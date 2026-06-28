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Погружение в разум
Погружение в разум
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 14:56

Маленький мозг внутри большого: как крошечная зона, отвечающая за движения, управляет вашим интеллектом

Мозжечок долго считали почти что "узлом" для походки, равновесия и точных движений. Но свежая работа показывает: его роль заметно шире, и это уже видно не только на уровне походки, но и на уровне памяти, внимания и скорости мышления. Когда у пожилого человека начинает "сыпаться" память, дело не всегда только в коре мозга. Иногда тоньше всего реагирует именно та область, которую привыкли недооценивать.

"Мозжечок содержит значительную долю нейронов головного мозга и отвечает не только за поддержание равновесия, контроль позы и мелкую моторику, но, как теперь предполагают ученые, и за поддержку высших когнитивных процессов. Нейробиологи сосредоточили внимание именно на мозжечке, полагая, что его высокая нейронная плотность может быть связана с устойчивостью мышления и памяти в старости".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что показало исследование мозжечка

Ученые заметили в мозжечке не просто "двигательный отдел", а зону, которая может поддерживать мышление в пожилом возрасте. Работа, опубликованная в Nature Neuroscience, связала состояние этой области с сохранностью когнитивных функций. Авторы пишут, что речь идет о корреляции, а не о прямой причине.

Исследование опирается на данные более 700 здоровых жителей США. В выборку вошли снимки мозга и результаты когнитивных тестов. Отдельно ученые рассмотрели 11 участков мозжечка и сравнили, как меняется объем каждого с возрастом.

Выяснилось, что задние отделы, связанные с сетями мышления более высокого порядка, уменьшаются быстрее передних. Передние зоны, в которых больше завязана базовая моторика, стареют медленнее. Иными словами, мозжечок ведет себя не как один монолит, а как набор разных по темпу участков.

Какие данные проанализировали ученые

Команда работала не только с одной группой людей. Результаты сопоставили с более широкой выборкой — примерно 47 тысяч взрослых из Британского биобанка и "Инициативы по нейровизуализации при болезни Альцгеймера". Такой объем данных позволил увидеть повторяющуюся связку между размером мозжечка и результатами тестов.

Люди с большим объемом мозжечка лучше справлялись с заданиями на память и мышление. Эта закономерность проявилась достаточно ровно, чтобы ее заметили и на второй, более крупной выборке. Похожий подход с крупными массивами данных ученые используют и в других областях, когда хотят отделить случайность от повторяемого результата.

Авторы также увидели, что при болезни Альцгеймера защитный эффект мозжечка со временем слабеет. Это укладывается в модель порогового резерва: мозжечок помогает держать когнитивные функции, пока болезнь не затрагивает слишком большую часть мозга. Дальше запас прочности уже не спасает.

Почему разные зоны стареют не одинаково

Нейробиолог и первый автор работы Федерико д'Олейре Укильяс прямо указал на неравномерность старения. По его словам, разные зоны мозжечка теряют объем с разной скоростью. Одни области проседают раньше, другие держатся дольше.

Это важно, потому что старение мозга обычно рисуют слишком грубо. На деле оно идет пятнами, а не одной ровной линией. И мозжечок здесь не исключение: ассоциативные зоны, связанные с мышлением, уязвимее, чем моторные.

Такой расклад помогает лучше понять, почему у одних пожилых людей память и внимание держатся крепче. У других спад идет быстрее, хотя внешне отличить их бывает непросто. Снаружи человек может выглядеть бодро, но внутри отдельные сети уже работают с запасом на исходе.

Что это значит при болезни Альцгеймера

Авторы работы не спешат делать громкие выводы. Они прямо пишут: связь есть, но доказанной причинно-следственной линии пока нет. К тому же выборка заметно смещена в сторону людей с высоким уровнем образования.

Это значит, что переносить выводы на все население без оговорок нельзя. Нужны новые наблюдения, чтобы проверить, как ведет себя мозжечок в разных группах и при разном фоне здоровья. И уже потом можно будет точнее говорить о его роли в когнитивной устойчивости.

Сама работа, впрочем, уже открывает понятную дорожку для следующих исследований. Ученые будут смотреть не только на кору мозга, но и на мозжечок, если хотят разобраться, почему память у людей стареет по-разному. Для неврологии это не украшение схемы, а еще один важный кусок общей картины.

"Оказалось, что задние отделы мозжечка, связанные с сетями мышления более высокого порядка, уменьшаются в размерах быстрее, чем передние, отвечающие за базовые двигательные функции. Анализ показал закономерность: люди с большим объемом мозжечка лучше справлялись с тестами на память и мышление".

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Мозжечок отвечает только за движения?
Нет. Новая работа связывает его еще и с памятью, вниманием и общими когнитивными функциями.

Речь идет о доказанной причине ухудшения мышления?
Нет. Исследователи говорят о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.

Почему задние отделы мозжечка стареют быстрее?
Они связаны с сетями более высокого порядка, которые отвечают за мышление, а не только за простую моторику.

Можно ли уже считать это способом защиты от Альцгеймера?
Пока нет. Работа показывает связь, но для практических выводов нужны дополнительные исследования.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

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Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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