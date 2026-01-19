Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упражнения со стулом
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:55

После 60 силовые всё ещё работают: простой комплекс на стуле даёт результат без риска

Упражнения на стуле укрепляют руки после 60 лет – специалисты по ЛФК

С возрастом мы всё чаще замечаем мелочи, которые раньше не бросались в глаза: сумка с продуктами кажется тяжелее, крышку банки сложнее открутить, а поднять предмет с верхней полки уже не так просто. Хорошая новость в том, что для восстановления силы рук после шестидесяти не нужны изнуряющие тренировки и большой спортзал. Достаточно устойчивого стула, нескольких минут и правильных движений, которые безопасно включают плечи, трицепсы и верх спины. Об этом говорит практика программ "chair-based exercise", которые используют собственный вес и простые варианты нагрузки.

Почему сила рук заметно снижается после 60

Потеря мышечной массы начинается задолго до пенсии: после 35 лет она может постепенно уменьшаться, а при низкой активности темп снижения с возрастом становится заметнее. Если мышцы не получают регулярного сигнала "работать", организм экономит ресурсы — и руки с плечами слабеют быстрее, чем нам хотелось бы. Важно другое: силовые упражнения в пожилом возрасте реально помогают — они поддерживают мышечную силу, хват и способность выполнять базовые действия, включая безопасный подъём со стула и перенос вещей.

Сколько движения в неделю действительно нужно

Для людей старше 65 лет обычно ориентируются на умеренную активность в течение недели и добавляют силовую нагрузку дважды в неделю. Но даже если начать с малого, эффект появляется именно за счёт регулярности. Практичный подход — превратить упражнения в маленькую привычку: 10-15 минут после завтрака или днём, несколько раз в неделю. Это снижает порог входа и помогает не бросить через неделю.

4 упражнения на стуле для силы рук и плеч

Все упражнения выполняйте медленно, без рывков. Стул должен быть устойчивым, лучше без колёсиков. Между подходами делайте короткий отдых, а при боли в суставах уменьшайте амплитуду.

1) Отжимание от стула с подъёмом таза

Это упражнение укрепляет трицепсы, плечи и грудь, а также помогает легче вставать и удерживать корпус.

  1. Сядьте на прочный стул, стопы на полу на ширине бёдер.
  2. Поставьте ладони на сиденье рядом с бёдрами, пальцы смотрят вперёд.
  3. Напрягите живот и плавно надавите руками, слегка приподнимая таз над сиденьем.
  4. Задержитесь на секунду и медленно опуститесь обратно.
  5. Сделайте 2 подхода по 6-10 повторений.

2) Жим вверх сидя

Укрепляет плечи, верх спины и стабилизацию корпуса. Можно выполнять с маленькими гантелями или без веса.

  1. Сядьте ровно, стопы устойчиво на полу.
  2. Поднимите руки до уровня плеч, ладони смотрят вперёд.
  3. Плавно выжмите руки вверх, не "запирая" локти.
  4. Ненадолго задержитесь и медленно верните руки обратно к плечам.
  5. Сделайте 2 подхода по 8-12 повторений.

3) Тяга руками сидя (имитация гребли)

Хорошо включает верх спины и заднюю часть плеч, улучшает осанку и "раскрывает" грудную клетку.

  1. Сядьте прямо. Вытяните руки вперёд на уровне плеч.
  2. Согните локти и тяните их назад, будто хотите свести лопатки.
  3. Ладони приблизятся к груди, задержитесь на секунду.
  4. Медленно вернитесь в исходное положение.
  5. Сделайте 2 подхода по 10-12 повторений.

4) Круги руками сидя

Развивает выносливость плеч и мягко укрепляет мышцы вокруг плечевого сустава.

  1. Сядьте ровно, плечи опущены и расслаблены.
  2. Разведите руки в стороны на уровне плеч, ладони вниз.
  3. Делайте маленькие круги вперёд, затем поменяйте направление назад.
  4. Сделайте 2 подхода по 12-15 кругов в каждую сторону.

Как понять, что нагрузка подходит

Ориентир простой: после подхода должна быть ощутимая работа мышц и лёгкая усталость, но без резкой боли. Со временем можно добавлять по 1-2 повторения или чуть увеличивать время удержания в верхней точке. Важнее всего — спокойная техника и регулярность, а не "героизм".

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

