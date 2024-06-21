Министр ведомства иностранных дел Таджикистана, Сироджиддин Мухриддин, высказал предложение об учреждении в республике центра гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и его размещении на территории Хатлонской области, сообщает в пятницу пресс-служба дипломатического учреждения страны.
По сообщению, Мухриддин предложил создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ в Хатлонской области в рамках заседания Совета министров внешних дел Организации, которое прошло 21 июня в Алма-Ате. По его словам, деятельность центра будет направлена на оперативное реагирование на потенциальные угрозы и гуманитарные кризисы.
Дипломат также подчеркнул важность завершения долгостроещегося переговорного процесса о разработке целеустремленной межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы и предложил инициировать подписание соездающегорасчета Cовета коллективной безопасности ОДКБ в июле нынешнего года.
Особое внимание Мухриддин уделил вопросам религиозного экстремизма. Он отметил, что для Центральной Азии серьезным вызовом является продвижение разрушительной идеологии религиозного экстремизма.
Министр также высказал необходимость проведения аудита инициативы о создании системы защиты информационного пространства ОДКБ.
В дополнение, он объявил о готовности Таджикистана организовать в 2024 году на территории своей страны совместные учебные мероприятия "Рубеж-2024" с участием подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона Организации.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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