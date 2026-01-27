Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скручивание позвоночника
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:56

Выбрала стул вместо коврика — тело отпустило, напряжение ушло неожиданно

Стул в йоге добавляет устойчивость и снижает нагрузку на суставы — йога-терапевт Кёль

Кресло обычно ассоциируется с малоподвижностью, но оно же может стать опорой для полноценной практики. Йога на стуле помогает двигаться, растягиваться и работать с дыханием даже тем, кому сложно заниматься на коврике. Такой формат подходит и для коротких перерывов в течение дня, и для отдельной тренировки дома.

Почему йога на стуле работает и кому она подходит

Суть метода в том, что стул заменяет часть реквизита и добавляет стабильности: он помогает удерживать баланс, уменьшает нагрузку на суставы и делает многие позы доступнее. Йога-терапевт Сара Кёль отмечает, что кресло — это адаптивная модификация, похожая по смыслу на йога-блок: оно "приближает" опору к телу, когда до пола не дотянуться. Сюзанн Фрейзер добавляет, что такая поддержка помогает лучше чувствовать тело и оставаться "в моменте", не напрягаясь из-за страха потерять равновесие.

"Йога в кресле прекрасна для всех людей, всех возрастов, типов телосложения и способностей, и может быть адаптирована от начинающих до высоко продвинутых", — говорит сертифицированный преподаватель йоги Сюзанн Фрейзер.

Особенно часто к практике на стуле приходят пожилые люди и те, у кого есть ограничения по подвижности: здесь проще дозировать нагрузку и безопаснее осваивать базовые положения.

"Скрытые" плюсы: стресс, самочувствие и функциональная форма

Помимо гибкости и силы, у формата есть преимущества, которые не всегда ожидают новички. Во-первых, он помогает снизить напряжение за счёт координации дыхания и движения. В материале упоминаются данные обзора 2024 года (International Journal of Yoga) о том, что регулярная практика йоги связана с регуляцией нервной системы и уменьшением маркеров стресса, а также опрос 2024 года (Frontiers in Public Health), где 520 практикующих сообщали о снижении стресса.

Во-вторых, йога на стуле удобна прямо в рабочий день: её можно делать во время перерывов, не переодеваясь и не раскладывая коврик. В статье приводится исследование 2021 года (Sage Journals): 10 минут йоги в день у людей, работающих из дома, сопровождались меньшим мышечно-скелетным дискомфортом и более ровным настроением.

В-третьих, для старшего возраста это ещё и тренировка "функциональности". В исследовании 2023 года (Healthcare) 85 женщин 65+ с остеоартритом колена занимались йогой на стуле два раза в неделю 12 недель, и после этого у них улучшились показатели функциональных тестов — от силы до баланса и гибкости.

Как начать дома и не усложнять

Для старта советуют убедиться, что практика безопасна с учётом вашего состояния, а затем выбрать устойчивый стул без подлокотников и поставить его на коврик, чтобы он не скользил. Новичкам обычно достаточно 1-3 занятий в неделю, чтобы освоить базовые позы и выравнивание; позже частоту можно увеличить до 3-4 раз, если тело реагирует спокойно.

В качестве простого мини-комплекса в материале описаны варианты сидячей "Кошки-Коровы", бокового наклона, мягкого поворота, растяжки бедра, а также расслабляющей позы "ноги на стуле". Главное правило остаётся одинаковым: движения должны ощущаться поддерживающими и "просторными", без резкой боли и ощущения, что вы себя "дожимаете".

Йога на стуле не конкурирует с классической практикой — она расширяет выбор. Для одних это способ начать без страха и лишней нагрузки, для других — удобный инструмент, чтобы чаще двигаться и разгружать тело в течение дня.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

