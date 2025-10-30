Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Британская золотая монета
Британская золотая монета
© wikipedia is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:51

Золото, которое не для кошелька: кельтский статер был символом элиты, а не деньгами

Фест: в Саксонии найдена древняя кельтская золотая монета III века до н.э.

На обычном поле недалеко от Лейпцига произошло событие, которое заставило историков переписать главу о денежном обращении древней Саксонии. Кладоискатель-любитель Даниэль Фест обнаружил крошечную золотую монету, которая оказалась старейшей из когда-либо найденных на территории этой федеральной земли. Возраст находки оценивается в 2200 лет, что отодвигает историю саксонской нумизматики почти на столетие вглубь веков.

Эта миниатюрная монета, весящая всего два грамма, была отчеканена в III веке до нашей эры и представляет собой кельтский золотой четверть статера. Несмотря на скромные размеры — она даже меньше современной монеты в один цент — её историческая ценность оказалась огромной.

Описание уникальной находки

Монета выполнена практически из чистого золота и отличается изысканным оформлением. На аверсе изображена стилизованная голова животного, вероятно, оленя, с чёткими глазами, рогами и округлым лбом. Реверс украшен незамкнутой гривной с утолщёнными концами, закруглённой звездой и центральной сферой — характерными мотивами для кельтских общин Северной Чехии.

"Хотя Саксония находилась за пределами кельтских поселений, эта находка доказывает, что здесь существовали постоянные обмены и связи", — поясняет государственный археолог Саксонии Регина Смольник.

По словам экспертов, эта монета вряд ли использовалась в повседневной торговле. Скорее всего, она служила статусным предметом или символическим средством сбережения, принадлежавшим местной элите, которая вела торговлю с кельтскими племенами.

Как нашли монету

Даниэль Фест, который занимается поисками с металлоискателем около пятнадцати раз в год, назвал эту находку незабываемой.

"Это не самая старая моя находка, но определенно самая красивая", — поделился он.

Важно отметить, что он действовал в рамках закона: он незамедлительно сообщил о находке и передал её властям. Государственное археологическое управление Саксонии высоко оценило такое ответственное поведение, назвав его образцом сотрудничества между любителями и профессиональными археологами.

А что если…

Если такая маленькая и ценная монета не использовалась в обычной торговле, то какие ещё свидетельства контактов между кельтами и местным населением могут скрываться в саксонской земле? Возможно, нас ждут ещё более удивительные открытия, способные перевернуть наши представления о древней истории этого региона.

Сравнительная таблица: древние монеты Саксонии

Параметр Новая находка (кельтский статер) Предыдущая рекордная находка (бюшелькинар)
Возраст III век до н. э. I век до н. э.
Материал Золото Серебро
Вес 2 грамма Не указан
Происхождение Кельтские племена Местная чеканка
Назначение Статусный символ Платёжное средство
Историческое значение Отодвигает историю денег на 100 лет назад Ранее считалась древнейшей

Три факта о кельтских монетах

  1. Выпуклые золотые монеты кельтов назывались "Regenbogenschüsselchen" — "радужные чаши", так как крестьяне находили их на полях после дождя и верили, что они упали с неба в месте, где радуга касается земли.

  2. Кельтские монеты крайне редко встречаются к востоку от традиционных территорий расселения кельтов, что делает саксонскую находку особенно ценной.

  3. До этой самой старой монетой Саксонии считался серебряный бюшелькинар, найденный в 2007 году недалеко от Заушвица.

Значение находки для исторической науки

Министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш во время презентации находки подчеркнула её важность для понимания региональной истории: "Эта золотая монета — осязаемый фрагмент нашей истории, рассказывающий о древней торговле и людях, которые когда-то жили здесь".

Всего в Саксонии на сегодняшний день обнаружено одиннадцать кельтских монет, причём несколько из них были найдены после того, как Земельное археологическое управление начало сертифицировать ответственных искателей. Это демонстрирует эффективность программ сотрудничества между любителями и профессионалами.

Исторический контекст

Обнаружение кельтской золотой монеты на территории Саксонии проливает новый свет на торговые и культурные связи в Центральной Европе III века до нашей эры. Хотя Саксония традиционно не входила в зону кельтского влияния, находка убедительно доказывает существование контактов между местной элитой и кельтскими торговцами. Эти связи, вероятно, осуществлялись через посредничество соседних чешских племён, что объясняет сходство мотивов на монете с чешскими аналогами. Монета символизирует зоны контакта на северо-восточной окраине кельтского мира, где местные общины взаимодействовали с торговцами из дальних регионов Центральной Европы. Это открытие не только отодвигает историю денежного обращения в Саксонии на столетие назад, но и демонстрирует, насколько взаимосвязанными были различные культуры Европы даже в столь отдалённую эпоху.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Монаша: водород в кишечнике служит источником энергии для полезных бактерий сегодня в 18:07
Кишечный водород: учёные раскрыли, почему этот газ — настоящий двигатель для полезных бактерий

Учёные раскрыли секрет кишечного водорода. Как обычный газ влияет на здоровье пищеварительной системы и почему он важен для микробиома?

Читать полностью » Археолог Барсанти: в Египте раскопано подземное сооружение недалеко от пирамид Гизы сегодня в 18:03
Под землёй Египта спрятан монстр из камня: блоки по 8 тонн, которые никто не смог достроить

Запретная археологическая зона в Египте хранит древние секреты. Что скрывает загадочное подземное сооружение всего в 5 км от пирамид Гизы?

Читать полностью » Альхалаби: в Сирии обнаружена плечевая кость гигантского птерозавра с размахом крыльев около 10 метров сегодня в 17:47
Гиганты неба над Ближним Востоком: открытие в Сирии показывает, что птерозавры правили всем регионом

В Сирии обнаружены останки гигантского летающего ящера. Какие тайны доисторического мира Ближнего Востока раскрывает эта уникальная находка?

Читать полностью » Куриное и индюшиное мясо содержат повышенное количество опасных штаммов, вызывающих ИМП сегодня в 17:44
Эта ошибка на кухне может привести к пиелонефриту: почему сырое куриное мясо — скрытый враг

Обычное куриное мясо может быть источником опасных инфекций. Узнайте, как защитить своё здоровье от скрытых угроз на вашей кухне.

Читать полностью » CB: анализ зубов солдат наполеоновской армии показал наличие маркеров паратифа и возвратного тифа сегодня в 16:26
Зима 1812 года — лишь половина правды: болезни добавили в великую армию апокалипсиса

Ученые выяснили, от каких болезней массово гибли солдаты Наполеона во время отступления из России. Анализ братской могилы преподнес сюрприз.

Читать полностью » Перейра: осерватория Пику-дус-Диас обнаружила новые кольца Хирона на расстоянии 200–800 км от центра сегодня в 16:23
Если бы кольца могли говорить, они бы шептали: Хирон меняется быстрее, чем мы думали

Астрономы стали свидетелями уникального космического явления — формирования новой системы колец вокруг далёкого ледяного мира. Узнайте о сенсационном открытии.

Читать полностью » Открытие рыбьих гнёзд в море Уэдделла подтвердило уязвимость экосистем Антарктиды — учёные сегодня в 15:37
Рыбий ЖКХ подо льдом: в море Уэдделла обнаружили целый «город» подводных родителей

Открытие рыбьих гнезд на дне моря Уэдделла стало важным шагом для науки. Узнайте, как это поможет в охране природы и биологическом разнообразии региона.

Читать полностью » Распад суперконтинента Нуны создал условия для появления сложной жизни — исследование сегодня в 14:37
Континенты раскололись — жизнь началась: учёные раскрыли драму, изменившую историю планеты

Что такое "скучный миллиард" в истории Земли и как распад древнего суперконтинента поспособствовал появлению сложных форм жизни? Узнайте, как тектонические процессы и изменения климата подготовили планету к эволюции.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Специалисты напомнили дачникам о правилах пожарной безопасности зимой
Наука
Вильярроэль: зафиксирована связь между ядерными тестами холодной войны и аномальными небесными явлениями
Наука
В Кении найдены окаменелости руки Paranthropus boisei с человеческими и обезьяньими чертами
Культура и шоу-бизнес
Даг Лайман намерен снять продолжение "Дома у дороги" без Amazon MGM
Дом
Инженеры предупреждают: установка микроволновки на холодильник может привести к перегреву
Авто и мото
Увеличение клиренса всего на 2-3 сантиметра заметно ухудшает аэродинамику автомобиля
Красота и здоровье
Холод сужает сосуды и провоцирует скачки давления — особенно у гипертоников
Авто и мото
Современный масляный фильтр задерживает частицы размером до 20-40 микрон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet