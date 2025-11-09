Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гортензии
Гортензии
© commons.wikimedia.org by Salicyna is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 7:55

Посадила новую гортензию — а она стала рубиновой: такого ещё не видели

Когда садоводы подводят итоги уходящего сезона, питомники уже готовят будущие сенсации. В 2026 году Monrovia Nursery отметит юбилей выпуском уникальной крупнолистной гортензии — Hydrangea macrophylla "Centennial Ruby'. Её отличает насыщенный рубиново-красный оттенок, который с каждым днём становится глубже и темнее.

"Centennial Ruby сочетает в себе компактность, выносливость и редкую глубину цвета", — отметила ботаник Нэнси Шаффер.

Почему "Centennial Ruby" — особенная

Эта гортензия создана для тех, кто ценит элегантность без хлопот. Её гроздья держатся до 130 дней, постепенно меняя оттенок от ярко-красного до тёмно-рубиново-винного. Цветы крупные, плотные и не осыпаются даже после дождя.

Куст вырастает до 90 см в высоту и почти не требует обрезки — его ветви прочные и устойчивые, не склонны к растрескиванию. При посадке в месте с утренним солнцем и лёгкой полуденной тенью растение чувствует себя идеально, даже если почва немного подсыхает.

Сравнение сортов красных гортензий

Сорт

Высота

Цветение

Особенности

Centennial Ruby

91 см

130 дней

Цвет темнеет со временем, не требует обрезки

Ruby Slippers

91-121 см

100 дней

Светло-рубиновый оттенок, дубовые листья

Cherry-Go-Round

60-91 см

90 дней

Ярко-красные шары, повторное цветение

Cardinal Red

152 см

110 дней

Более высокий куст, тёмные соцветия

Как использовать "Centennial Ruby" в саду

Гортензия идеально подходит для:

  • фундамента - низкие бордюры и цветочные линии у фасада;
  • контейнеров - на террасах и балконах;
  • миксбордеров - сочетание с хвойными и декоративно-лиственными растениями.

Её плотная крона делает куст привлекательным даже вне цветения, а тёмно-зелёная листва подчёркивает насыщенность бутонов. Благодаря устойчивости к колебаниям температуры и коротким засушливым периодам, "Centennial Ruby' не доставит хлопот даже начинающим садоводам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Посадить гортензию под прямыми лучами полуденного солнца.
    Последствие: Увядание листьев и обесцвечивание соцветий.
    Альтернатива: Восточная сторона участка — идеальное место для яркого утреннего солнца и мягкой тени днём.
  2. Ошибка: Чрезмерный полив.
    Последствие: Загнивание корней и пожелтение листьев.
    Альтернатива: Умеренный полив 1-2 раза в неделю, особенно при мульчировании.
  3. Ошибка: Слишком частая обрезка.
    Последствие: Потеря цветочных почек, ведь сорт цветёт на старой и новой древесине.
    Альтернатива: Минимальное формирование весной и удаление лишь сухих ветвей.

А что если вы не успеете купить "Centennial Ruby"?

Первые 5000 экземпляров выйдут ограниченным тиражом, и найти их будет непросто. Пока растение не появилось в продаже, попробуйте похожие варианты:

  • "Cherry-Go-Round' - небольшая, обильноцветущая гортензия с ярко-красными соцветиями;
    "Cardinal Red' - более высокая и устойчивая к жаре;
  • "Ruby Slippers' - с благородным розовато-красным оттенком и резными листьями.

Эти сорта помогут создать фон, на котором "Centennial Ruby" позже засияет особенно эффектно.

Плюсы и минусы сорта Centennial Ruby

Плюсы

Минусы

Компактный размер, идеален для контейнеров

Возможен дефицит в первые годы продаж

Цветы держатся до 130 дней

Требует защиты от палящего солнца

Не требует обрезки

При избыточной влаге может замедлить рост

Гортензия и садовые тренды 2026 года

Согласно прогнозам дизайнеров, три ключевые тенденции определят сезон 2026 года:

  1. Сады, не требующие ухода. Компактные, выносливые растения, как "Centennial Ruby', идеально вписываются в концепцию "умного сада".
  2. Культура патио. Украшение террас, веранд и внутренних двориков декоративными растениями с длительным цветением.
  3. Готический сад. Темные, насыщенные оттенки и контрастные текстуры набирают популярность. Цветы "Centennial Ruby', темнеющие до почти чёрного, станут символом этого стиля.

