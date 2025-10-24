Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Четыре уникальных предмета керамической посуды на мягком бежевом льне
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:06

Керамика против времени: как сохранить блеск и антипригарность надолго

Керамическая посуда безопасна и не содержит PFOA, PFAS и других токсичных веществ — Джордан Нейтан

Керамическая посуда давно завоевала любовь хозяек: она красива, экологична и не требует сложного ухода. Но даже самая качественная сковорода или кастрюля быстро теряет вид, если не соблюдать простые правила эксплуатации. Почему появляются царапины, пятна и налет, и как продлить срок службы керамической посуды — разбираемся с советами экспертов.

Что нужно знать о керамической посуде

Керамическое покрытие наносят на основу из алюминия, чугуна, нержавеющей стали или меди. Оно делает посуду антипригарной и легкой в уходе.

"Наше покрытие производится из неорганического песка и не содержит токсичных веществ — PFOA, PFAS, PTFE, свинца или кадмия", — отметил основатель и CEO Caraway Джордан Нейтан.

Главное преимущество керамики — безопасность и отсутствие химических примесей, но и она требует бережного обращения. Ниже — основные правила, которые помогут надолго сохранить внешний вид и функциональность.

Основные правила ухода

Не готовьте на слишком сильном огне

Керамика любит умеренное тепло. Высокая температура разрушает антипригарное покрытие и может привести к изменению цвета.

"Лучше всего использовать средний или низкий нагрев — это продлит жизнь посуды", — пояснил Нейтан.

Не мойте горячую посуду

Резкий перепад температур вызывает микротрещины и деформацию дна. Дайте сковороде полностью остыть перед тем, как ставить ее под холодную воду.

"Чтобы избежать термошока, посуде нужно дать остыть естественным образом", — добавил эксперт.

Используйте деревянные или силиконовые приборы

Металл оставляет царапины. Для приготовления выбирайте лопатки и ложки из силикона, пластика, дерева или нейлона.

"Металлические предметы могут повредить поверхность", — подчеркнул менеджер R&D компании Calphalon Мигель Холл.

Не мойте в посудомоечной машине

Даже мягкий режим может сократить срок службы покрытия. Мыть керамическую посуду лучше вручную — теплой водой, мягкой губкой и каплей средства.

"Керамика не требует сильного трения, еда легко отходит от поверхности", — отметил Нейтан.

Замачивайте при сильных загрязнениях

Если что-то пригорело, залейте посуду теплой водой и оставьте на 15-20 минут. После этого аккуратно протрите нейлоновой губкой.

Не режьте еду прямо в сковороде

Острые ножи и ножницы неизбежно повредят покрытие. Перекладывайте продукты на доску перед нарезкой.

Храните посуду правильно

Керамика не любит контакта с металлом. Если храните в шкафу, кладите между предметами бумажное полотенце или тканевую салфетку. Идеальный вариант — подвесная стойка или крючки для крышек.

Не используйте кулинарные спреи

Аэрозольные масла оставляют липкий налет, который трудно удалить.

"Лучше добавить немного сливочного масла или жидкого растительного масла — керамическая поверхность не требует большого количества жира", — пояснил Нейтан.

Можно ставить в духовку

Керамические кастрюли и сковороды подходят для запекания, но не превышайте температуру 230-240 °C.

Избегайте абразивных чистящих средств

Металлические губки и порошки оставляют следы. Для удаления потемнений можно использовать пасту из соды и уксуса.

"Появление налета естественно — он возникает при нагреве свыше 200 °C и не влияет на качество", — отметил Нейтан.

Не нужно прокаливать посуду

Керамика изначально антипригарная, поэтому в отличие от чугуна не требует "приправления".

"Наши изделия уже содержат масляную пропитку", — уточнил Холл.

Заменяйте при первых признаках износа

Если появились трещины или шелушение покрытия — пора прощаться с посудой.

"Такие дефекты не подлежат восстановлению", — предупредил Холл.

Перед утилизацией уточните правила переработки в вашем регионе — керамику часто принимают отдельно.

Сравнение: керамическая, тефлоновая и чугунная посуда

Критерий Керамическая Тефлоновая Чугунная
Безопасность Без токсинов, экологична Может содержать PFOA Безопасен, но требует масла
Уход Легкий, без абразивов Похож, но чувствителен к перегреву Нужен регулярный уход
Вес Легкая Легкая Тяжелая
Долговечность Средняя Средняя Очень высокая
Совместимость с духовкой Да Не всегда Да

Как продлить срок службы: пошагово

  1. Готовьте только на среднем огне.

  2. Остужайте посуду естественно.

  3. Используйте мягкие губки и деревянные лопатки.

  4. Храните изделия с прокладками между ними.

  5. Протирайте дно после каждого использования, чтобы не образовывался налет.

Ошибки, которые портят посуду

Ошибка: мыть горячую сковороду.
Последствие: микротрещины и деформация.
Альтернатива: дождитесь полного остывания.

Ошибка: использовать масло-спрей.
Последствие: липкий налет.
Альтернатива: капля оливкового или авокадового масла.

Ошибка: мыть абразивами.
Последствие: царапины и потеря блеска.
Альтернатива: сода, уксус, мягкая губка.

А что если посуда потемнела?

Не пугайтесь: коричневые пятна на дне — следствие высокой температуры. Для восстановления блеска смешайте 2 ст. л. соды с ложкой уксуса, нанесите на дно и оставьте на 15 минут, затем промойте теплой водой.

Плюсы и минусы керамической посуды

Плюсы Минусы
Экологичность и безопасность Хрупкость покрытия
Легкость в уходе Не подходит для металлических приборов
Равномерный нагрев Со временем теряет антипригарность
Можно использовать в духовке Цена выше алюминиевой посуды

FAQ

Как выбрать керамическую посуду?
Выбирайте изделия с равномерным покрытием и плотным дном. Хорошие бренды указывают отсутствие токсичных веществ.

Можно ли использовать керамику на индукционной плите?
Да, если у посуды магнитное дно. Проверьте это перед покупкой.

Сколько служит керамическая сковорода?
При правильном уходе — 3-5 лет.

Как убрать пригоревшую еду?
Замочите в теплой воде с каплей средства, а затем протрите мягкой губкой.

Мифы и правда

Миф: керамическая посуда не царапается.
Правда: покрытие устойчиво, но не вечное — бережное обращение необходимо.

Миф: можно мыть в посудомойке без вреда.
Правда: агрессивная химия и температура ускоряют износ.

Миф: без масла еда не пригорит.
Правда: немного масла все же нужно, чтобы сохранить гладкость покрытия.

3 интересных факта

  1. Первые керамические кастрюли появились в Древнем Китае более 2 000 лет назад.

  2. Современное покрытие делают из переработанного песка.

  3. Керамика сохраняет вкус продуктов, не впитывая запахи.

