Центрические фракции Европейского парламента заключили соглашение не допускать участников группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники в Европарламенте.
Группа "Патриоты Европы" была образована в июле, в ее рядах находятся глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделль и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По данным портала, силы Европарламента, поддерживающие Европейский союз, согласовали не допускать участников недавно созданной крайне правой группы "Патриоты Европы" в любые парламентские комитеты.
По информации Euractiv, центрические фракции Европарламента, такие как Европейская народная партия (ЕНП), Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) и фракция "Обновление Европы" (Renew Europe), договорились на образовании "санитарного коридора", который предотвратит вхождение представителей группы "Патриоты Европы" в будущие комитеты Европарламента.
Фракция "Патриоты Европы" займет третье место по численности в Европейском парламенте, ее состав составит 84 депутата от 14 партий из 12 стран.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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