Увлажнение кожи утром
Увлажнение кожи утром
Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:04

Керамиды в косметике: как они восстанавливают кожу и зачем нужны всем

Керамиды, ниацинамид и холестерин названы ключевыми компонентами для защиты кожного барьера

Керамиды — не модная новинка, а "строительный материал" нашей кожи. Это липиды, из которых сложен защитный барьер: они удерживают влагу внутри и не пускают раздражители извне. Когда керамидов мало (холод, жёсткие очищающие средства, пилинги, ретиноиды, стресс, возраст), кожа становится сухой, "стянутой", быстрее краснеет и сильнее реагирует на активы. Хорошая новость: пополнить дефицит можно снаружи — с помощью кремов и сывороток с керамидами. Ниже — короткая теория, понятные схемы и рабочие комбинации.

Керамиды: что это и как они работают

Керамиды — один из трёх основных типов липидов рогового слоя (в паре с холестерином и жирными кислотами). Визуальная аналогия: "кирпичи и цемент". Клетки — это кирпичи, межклеточные липиды — цемент. Если "цемента" мало или нарушены его пропорции, влага быстрее уходит (TEWL), а кожа острее реагирует на ветер, жёсткую воду, кислоты, ретиноиды. Топические керамиды в правильной формуле восстановят "цемент", разгладят микротрещины барьера, сделают уход с активами переносимым.

Сравнение: формы и форматы средств с керамидами

Формат Для чего Кому подойдёт Особенности
Крем для лица/тела Ежедневное "запечатывание" влаги Сухая, чувствительная, кожа на ретиноидах/кислотах Часто с ниацинамидом, холестерином, жирными кислотами
Сыворотка Быстрое "добавление кирпичиков" в лёгкой текстуре Комбинированная, реактивная кожа Удобно наслаивать под крем, без тяжёлого финиша
Бальзам/крем-барьер SOS при обветривании и раздражении Очень сухая, атопичная Более высокая окклюзия, отлично на ночь и зимой
Очищение с керамидами Мягкое умывание без разрушения барьера Всем типам Актуально круглый год, особенно в отопительный сезон

Советы шаг за шагом

  1. Очистите мягким гелем или крем-умывалкой без SLS.

  2. На влажную кожу нанесите "увлажняющую подложку": тоник/сыворотку с гиалуроновой кислотой или глицерином.

  3. Сверху — средство с керамидами (крем/сыворотка). Для лица — объём с горошину, для шеи — ещё полгорошины.

  4. Утром завершите SPF 30-50 (минеральный или гибридный).

  5. Вечером, если используете активы (AHA/BHA/ретиноиды), построите "бутерброд": тонкий слой крема с керамидами → актив → ещё тонкий слой крема. Это снизит раздражение, не обнулив эффект.

  6. Зимой добавляйте более плотные текстуры на ночь, а днём — оставляйте лёгкие флюиды, чтобы не перегружать Т-зону.

Рабочие связки

• Сухая, чувствительная: гиалуроновая сыворотка → крем с керамидами и холестерином.
• Акне/постакне на ретиноиде: ниацинамид 2-5% → ретиноид → крем с керамидами.
• Нормальная/комбинированная: лёгкая сыворотка с керамидами → флюид + SPF.
• Тело и руки (после санитайзеров): крем с керамидами + мочевина 5-10% на ночь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Жёсткое очищение (сульфаты, спирт) → срыв барьера, стянутость → мягкий гель/крем-умывалка с керамидами.

  2. Только "вода" (HA) без "крышки" → ускоренная потеря влаги → наносите крем с керамидами поверх гумектантов.

  3. Максимальные кислоты ежедневно → покраснение, шелушение → циклируйте активы, укрепляйте барьер керамидами и ниацинамидом.

  4. Наносить керамиды разово "по праздникам" → нет накопительного эффекта → используйте 2 раза в день минимум 4-6 недель.

  5. Слишком тяжёлые текстуры днём при жирной коже → блеск, комедоны → выбирайте флюиды/сыворотки с керамидами, плотный бальзам — только на ночь.

А что если…

• …кожа "злится" на ретиноид/кислоты? Снизьте частоту, нарастите керамиды + ниацинамид, добавьте "бутерброд".
• …есть экзема/розацея? Обсудите с дерматологом: базис — эмоленты с керамидами, мягкое очищение, SPF. Подбор активов — только индивидуально.
• …жирная кожа боится "тяжёлых" кремов? Выбирайте эмульсии/гелевые кремы с керамидами и скваланом; плотные текстуры оставьте на зону щёк/шею.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Восстанавливают барьер, уменьшают TEWL Некоторые формулы кажутся "тяжёлыми" под макияж
Повышают переносимость активов Требуют регулярности и времени (4-6 недель)
Универсальны: лицу и телу, всем типам кожи При выраженной атопии может понадобиться Rx-формула
Хорошо сочетаются с HA, ниацинамидом, скваланом Нужен подбор текстуры по сезону

FAQ

Керамиды — это на день или на ночь?
И так, и так. Утром — тонкие текстуры под SPF, ночью — более питательные.
Нужны ли керамиды, если кожа не сухая?
Да: они поддерживают барьер, снижают реактивность и улучшают переносимость активов.
Чем сочетать для максимума увлажнения?
Гумектант (гиалуроновая кислота/глицерин) → керамиды → окклюзия при необходимости (вазелин/масляный бальзам в холод).
Есть ли "лучший" номер керамида (NP, AP, EOP)?
Нет: в коже много типов; важна суммарная липидная матрица и совместимость с холестерином и жирными кислотами.
Через сколько будет эффект?
Комфорт — сразу, выравнивание и устойчивость — через 2-4 недели регулярного использования.

Мифы и правда

• Миф: "Крем с керамидами — это просто жирный крем". Правда: керамиды — структурные липиды барьера; они не просто "смазывают", а восстанавливают "цемент".
• Миф: "Керамиды забивают поры". Правда: современные эмульсии с керамидами бывают очень лёгкими и некомедогенными.
• Миф: "Если есть керамиды, SPF не нужен". Правда: солнцезащитный крем обязателен каждый день — он защищает барьер от УФ-повреждений.

Сон и психология

Недосып и хронический стресс повышают кортизол, усиливают TEWL и чувствительность. Помогают ритуалы: тёплая вода, мягкое очищение, керамиды + ниацинамид, дыхательные практики перед сном, 7-9 часов качественного отдыха. Перчатки при уборке и мытье посуды — простая привычка, которая экономит много крема и нервов.

3 интересных факта

  1. В детской коже доля керамидов выше, поэтому она часто выглядит "фарфоровой" и упругой — пока мы не начинаем активно сушить её агрессивным уходом.

  2. На морозе барьер страдает не меньше, чем от кислот: керамиды + окклюзия — лучшая "одежда" для кожи зимой.

  3. Ниацинамид помогает коже синтезировать собственные керамиды — поэтому связка "керамиды + ниацинамид" работает синергично.

Исторический контекст

  1. 1990-е: дерматология закрепляет концепцию "барьер-ориентированного" ухода; появляются первые массовые кремы с керамидами.

  2. 2000-е: распространение технологий, позволяющих стабильно вводить керамиды в лёгкие эмульсии.

  3. 2010-е-2020-е: "skinimalism" и акцент на барьер: керамиды возвращаются в базу любой рутины — от аптечных марок до люкса.

