать воспаление и сухость губ, особенно в уголках", — говорит Рейчел Уэстбэй.

Такое состояние называется ангулярный хейлит - воспаление с трещинами в уголках рта.

Что делать: обратитесь к врачу. Анализ крови поможет определить дефицит. При необходимости назначат добавки или лечебные мази с противогрибковым или антибактериальным действием.

6. Воздействие солнца

Зимой губы страдают от холода, летом — от солнца.

"Губы не защищены от ультрафиолета и легко обгорают, особенно если уже пересушены", — предупреждает Мартица Перес.

Что делать: выбирайте бальзам с SPF не ниже 30. Лучше — на минеральной основе, с оксидом цинка или диоксидом титана.

"Минеральные фильтры меньше раздражают чувствительную кожу", — советует Рейчел Уэстбэй.

Таблица: проблемы и решения

Проблема Что происходит Что помогает Холод и ветер Потеря влаги, трещины Вазелин, мази с керамидами Частое облизывание Разрушение барьера Постоянное покрытие губ бальзамом Аллергия Зуд, жжение, шелушение Средства без ароматизаторов Изотретиноин Усиленная сухость Плотные мази, увлажнитель воздуха Дефицит витаминов Трещины в уголках Врач, анализы, добавки Солнце Обгорание и воспаление Бальзам с SPF 30+

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить скраб на потрескавшиеся губы.

Последствие: микротрещины и воспаление.

Альтернатива: сначала восстановить влагу, потом мягко отшелушить.

Ошибка: пользоваться ароматизированным бальзамом.

Последствие: раздражение и покраснение.

Альтернатива: гипоаллергенные формулы без запаха.

Ошибка: наносить вазелин на сухие губы без крема.

Последствие: влагу некуда "запереть".

Альтернатива: сначала увлажняющий крем, потом защитный слой.

А что если ничего не помогает?

Если губы не заживают больше двух недель, обязательно покажитесь дерматологу. Иногда за хронической сухостью скрывается актинический хейлит - предраковое состояние, которое маскируется под обычное шелушение.

"Эта форма поражает один участок на границе губ и кожи, и её важно диагностировать вовремя", — подчёркивает Моника Кириполски.

Плюсы и минусы домашних средств

Плюсы Минусы Доступны и безопасны Эффект не мгновенный Можно использовать часто Не подходят при аллергии Поддерживают барьер Не лечат серьёзные поражения

3 интересных факта

Кожа губ обновляется каждые 3-5 дней — быстрее, чем на лице. Липы теряют влагу в 2 раза быстрее, чем щёки. У 80% людей зимой развивается временный дефицит влаги на губах из-за отопления.

Исторический контекст

Первые бальзамы для губ появились в XIX веке — в их состав входили пчелиный воск и спермацет. Современные формулы шагнули далеко вперёд: теперь они сочетают масла, керамиды и SPF-фильтры. Но главная цель осталась прежней — защита от ветра, солнца и пересушивания.