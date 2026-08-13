Как правильно подготовить погреб к закладке урожая: советы экспертов по дезинфекции

К концу лета погреб уже должен быть не складом старого хлама, а нормальным хранилищем под овощи и банки. Иначе в первом же влажном углу появится запах сырости, а потом к нему подтянется плесень. После жаркого сезона это особенно заметно: где-то под полкой остаются гнилые кусочки моркови, где-то в щели лежит земля, а на досках уже темнеют пятна. Если оставить всё как есть, новый урожай быстро начнёт портиться. Поэтому подготовку лучше не откладывать: дел у погреба хватает, и каждый этап тут важен сам по себе.

"Перед закладкой урожая погреб нужно не просто прибрать, а привести в порядок целиком. Сначала убирают мусор, потом сушат помещение, проверяют вентиляцию и только после этого переходят к обработке стен. Если где-то осталась влага или грязь, плесень быстро вернётся. Особенно это заметно на деревянных деталях и в углах, где сырость держится дольше всего". Эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

Генеральная уборка и осмотр полок

Начинать нужно с полного освобождения помещения. Из погреба выносят испорченные овощи, старые мешки, пустые банки, коробки и весь растительный мусор, который остался с прошлого сезона. Даже маленький кусочек картофеля в углу способен загнить и дать тот самый тяжёлый запах, который потом въедается во всё подряд.

После этого стены, потолок и пол очищают от пыли, паутины и грязи. В щелях и углах обычно прячутся комки земли, остатки мусора и коконы насекомых, так что эти места пропускать нельзя. Если погреб давно не трогали, там легко набирается целый слой того, что с виду не бросается в глаза, а потом мешает хранению.

Отдельно смотрят на деревянные полки и стеллажи. За сезон дерево набирает влагу, и на нём быстро заводится грибок. Доски с тёмными пятнами, гнилью или сильными повреждениями лучше заменить сразу, а разборные детали вынести на улицу, вымыть горячей водой с мылом или содой и высушить на солнце. Для защиты древесины после этого используют специальные составы или олифу.

Если пол земляной, верхний слой лучше аккуратно снять на несколько сантиметров. За год туда могли впитаться соки от подгнивших овощей, и такой грунт становится источником инфекции. Позже вместо него подсыпают сухой песок или мелкий щебень, чтобы поверхность не тянула лишнюю влагу.

Проверка вентиляции

Без нормального воздухообмена погреб быстро превращается в сырое помещение с затхлым запахом. Внутри растёт влажность, на стенах и дереве появляется плесень, а овощи лежат там уже не в хранении, а в ожидании порчи. Поэтому вентиляцию проверяют до закладки урожая, а не когда проблема уже вылезла наружу.

Обычно в погребе стоят две трубы: приточная, у пола, и вытяжная, под потолком. Через первую заходит свежий воздух, через вторую выходит тёплый и влажный. Если одна из труб забита, система начинает работать криво, и внутри быстро появляется конденсат.

Проверяют всё просто: подносят тонкий лист бумаги к вентиляционному отверстию. Если его слегка тянет, воздух идёт. Ещё смотрят на стены и потолок: постоянные капли воды говорят о сбое в вентиляции. Трубы надо прочистить гибким тросом или длинным шестом с ершом, а снаружи поставить козырьки и металлические сетки с мелкой ячейкой.

Сетка нужна не только от мусора, но и от мышей с крысами. С холодами они ищут тёплое место с едой, и погреб для них выглядит очень убедительно. Заодно стоит проверить задвижки на трубах, потому что зимой ими придётся регулировать поток воздуха, чтобы корнеплоды не подмерзли.

Просушивание погреба

Даже чистое помещение нельзя сразу забивать овощами. За зиму и весну в закрытом погребе набирается влага, а сырость потом быстро запускает плесень и гниль. Чтобы урожай не начал портиться в первые недели, хранилище просушивают заранее, и на это уходит от нескольких дней до двух недель.

Для просушки выбирают сухие дни, открывают дверь, люк и вентиляционные отверстия. Если есть вентилятор, его тоже подключают: он гонит воздух быстрее и убирает застоявшуюся сырость. Внутри должно быть движение воздуха, а не тяжёлый влажный застой.

Иногда ставят в центр ведро с горящими углями, а по углам — ёмкости с известью или солью. Они помогают тянуть влагу из воздуха, но их надо менять, когда намокнут. Такие способы не решают проблему, если вода в погребе появляется постоянно, потому что тогда искать надо не сушку, а причину протечки.

