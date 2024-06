В ночь на 27 июня Северная Корея осуществила третий за неделю запуск воздушных шаров, наполненных мусором, в направлении Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap, назвав цифру около 180 штук.

Приблизительно 70 шаров, в основном содержащих мелкие бумажные отходы, приземлились в Сеуле и северных районах провинции Кенгидо, окружающих столицу. Проведенный анализ собранного мусора не выявил наличия опасных веществ.

Подобные акции со стороны КНДР наблюдались также 24, 25 и 26 июня. Инцидент 26 июня привел к временной приостановке и задержке внутренних и международных авиарейсов на три часа. Запуск 27 июня стал седьмым подобным случаем с конца мая.

Представители южнокорейских властей сообщили о обнаружении паразитов в некоторых воздушных шарах. Министерство объединения Сеула уточнило, что в почве, содержащейся в мусоре, были найдены различные виды паразитов, включая круглых червей, власоглавов и нитчатых червей.

Северная Корея утверждает, что эти действия являются ответом на распространение Южной Кореей пропагандистских листовок аналогичным способом.

9 июня Южная Корея объявила о планах возобновить пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны, выразила обеспокоенность, заявив, что подобные действия могут привести к опасной эскалации ситуации. Она подчеркнула, что Пхеньян не занимается политическим подстрекательством, и действия Сеула могут спровоцировать конфронтацию.

