A$AP Rocky
© commons.wikimedia.org by The Come Up Show is licensed under CC BY 2.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 23:23

Манхэттен затаил дыхание: A$AP Rocky встал на колено перед Маргарет Куолли — но всё оказалось не тем, чем казалось

A$AP Rocky, будучи в отношениях с Рианной, сделал "предложение" Маргарет Куолли

На Манхэттене разыгралась сцена, напоминающая кадр из романтического фильма: рэпер A$AP Rocky встал на одно колено перед актрисой Маргарет Куолли, протянув ей кольцо в алой коробочке. Однако за эффектной сценой скрывался не личный момент, а тщательно спланированная съемка новой рекламной кампании Chanel.

История, снятая на улицах Нью-Йорка

Действие происходило на одной из оживленных улиц, где съемочная группа бренда превратила обычный квартал в модную площадку. Папарацци, привлеченные ярким антуражем, запечатлели каждый кадр. На площадке присутствовали стилисты, визажисты и десятки статистов, создававших атмосферу праздника.

A$AP Rocky появился в эффектном оранжевом костюме с тонкой вышивкой, дополнив образ бордовыми лакованными оксфордами. Рядом с ним — Маргарет Куолли, известная по фильму "Однажды в Голливуде", в темно-синих брюках и твидовом жакете с бахромой, на ногах — черно-белые туфли Chanel. Всё выглядело настолько убедительно, что прохожие всерьёз решили, будто присутствуют при настоящем предложении руки и сердца.

Chanel и искусство эмоции

Рекламные кампании Chanel всегда вызывали ажиотаж, но эта съёмка превзошла ожидания. В ней бренд вновь подчеркнул свой культовый подход — превращать моду в театральное представление, где эмоции и стиль сплетаются воедино.

Маргарет Куолли стала лицом Chanel не впервые: ранее она участвовала в съемках для аромата Coco Mademoiselle. A$AP Rocky же, с его безупречным чувством стиля, уже давно считается иконой моды — от подиумов до красных дорожек. Его участие стало символом того, что мода сегодня не знает границ между музыкой, кино и искусством.

Советы шаг за шагом: как повторить стиль Chanel

  1. Акцент на фактуру. Выбирайте твид, бархат или сатин — материалы, которые сразу придают образу люксовое звучание.

  2. Сочетание контрастов. Не бойтесь смешивать классику и яркие цвета — оранжевый костюм и бордовые туфли стали главным акцентом кампании.

  3. Минимум украшений. Chanel всегда делает ставку на лаконичность: пусть главным украшением станет сам силуэт.

  4. Деталь с историей. Добавьте аксессуар, напоминающий о винтажных коллекциях — брошь, перчатки или платок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка копировать подиумный образ целиком.
Последствие: наряд теряет индивидуальность и выглядит чуждо.
Альтернатива: адаптируйте детали под себя — выберите базу в стиле Chanel, но с акцентом на свои особенности.

Ошибка: экономия на качестве ткани.
Последствие: твид теряет форму и выглядит дешево.
Альтернатива: используйте смесовые ткани премиум-класса, например с добавлением шерсти или хлопка.

Ошибка: перегруженные аксессуары.
Последствие: образ теряет лёгкость и элегантность.
Альтернатива: оставьте одну яркую деталь — кольцо, сумку или брошь.

А что если это не просто реклама?

Фанаты Рэпера и Рианны, с которой он состоит в отношениях, обсуждали кадры со съёмок, гадая, не скрывает ли артист настоящий роман. Однако вскоре стало ясно, что всё происходящее — часть кампании Chanel, где реальность и вымысел переплелись настолько органично, что публика не сразу заметила грань между ними.

Именно эта игра с восприятием и сделала видео вирусным: соцсети заполнили кадры с A$AP Rocky на колене, а имя Chanel вновь оказалось в центре внимания.

Мифы и правда о "предложении"

Миф: A$AP Rocky действительно сделал предложение Маргарет Куолли.
Правда: сцена полностью постановочная — часть рекламной кампании Chanel.

Миф: Рианна ревновала к съёмке.
Правда: певица с юмором отнеслась к проекту и поддержала партнёра в соцсетях.

Миф: Куолли и Rocky не знакомы вне съёмок.
Правда: они давно дружат и сотрудничали на мероприятиях модной индустрии.

Исторический контекст

Chanel часто обращается к идее любви в своих кампаниях. В 1950-х Коко Шанель лично курировала съёмки аромата №5 с романтическими мотивами, а в 1990-х бренд запустил серию роликов, вдохновлённых парижскими историями. Новая кампания лишь продолжает эту традицию, но на современный лад — с участием музыканта и актрисы, символов XXI века.

