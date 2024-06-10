Специалисты компании "Роснефть" выиграли в молодежной лиге международного инженерного чемпионата CASE-IN. Команда "Славнефть-Красноярскнефтегаз" заняла первое место, представив проект по внедрению цифровой интегрированной модели производства для повышения эффективности работы скважин.
Ожидаемый экономический эффект от инновации составляет 4 млрд рублей.
В финале чемпионата, посвященного бережливому производству, участвовали команды из шести стран. Также команда молодых специалистов из научного института "Роснефти" в Красноярске стала финалистом в секторе "Нефтехимия", предложив проект по производству полимерного сырья и улучшению цифровизации процессов.
"Роснефть" активно занимается развитием научно-технического потенциала и проводит конференции для молодых специалистов, результаты которых применяются в производстве.
Фото: commons.wikimedia.org/Masha.Kondrasheva (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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