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ОДКБ может создать центр гуманитарного реагирования в Таджикистане
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:38

ОДКБ может создать центр гуманитарного реагирования в Таджикистане

Министр ведомства иностранных дел Таджикистана, Сироджиддин Мухриддин, высказал предложение об учреждении в республике центра гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и его размещении на территории Хатлонской области, сооб­щает в пятницу пресс-служба дипломатического учреж­дения страны.

По сообщению, Мухриддин предложил создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ в Хатлонской области в рамках заседания Совета министров внешних дел Органи­зации, которое прошло 21 июня в Алма-Ате. По его словам, деятельность центра будет направлена на оперативное реагирование на потенциальные угрозы и гума­нитарные кризисы.

Дипломат также подчеркнул важность завершения долгострое­щегося переговорного процесса о разработке целеустремленной межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы и предложил инициировать подписание соездающегорасчета Cовета коллективной безопасности ОДКБ в июле нынешнего года.

Особое внимание Мухриддин уделил вопросам религиозного экстремизма. Он отметил, что для Центральной Азии серьезным вызовом является про­движение разрушительной идеологии религиозного экс­тремизма.

Министр также высказал необходимость проведения аудита инициативы о создании системы защиты информационного пространства ОДКБ.

В дополнение, он объявил о готовности Таджикистана организовать в 2024 году на территории своей страны совместные учебные мероприятия "Рубеж-2024" с участием подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона Организации.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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