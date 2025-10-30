Целлюлит не любит движения: пять упражнений, которые меняют кожу

Целлюлит — одна из самых распространённых эстетических проблем, с которой сталкиваются женщины любого возраста. Он проявляется в виде неровностей и бугорков на коже, чаще всего в области бёдер, ягодиц и ног. В народе это состояние называют "апельсиновой коркой". По словам старшего тренера международной сети студий балета и растяжки Levita Акулины Бахтуриной, избавиться от целлюлита или значительно уменьшить его проявления можно при помощи регулярных упражнений и комплексного подхода.

Движение — главный союзник

"Один из важнейших способов избавиться или снизить проявления "апельсиновой корки" — физическая активность. Спорт — это еще и профилактика целлюлита, поэтому даже если такой проблемы у женщины сейчас нет, не стоит забывать о необходимости активного образа жизни", — пояснила старший тренер Акулина Бахтурина.

Целлюлит чаще всего образуется там, где нарушено кровообращение и застой лимфы. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению микроциркуляции, укрепляют мышцы и улучшают обмен веществ. По словам тренера, важно сочетать разные типы тренировок - кардио, силовые, растяжку и танцевальные направления.

Кардиоупражнения помогают разогнать лимфу и избавиться от отёков, силовые — подтягивают мышцы и делают кожу плотнее, а растяжка и балетные движения развивают подвижность тазобедренных суставов, улучшая тонус нижней части тела.

Где "живёт" целлюлит и почему

Бахтурина отмечает, что целлюлит чаще локализуется на ногах и бёдрах, что часто связано с малоподвижным образом жизни и слабостью ягодичных мышц. При этом нарушается работа тазобедренных суставов, что способствует застойным явлениям.

Регулярные упражнения для этой области помогают не только улучшить внешний вид кожи, но и избавиться от отёков и болей в спине — частой проблемы офисных работников.

"Комплекс упражнений по 5-10 минут в день в течение месяца поможет улучшить подвижность таза, избавиться от отеков и уменьшить проявления целлюлита", — подчеркнула тренер.

Комплекс упражнений против целлюлита

1. Упражнение на мобильность тазобедренных суставов

Исходное положение: стойка на четвереньках, ладони под плечами, колени под тазом.

Выполнение:

Голень одной ноги вывести в сторону, колени оставить вместе. Оторвать колено "рабочей" ноги от пола и развернуть в тазобедренном суставе так, чтобы колено направлялось вверх. Упереться носком в пол, почувствовав натяжение в мышцах голени. Потянуться копчиком вперёд и назад, затем вернуться в исходное положение.

Повтор: по 5 раз на каждую ногу.

Это упражнение улучшает подвижность суставов, активирует ягодичные мышцы и снижает застойные явления.

2. Скручивания сидя для тазобедренных суставов

Исходное положение: сесть на ягодицы, ладони позади на полу, ноги согнуты под углом 90 градусов, стопы чуть шире плеч.

Выполнение:

На выдохе опускайте поочерёдно колени внутрь — сначала правое, потом левое. Корпус при этом остаётся неподвижным.

Повтор: по 10 раз для каждой стороны.

Это упражнение укрепляет внутреннюю поверхность бёдер и улучшает гибкость таза.

3. Подтяжка внутренней поверхности бёдер

Исходное положение: на четвереньках, ладони под плечами, колени под тазом.

Выполнение:

Развести голени наружу в форме буквы "Х", стопы на носках. Потягивать копчик назад и возвращаться в исходное положение.

Повтор: 10 раз.

Регулярное выполнение этого движения помогает подтянуть внутреннюю часть бёдер и активировать мышцы малого таза.

4. Укрепление ягодиц (вариант 1)

Исходное положение: лёжа на боку, нижняя рука под головой, верхняя на полу. Ноги согнуты под углом 90 градусов.

Выполнение:

Поднимайте верхнюю ногу и выполняйте лёгкие скручивания:

колено вниз — пятка вверх;

пятка вниз — колено вверх.

Повтор: по 15 раз для каждой стороны.

5. Укрепление ягодиц (вариант 2)

Исходное положение: лёжа на боку. Нижняя нога согнута, верхняя выпрямлена и расположена перед телом под углом 90 градусов.

Выполнение:

Поднимайте верхнюю ногу вверх, сохраняя таз неподвижным, затем плавно опускайте.

Повтор: 15 раз на каждую ногу.

Обе вариации укрепляют ягодичные мышцы, подтягивают бёдра и визуально выравнивают кожу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения нерегулярно.

Последствие: эффект будет кратковременным.

Альтернатива: заниматься ежедневно по 5-10 минут.

Ошибка: делать акцент только на кардио.

Последствие: кожа останется дряблой.

Альтернатива: сочетать кардио, силовые и растяжку.

Ошибка: пренебрегать питанием и водой.

Последствие: отёки и возвращение целлюлита.

Альтернатива: пить не менее 1,5-2 литров воды в день и ограничить соль.

Таблица: лучшие упражнения от целлюлита

Цель Упражнение Эффект Улучшение подвижности таза Скручивания и махи ногами Снятие зажимов, улучшение лимфотока Подтяжка внутренней поверхности бедра "Буква Х" на четвереньках Повышение тонуса мышц Укрепление ягодиц Подъём ноги лёжа Улучшение формы и плотности кожи Снижение отёков Лёгкое кардио, растяжка Разгон лимфы и циркуляции крови

Три интересных факта

По данным физиологов, у женщин кровоток в области бёдер медленнее, чем в верхней части тела, что и делает целлюлит более заметным. Ежедневные тренировки длительностью хотя бы 10 минут ускоряют лимфоток на 20-25 %. Улучшение тонуса мышц и микрокровообращения даёт первые визуальные результаты уже через 3-4 недели.

Исторический контекст

Термин "целлюлит" впервые появился во Франции в 1920-х годах и долго считался медицинским диагнозом. В 1970-х целлюлит стали считать эстетической проблемой, и появились первые антицеллюлитные программы. Современные тренировки сочетают физическую нагрузку, питание и уход за кожей для комплексного эффекта.

FAQ

Можно ли избавиться от целлюлита только упражнениями?

Полностью — редко, но регулярные тренировки значительно уменьшают его проявления и улучшают тонус кожи.

Как быстро виден результат?

При ежедневных занятиях и корректировке питания — первые улучшения через 3-4 недели.

Какие упражнения самые эффективные?

Те, что задействуют ягодицы и бёдра: приседания, махи, мостики и элементы пилатеса.

Мифы и правда

Миф: целлюлит бывает только у людей с лишним весом.

Правда: он может появляться и у стройных женщин из-за гормонов и малоподвижности.

Миф: антицеллюлитный крем заменяет спорт.

Правда: без движения и питания эффект будет временным.

Миф: интенсивные тренировки дают лучший результат.

Правда: важнее регулярность и сочетание умеренных нагрузок.

Вывод

Целлюлит — не приговор, а сигнал тела о застое и недостатке движения. Ежедневные короткие тренировки, внимание к питанию и уходу за кожей помогут вернуть тонус, улучшить подвижность суставов и почувствовать лёгкость в теле.