"С ностальгией и романтикой, присущей гортензиям, новая "Centennial Ruby' способна украсить любой ландшафт", — подчеркнула садовый дизайнер Нэнси Шаффер.

FAQ

Можно ли выращивать в контейнере?
Да, сорт компактен и хорошо чувствует себя в крупных горшках с дренажом.

Какой грунт предпочитает?
Слабокислый, богатый органикой, хорошо дренированный.

Мифы и правда

Миф: Все красные гортензии требуют кислой почвы для яркости цвета.
Правда: У "Centennial Ruby' насыщенность пигмента не зависит от pH.

Миф: Компактные сорта не цветут обильно.
Правда: Этот сорт цветёт до четырёх месяцев без обрезки.

Миф: Гортензии капризны к освещению.
Правда: "Centennial Ruby' легко адаптируется к полутени и умеренному солнцу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оставил грядки голыми на зиму — весной почва была как бетон. Теперь делаю иначе сегодня в 5:21

Осень — время готовить сад к зиме. Узнайте, как с помощью 4-х простых шагов и органических материалов защитить почву и увеличить здоровье грядок.

Читать полностью » Порезала лук и добавила в воду — через день рассада ожила, будто после удобрения за 500 рублей сегодня в 4:40

Лук — не просто приправа, а источник здоровья и красоты. Рассказываем, какие виды многолетнего лука стоит посадить на участке и чем они полезны.

Читать полностью » Купила саженцы поздно — земля замёрзла, но этот способ спас всё до весны сегодня в 4:17

Узнайте, как сохранить саженцы до весны с помощью техники "пятки". Это простой метод врезки, который защитит корни от морозов и облегчит весеннюю пересадку.

Читать полностью » Обычная горчица спасла огород от тли и слизней — теперь всегда держу под рукой сегодня в 3:40

Горчица — больше, чем приправа. Узнайте, как это простое растение помогает в быту, косметологии и медицине, и почему его ценят уже тысячи лет.

Читать полностью » Сажала рождественский кактус в обычную землю — теперь понимаю, почему он не цвёл сегодня в 3:13

Узнайте, как правильно подготовить почву для рождественского кактуса, чтобы он радовал вас своим цветением. Избегайте распространённых ошибок и получите желаемый результат.

Читать полностью » Замочила семена в соке алоэ — и растения стали крепче, чем после покупных стимуляторов сегодня в 2:40

Натуральные стимуляторы — простые, доступные и безопасные помощники для дачников. Как приготовить эффективные растворы из алоэ, мёда и золы, чтобы пробудить семена к жизни.

Читать полностью » Привязал стебель прямо к шпалере — и едва не погубила весь урожай сегодня в 2:08

Ошибка при подвязке растений может обернуться снижением урожая! Узнайте, как избегать распространенных ошибок и правильно использовать шпалеру.

Читать полностью » Нашла способ вырастить пекинку дважды и сохранить до зимы — без химии и теплицы сегодня в 1:40

Пекинская капуста может дать два урожая за сезон. Как правильно посадить, осветить, защитить и сохранить её до зимы — практические советы садоводам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Купил шины и чуть не попал в неприятности — всё из-за невидимых дефектов
Спорт и фитнес
Делаю одно движение из пилатеса — и живот будто втянулся сам собой
Садоводство
Оставила брюссельскую капусту под снегом — а утром не поверила глазам
Еда
Загружаю мясо в афганский казан с луком и специями — аромат сводит с ума: секрет, который не расскажет никто
Еда
Грибная поляна с курицей: переворачиваю миску — и блюдо сияет шляпками сверху, как в ресторане
Садоводство
Кидала отходы наугад, пока не узнала про три ложки — теперь урожай в два раза больше
Еда
Теперь всегда так: курица в духовке с картофелем под фольгой — аромат на всю квартиру, а готовится само
Красота и здоровье
Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet