Древний кувшин с монетами
Древний кувшин с монетами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:10

Ритуал длиной в два тысячелетия: археологи нашли золото, принесённое в жертву кельтским богам

Найдены редчайшие золотые монеты кельтов в Швейцарии — Archäologie Baselland

В лесах на северо-западе Швейцарии археология снова напомнила о себе неожиданным блеском. Недалеко от небольшой деревни Арисдорф исследователи наткнулись на находку, способную изменить представления о ранних деньгах кельтов. Две крошечные золотые монеты пролежали в земле более двух тысяч лет, прежде чем вновь увидеть свет. Об этом сообщает кантональная археологическая служба Archäologie Baselland.

Золото среди леса и болот

Место находки расположено в лесистой зоне Беренфельс в кантоне Базель-Ландшафт — районе, который уже не впервые привлекает внимание археологов. Именно здесь весной 2025 года два волонтёра, Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона, проводили систематическое обследование территории вместе с профессиональными археологами. Работы стали продолжением исследований, начатых после обнаружения в 2023 году клада из 34 кельтских серебряных монет.

На этот раз удача оказалась ещё более редкой. В почве были найдены две золотые монеты — полный статер и четверть статера. Эксперты датируют их серединой и концом III века до нашей эры, что делает находку одной из самых ранних для территории современной Швейцарии.

Редчайшие монеты раннего периода

По словам специалиста по древнему монетному делу Михаэля Ника из Инвентаризации швейцарских монетных находок, подобных золотых монет в стране известно менее двух десятков. Более крупный экземпляр весом 7,8 грамма относится к типу Гамшурст, а меньший, весом 1,86 грамма, — к типу Монморо. Оба варианта считаются чрезвычайно редкими и важными для понимания ранней истории чеканки к северу от Альп.

Историки связывают появление монет у кельтов с военной службой наёмников в Средиземноморье. Вернувшись из походов в Грецию и другие регионы, воины принесли с собой идею денежного обращения. Вскоре кельтские мастера начали чеканить собственные монеты, ориентируясь на золотые статеры Филиппа II Македонского, но переосмыслив их образы в характерной абстрактной манере.

Не для рынка, а для богов

Археологи подчёркивают, что такие золотые монеты вряд ли использовались в повседневной торговле. Их высокая ценность предполагает иное назначение — выплаты знати, дипломатические дары или ритуальные подношения. Контекст находки в Беренфельсе поддерживает именно эту версию.

Район известен карстовыми воронками, заполненными водой, и болотистым ландшафтом. В кельтской традиции подобные места часто воспринимались как священные. Золото нередко жертвовали божествам, бросая его в воду или оставляя в труднодоступных природных уголках. Дополнительным аргументом служит близость участка Бюхлихау в Фюллинсдорфе, который исследователи считают древней кельтской священной рощей.

Новый экспонат для публики

С учётом редкости и исторической значимости находки Археологический музей Базеля и Исторический музей Базеля решили включить золотые монеты в выставку "Находки сокровищ". С марта 2026 года они будут представлены вместе с ранее обнаруженными серебряными монетами в церкви Барфюссеркирхе.

Находка из Арисдорфа не только дополняет археологическую карту Швейцарии, но и подчёркивает роль волонтёров в изучении прошлого. Сверкающее золото из Беренфельса стало ещё одним напоминанием о сложном мире кельтов — их верованиях, социальных различиях и первых шагах к денежной системе.

