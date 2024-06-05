Группировка армии "Центр" нанесла поражение 340 обнаруженным целям украинских вооруженных сил, включая штаб управления подразделениями.
Было уничтожено до 585 украинских военнослужащих и три боевые машины пехоты, включая американский боевой транспортёр Bradley, как передал глава пресс-службы группировки Александр Савчук.
"Группировка войск 'Центр' продолжает выполнение задач в районе специальной военной операции. За сутки было нанесено поражение 340 выявленным целям врага, включая штаб управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии", — сообщил Савчук.
По его информации, потери украинских вооруженных сил составили до 585 солдат, три боевые машины пехоты, в том числе одна американская Bradley, пять буксированных гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивную систему залпового огня HIMARS.
Кроме этого, Савчук сообщает, что с помощью средств противовоздушной обороны были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Греции выступают за отмену санкций против РФ
Идущая на выборы в Европарламент непарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный союз) выражает поддержку России, настаивает на отмене антироссийских санкций и прекращении поставок оружия на Украину, сообщила РИА Новости Людмила Богила, кандидат в депутаты Европарламента.
Депутат Шермет предостерег Запад от нарушения "красных линий"
Депутат Государственной Думы от крымского региона, участник комитета по безопасности Михаил Шеремет высказался в интервью агентству РИА Новости о том, что нарушение Западом в лице киевского режима всех "красных линий" представляет для них непредсказуемые и грустные последствия, содержание также побудило не терять терпения и силы России.
Юрист Соловьев: для подделки паспорта мошенникам хватает информации из Госуслуг
Фальшивый документ практически полностью воспроизводит оригинал.
МИД РФ: необходимо проверить написание ФИО в загранпаспорте и паспорте РФ
В ответ на частые проблемы с написанием букв "Е" и "Ё" в загранпаспортах, в МИД РФ порекомендовали туристам убедиться, что ФИО в паспортах соответствует написанию во внутренних документах.