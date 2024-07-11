Подразделения воинской группировки "Центр" отразили пять контратак Вооруженных Сил Украины.
Украина потеряла до 335 военнослужащих, как передали в Министерстве Обороны Российской Федерации.
Согласно информации ведомства, подразделения воинской группировки "Центр" улучшили своё тактическое положение и нанесли поражение подразделениям 31-й, 41-й и 47-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, а также 109-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк — автономные районы Донецкой Народной Республики.
Согласно сообщению, было отражено пять контратак атакующих групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника оцениваются в до 335 военнослужащих, два боевых бронетранспортёра пехоты, включая Боевую Машину Пехоты Bradley производства США, два транспортных средства, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие M119 американского производства, а также четыре 100-мм пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция для борьбы с корабельным огнем, произведенная в США — AN/TPQ-36.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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