Центральный банк Российской Федерации сообщил об отзыве лицензии у "Автоградбанка". О произошедшем информируют в пресс-релизе на сайте регулятора.

Центробанк Российской Федерации заявил об аннулировании разрешения на осуществление банковских операций для небольшого по размеру активов регионального банка "Автоградбанк", который числился в Приволжском федеральном округе Татарстан, являющийся частью Поволжского экономического района. Основная деятельность коммерческой кредитно-финансовой организации была основана вокруг предоставления кредитов для компаний и юридических лиц.

По данным Центрального банка РФ, деятельности "Автоградбанка" не соответствовала законам страны, а также не следовала установленным правил государства в вопросах, касающихся терроризма и незаконной легализации денежных средств. Таким образом, ЦБ уличил коммерческую кредитно-финансовую организацию в осуществлении многочисленных сомнительных банковских операциях для не внушающих доверия лиц. Как сообщается, подобные денежные транзакции переводились в теневые обороты, которые работают вне государственного учета и контроля, а также не показываются в официальной статистике, что является незаконной деятельностью.

Помимо этого, сам "Автоградбанк" со временем начал утрачивать своё влияние, и его деятельность становилась всё менее эффективной. Имущество, дебиторская задолженность и остальные аспекты, способствующие созданию дохода, уменьшались. Однако высшие должностные лица данного бизнеса имели большие доходы. По этим причинам "Автоградбанк" терпел большие убытки.

Фото: АО "Автоградбанк" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)