Алабай не агрессивен без причины — обучаю его так, и он стал лучшим защитником

Алабай, или среднеазиатская овчарка, — одна из самых древних пород собак, сформировавшаяся более 4 тысяч лет назад на территории Средней Азии, в частности, в Туркменистане. Эти мощные и преданные собаки на протяжении веков охраняли кочевников, их стада и жилища. Сегодня алабаи ценятся как надежные защитники и верные спутники семьи.

Важные характеристики алабаев

Характер и воспитание

Несмотря на внушительный внешний вид, алабаи не являются бойцовскими собаками. При правильном воспитании они становятся спокойными, уравновешенными и преданными хозяину. У них независимый характер, и они способны самостоятельно принимать решения, особенно в ситуации угрозы семье.

Алабаи редко проявляют агрессию без причины, но на провокации отвечают решительно. Дрессировка должна начинаться с раннего возраста — с 2,5-3 месяцев. При этом важно избегать насилия и обращаться с питомцем с уважением. Порода отличается высоким интеллектом, но требует терпеливого подхода.

Преимущества породы

Среди ключевых достоинств алабаев стоит отметить крепкий иммунитет, отсутствие неприятного запаха, а также спокойное отношение к кратковременному одиночеству. Они неприхотливы в содержании, но требуют достаточной физической активности и регулярных прогулок — минимум дважды в день по два часа.

Происхождение породы

Среднеазиатская овчарка возникла в условиях сурового климата, где выжить могли только самые сильные и выносливые собаки. Влияние тибетских мастифов и местных сторожевых собак обеспечило алабаям устойчивость к жаре и морозам. Порода была признана национальным достоянием Туркменистана, а в 1990 году был утвердён официальный стандарт породы.

Внешний вид алабая

Алабай — крупная и мощная собака с гармоничным телосложением. Основные параметры породы:

Рост кобелей: 70-90 см, суки: 65-70 см

Вес кобелей: 50-80 кг, суки: 40-65 кг

Черты экстерьера

Массивная прямоугольная голова

Широкий нос, крупные челюсти, мощный прикус

Средние треугольные уши (часто купируются)

Овальные глаза от светлого до тёмно-коричневого цвета

Густая двойная шерсть с подшерстком, разнообразные окрасы (кроме серебристо-голубого и тёмно-коричневого)

Серповидный хвост, посаженный высоко

Дисквалифицирующими признаками являются чрезмерная сухость тела, длинные конечности, складки на голове и трусость.

Характер и поведение алабаев

Алабаи обладают высокой степенью независимости, но также имеют развитое чувство ответственности за свою территорию и семью. Они защищают своих близких решительно и умело. По отношению к незнакомцам алабаи обычно проявляют сдержанную нейтральность, а к детям — терпимость. Однако следует помнить, что оставлять детей с собакой без присмотра нельзя.

Если алабай рос в доме с другими животными, он будет ладить с ними, но вне дома собака может проявлять территориальность.

Собаки этой породы тяжело переносят нахождение на цепи и требуют просторного вольера. С возрастом их активность немного снижается, но они остаются уравновешенными и спокойными.

Уход и содержание алабая

Территория и место содержания

Алабаи нуждаются в большом участке и не подходят для квартирного содержания. Для них нужно оборудовать вольер с тёплой будкой и подстилкой. Щенков рекомендуется держать в доме первые недели, чтобы снизить стресс и помочь адаптации.

Гигиенический уход

Расчесывание: раз в неделю.

Чистка ушей, глаз и зубов: регулярно.

Купание: раз в месяц.

Прогулки: ежедневно, не менее двух раз.

Подстилка: стирается раз в месяц, чистится еженедельно.

Питание

Рацион алабая должен включать нежирное свежее мясо (около 2/3 рациона). Дополнительно могут быть крупы, кроме перловки и манки. Запрещены сладости, мучное, солёная и острая пища, трубчатые кости, бобовые и речная рыба.

Частота кормлений:

до 2 месяцев — 5-6 раз в день

с 2 до 6 месяцев — 4 раза в день

с 6 месяцев до 1,5 года — 3 раза в день

после 1,5 лет — 2 раза в день

При использовании промышленного корма нужно учитывать возраст и размеры собаки.

Дрессировка

Дрессировка алабая должна начинаться с 2,5-3 месяцев. Важно, чтобы щенок с первых дней понял, кто является лидером, и освоил базовые команды. Занятия должны длиться по 20-30 минут, увеличиваясь с возрастом до часа. Важно использовать положительное подкрепление и избегать насилия. Если возникают трудности, рекомендуется обратиться к опытному кинологу.

Здоровье

Алабаи имеют крепкий иммунитет, но нуждаются в регулярной профилактике заболеваний. Средняя продолжительность жизни породы — 8-12 лет.

Частые проблемы:

инфекции у щенков при отсутствии вакцинации

дисплазия суставов и заболевания позвоночника

патологии сердца у пожилых собак

нарушения ЖКТ

наследственные болезни, такие как гипотиреоз, диабет, глаукома, катаракта, глухота

Регулярные прививки, обработки от паразитов и профилактические осмотры — необходимы для поддержания здоровья алабая.

Сравнение алабая с другими породами

Параметр Алабай Другие породы Размеры Кобели: 70-90 см, суки: 65-70 см Средний или крупный размер Характер Независимый, защитник семьи и территории Зависит от породы: активный, послушный, защитный Уход Нуждается в регулярных прогулках и физической активности Зависят от породы: может требовать меньше активности Гигиена Чистка раз в неделю, купание раз в месяц Разный уход в зависимости от породы Дрессировка Требует терпения, регулярных тренировок Различные требования к обучению в зависимости от породы

Плюсы и минусы породы алабай

Плюсы:

Защищают семью и территорию. Отлично подходят для жизни в частном доме с большим участком. Прочный иммунитет и стойкость к заболеваниям. Уравновешенный характер и преданность.

Минусы:

Не подходят для содержания в квартире. Нуждаются в постоянной физической активности и пространстве. Сложности с дрессировкой для неопытных владельцев.

FAQ

Сколько должно быть прогулок у алабая?

Алабай нуждается в ежедневных прогулках не менее двух раз в день по два часа, чтобы поддерживать свою физическую форму и здоровье.

Как выбрать щенка алабая?

Щенка лучше всего брать в 2 месяца у проверенного заводчика. Важно оценить условия содержания, состояние здоровья родителей и щенка, а также его поведение.

Как правильно дрессировать алабая?

Дрессировка должна начинаться с 2,5-3 месяцев. Важно установить правильные границы и использовать позитивное подкрепление. В случае трудностей обратитесь к профессиональному кинологу.

Мифы и правда о алабаях

Миф: алабай — агрессивная и непослушная собака.

Правда: Алабаи не агрессивны без причины. При правильном воспитании они спокойны и преданы, но защищают свою семью и территорию решительно.

Миф: алабай подходит для содержания в квартире.

Правда: Алабаи нуждаются в большом пространстве и не подходят для содержания в квартире. Им требуется просторный вольер и регулярные прогулки.

Интересные факты о алабаях

Алабаи могут жить до 12 лет при хорошем уходе. Эта порода очень устойчива к холодам и жаре благодаря своей выносливости. Алабаи могут проявлять отличные охранные качества, но при этом быть спокойными и уравновешенными дома.

Исторический контекст

Среднеазиатская овчарка имеет долгую историю, начиная с времен кочевых племен, когда эти собаки охраняли стада и жилища от хищников. Сегодня алабаи считаются национальным достоянием Туркменистана и пользуются большим уважением во многих странах.