Особое внимание — углам, полу и стенам, где чаще всего собирается конденсат. Если поверхности остаются мокрыми снова и снова, дело может быть в гидроизоляции. В этом случае сначала устраняют источник влаги, а уже потом сушат помещение.

Обработка стен и дезинфекция

После уборки и просушки погреб обрабатывают, даже если плесень на глаз не видна. Профилактика тут работает лучше, чем попытка потом спасать уже испорченный запас. Если в прошлом сезоне овощи быстро портились, дезинфекция перед новой закладкой особенно нужна.

Самый привычный способ — побелка известью. Ею белят бетонные и кирпичные стены, а также потолок. Часто берут смесь: 3 кг гашёной извести, 100 г медного купороса на 10 л воды. Для кирпича используют 5%-ный раствор медного купороса, для дерева — 10%-ный.

Ещё применяют хлорсодержащие средства. Белизну разводят водой в пропорции 1:10, наносят на стены и потолок и оставляют на несколько суток, после чего снимают остатки плесени щёткой. Если используется готовое средство, вроде Хлорекс, Хлоритэкс, Хлоравир или HG, действуют строго по инструкции.

Отдельная история — серная дымовая шашка. Она справляется с грибком, бактериальными инфекциями и насекомыми-вредителями, но средство ядовито. Перед обработкой из погреба выносят продукты и металлические предметы, потому что сера вызывает коррозию. После поджигания шашки помещение держат закрытым 24-36 часов, потом проветривают два-три дня. Заходить внутрь и заносить продукты можно только через 5 дней.

"Серная шашка работает жёстко, поэтому спешка здесь лишняя. Из погреба убирают всё лишнее, особенно металл, иначе появится коррозия. Потом помещение закрывают и выдерживают нужное время. После этого погреб ещё несколько дней держат открытым, чтобы ушёл запах серы, иначе туда рано заносить овощи". Эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Емкости, теплоизоляция и защита от грызунов

До закладки урожая нужно привести в порядок ящики, мешки и контейнеры. Их очищают от остатков прошлогодних овощей, моют и хорошо сушат. В слишком больших ёмкостях овощи лежат толстым слоем, воздух там идёт хуже, и если один плод начал портиться, гниль быстро перекидывается дальше.

Деревянные ящики лучше ставить не на пол, а на подставки или рейки. Так воздух лучше ходит снизу, а сырость не скапливается под тарой. Старые мешки тоже надо проверить: если ткань пахнет затхлостью, отсырела или покрылась плесенью, её уже не стоит оставлять в деле.

Температура в погребе должна держаться в пределах 0-5 °C. Для контроля ставят обычный термометр и гигрометр, чтобы видеть, что происходит с микроклиматом. Если зимой погреб промерзает, проверяют люк и дверь: крышку изнутри обшивают пенопластом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой с пароизоляцией, а по периметру наклеивают резиновый или поролоновый уплотнитель.

Грызуны способны испортить значительную часть урожая, причём часто они не съедают овощи целиком, а только повреждают их. После этого плоды быстро гниют. Чтобы перекрыть им путь, осматривают места прохода вентиляционных труб, щели у дверей и стыки стен, а все зазоры заделывают цементом, смешанным с битым стеклом. Вентиляционные отверстия закрывают металлической сеткой, а внутри раскладывают пучки чернокорня лекарственного, мяты перечной или полыни. Если мышей было много, используют ультразвуковые отпугиватели на батарейках или специальные приманки.

Проверено экспертом: эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

Ответы на ваши вопросы

Сколько сушить погреб после уборки?

От нескольких дней до двух недель, если погода сухая. Всё зависит от влажности и того, насколько хорошо идёт воздух.

Можно ли обойтись без дезинфекции?

Если в погребе раньше была плесень или овощи быстро портились, лучше не рисковать. Обработка перед закладкой нового урожая тут нужна.

Зачем ставить ящики на рейки?

Так под тарой идёт воздух, а сырость не скапливается у пола. Это снижает риск гнили.

Что делать, если в погребе снова мокрые стены?

Тут уже мало просто проветрить помещение. Нужно искать, откуда идёт влага, и разбираться с гидроизоляцией или течью.

"Если погреб не проверить заранее, новый урожай потом спасать будет уже поздно. Сначала убирают мусор и старые остатки, потом смотрят вентиляцию, сушат помещение и только после этого переходят к обработке. Отдельно следят за деревом, влажными углами и местами, где может собираться конденсат". Эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

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