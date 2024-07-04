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Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку до 17-18% в июле
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Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку до 17-18% в июле

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в июле с последующим снижением в сентябре. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на следующем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 26 июля, будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил намерение ЦБ достичь целевого показателя инфляции в 4% к середине 2025 года.

"Скорее всего, эти альтернативы будут рассмотрены на июльском заседании. Необходимость расширения обсуждаемых мер будет зависеть от поступающих данных", — рассказал Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что высокие темпы роста экономики в России сопровождаются высокой инфляцией, которая не демонстрирует склонности к снижению. Поэтому стране необходима жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Зампред также указал, что постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами ДКП и санкциями, ограничивающими импорт.

Пик инфляции в июле Заботкин объяснил значительным повышением тарифов на ЖКХ и выразил надежду на постепенное снижение годовой инфляции с августа-сентября.

В июне Банк России в четвёртый раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что рассматривались варианты как сохранения ставки, так и её повышения на 1 или 2 процентных пункта.

С 25 июня по 1 июля рост инфляции составил 0,66%. Годовая инфляция превысила 9,1%.

Фото: commons.wikimedia.org/Kuba (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).

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