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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 6:17

Группировка "Центр" нанесла огневое поражение по целям ВСУ

Группировка армии "Центр" нанесла поражение 340 обнаруженным целям украинских вооруженных сил, включая штаб управления подразделениями.

Было уничтожено до 585 украинских военнослужащих и три боевые машины пехоты, включая американский боевой транспортёр Bradley, как передал глава пресс-службы группировки Александр Савчук.

"Группировка войск 'Центр' продолжает выполнение задач в районе специальной военной операции. За сутки было нанесено поражение 340 выявленным целям врага, включая штаб управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии", — сообщил Савчук.

По его информации, потери украинских вооруженных сил составили до 585 солдат, три боевые машины пехоты, в том числе одна американская Bradley, пять буксированных гаубиц "Мста-Б", две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и реактивную систему залпового огня HIMARS.

Кроме этого, Савчук сообщает, что с помощью средств противовоздушной обороны были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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