В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое тактическое положение и успешно отбили атаку ВСУ.
За последние сутки украинские силы понесли значительные потери, включая более 330 военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты, среди которых была американская Bradley.
По информации министерства, войска "Центр" нанесли удар по подразделениям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино в Донецкой Народной Республике. Также была отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соловьево ДНР.
В результате контрбатарейной борьбы были поражены различные виды артиллерийского вооружения, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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