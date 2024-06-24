Террористы, атаковавшие Дагестан 23 июня, в одно и то же время устроили поджог синагоги и церкви в Дербенте. В этот же момент началась стрельба по сотрудникам правоохранительных органов, информирует новостной Telegram-канал Baza.
В около шести часов вечера террористы закинули оружие, поражающее действие которого основано на использовании боевых зажигательных веществ, в место для молитвы и ритуального чтения Торы, а также христианскую церковь в самом южном городе России, на юго-востоке Дагестана — Дербенте. В этот же момент террористы начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. В двух зданиях загорелся пожар.
По окончании стрельбы стало известно, что при атаке погибли охранник синагоги, а также один работник полиции. Также есть сведения об одном раненом полицейском и двух убитых местных.
Около христианской церкви погиб также один сотрудник правоохранительных органов. Помимо этого, террористы убили священнослужителя, который работал в атакованном здании много десятков лет. После нападения преступники уехали в неизвестном направлении на компактном автомобиле немецкого автоконцерна Volkswagen — белом Volkswagen Polo.
Спустя полчаса другая группа террористов начала стрельбу по полицейским. Возобновился ожесточённый бой около церкви на улице Мирзабекова. Некоторые обошлись ранениями, четверо сотрудников правоохранительных органов были убиты. По окончании атаки преступники взяли пятидверный хетчбэк Волжского автомобильного завода ВАЗ-2114 и направились в сторону железнодорожных путей.
Помимо этого, на улице Ермошкина была закинута бутылка с зажигательной смесью в религиозное здание. Через полчаса был снова открыт огонь по работникам правоохранительных органов около предприятия общественного питания "Встреча".
Фото: Александр Байдуков (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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