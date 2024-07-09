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"Патриотов Европы" Орбана не пускают в комитеты

Центрические фракции Европейского парламента заключили соглашение не допускать участников группы "Патриоты Европы" в какие-либо парламентские комитеты, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники в Европарламенте.

Группа "Патриоты Европы" была образована в июле, в ее рядах находятся глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделль и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным портала, силы Европарламента, поддерживающие Европейский союз, согласовали не допускать участников недавно созданной крайне правой группы "Патриоты Европы" в любые парламентские комитеты.

По информации Euractiv, центрические фракции Европарламента, такие как Европейская народная партия (ЕНП), Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) и фракция "Обновление Европы" (Renew Europe), договорились на образовании "санитарного коридора", который предотвратит вхождение представителей группы "Патриоты Европы" в будущие комитеты Европарламента.

Фракция "Патриоты Европы" займет третье место по численности в Европейском парламенте, ее состав составит 84 депутата от 14 партий из 12 стран.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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