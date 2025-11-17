Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя тренировка для икр с гантелями
Домашняя тренировка для икр с гантелями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:10

Раньше тратила часы в зале — теперь делаю как Анна Пэкуин, и тело благодарит

Кардиотренировки снижают усталость и стресс — актриса Анна Пэкуин

Анна Пэкуин известна не только своим талантом, но и безупречной физической формой, которую демонстрировала в сериале True Blood. Роль Суки Стэкхаус требовала не только актёрского мастерства, но и отличной физической подготовки — съёмки проходили в жарких локациях, костюмы были откровенными, а темп работы — бешеным. Чтобы оставаться в форме, Анна разработала собственную систему тренировок, сочетающую кардио, силовые упражнения и растяжку.

Основные принципы тренировок

Актриса признаётся, что тренируется много и разнообразно. В её графике — плавание, бег, пилатес, занятия по методу Бар и Core Fusion, а также бокс. В свободное время она крутит педали на велотренажёре или занимается на эллипсе, который стоит прямо в её гараже. Такой подход помогает не только держать тело в тонусе, но и избежать скуки от однообразных упражнений.

"Я действительно много работаю, чтобы оставаться в форме", — сказала актриса Анна Пэкуин.

Её программа направлена на равномерную проработку всех групп мышц и формирование гибкого, подтянутого тела.

Советы шаг за шагом

  • Waist cincher - упражнение для пресса и косых мышц живота. Лягте на спину, согните колени, одну лодыжку положите на противоположное колено. Выполняйте скручивания, стараясь коснуться локтем противоположного колена. Делайте по 30 повторов на каждую сторону, три подхода.

  • De-jiggle jumper - прыжки на степе. Они укрепляют ягодицы и ноги. Встаньте перед платформой, присядьте, отведите руки назад и выпрыгните вверх на ступеньку. Повторите 15 раз, три подхода.

  • The kicker - отличное упражнение для ягодиц и пресса. Держа равновесие одной рукой за стул, поднимайте колено к груди, затем отводите ногу назад, как будто наносите удар. Делайте по 15 повторов на каждую ногу, три подхода.

  • Shoulder sculptor - прорабатывает плечи, спину и руки. С гирей или гантелью в одной руке присядьте и подтяните снаряд к груди. Повторите 15 раз на каждую руку, три подхода.

  • Ab-racadabra - упражнение для корпуса и рук. Из положения планки на локтях переходите в упор лёжа, выполните отжимание и вернитесь обратно. 15 повторов, три подхода.

  • Look-lean lunge - выпад с перекрестом ног. Встаньте прямо и отведите одну ногу назад по диагонали, как будто делаете реверанс. Это упражнение прорабатывает ягодицы и внутреннюю поверхность бедра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Многие совершают ошибку, выполняя упражнения слишком быстро. В результате — потеря контроля и риск травмы. Альтернатива — медленный, осознанный темп с правильным дыханием. Ещё одна типичная ошибка — тренировки без разминки. Это может привести к растяжениям. Лучшее решение — лёгкая кардионагрузка и растяжка перед занятием.

А что если нет времени на спортзал

Анна часто повторяет, что эффективная тренировка возможна и дома. Достаточно пары гантелей, стула и коврика. Пилатес и йога-онлайн, короткие интервальные тренировки и растяжка по утрам помогут сохранить форму без абонемента в фитнес-центр.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • разнообразие нагрузок не даёт мышцам привыкнуть;

  • улучшает выносливость и осанку;

  • подходит для занятий дома.

Минусы:

  • требует дисциплины и времени;

  • новички могут испытывать трудности с техникой — стоит начать под контролем тренера.

FAQ

Как часто нужно тренироваться по программе Анны Пэкуин:
Достаточно 4-5 раз в неделю по 45 минут, чередуя кардио и силовые дни.

Что нужно для домашних тренировок:
Гантели 2-5 кг, коврик, стул, иногда — степ-платформа.

Можно ли заменить бокс и бег:
Да, на танцевальные кардио или активное плавание. Главное — держать пульс и двигаться с удовольствием.

Мифы и правда

  • Миф: идеальное тело требует изнурительных тренировок.
    Правда: регулярность и разнообразие дают лучший результат, чем чрезмерная нагрузка.
  • Миф: кардио достаточно.
    Правда: без силовых упражнений тело не становится рельефным.
  • Миф: питание не имеет значения.
    Правда: сбалансированный рацион с белками и овощами ускоряет восстановление и делает мышцы сильнее.

Три интересных факта

  1. Анна Пэкуин — обладательница "Оскара" за роль в фильме Пианино, полученного в 11 лет.

  2. Она предпочитает тренировки утром, чтобы зарядиться энергией на день.

  3. Любимое её упражнение — планка, потому что "она укрепляет всё тело сразу".

Исторический контекст

В начале 2010-х сериал True Blood стал культовым, а его актёры — новыми символами сексуальности. Тогда фитнес-направления вроде Barre и Core Fusion только набирали популярность. Анна Пэкуин стала одной из первых знаменитостей, кто показал, что актёрская профессия требует не только таланта, но и серьёзной физической формы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Ротач: выпады с прыжками эффективно укрепляют ноги и ягодицы сегодня в 11:20
Как я сжигал жир с помощью этих упражнений — рекомендации Ирины Ротач, которые действительно работают

Узнайте, какие упражнения помогут вам избавиться от лишнего жира и привести тело в отличную форму.

Читать полностью » Тренер Каневский: прогулки не являются эффективным способом похудеть сегодня в 11:17
Мифы о похудении: что я узнал, сравнив прогулки и активные тренировки

Узнайте, почему прогулки не всегда помогут в похудении и какие тренировки действительно эффективны для сжигания жира.

Читать полностью » Выпады с гантелями укрепили осанку и мышцы спины — тренер Браганза сегодня в 9:10
Нашла простое упражнение в сети — теперь ноги стройные и лёгкие весь день

Жара — не повод откладывать фитнес. Простое движение от знаменитого тренера поможет проработать все проблемные зоны, не выходя из дома.

Читать полностью » Упражнение Roll Ups укрепляет нижнюю часть тела — фитнес-инструктор Курдила сегодня в 8:10
Забросила бег, делаю только это — результат на ногах видно сразу

Простой, но результативный способ сделать ноги стройными и рельефными, как у профессиональных футболистов, не выходя из дома.

Читать полностью » Цигун помогает обрести устойчивость и ясность разума — Ли Вэй, преподаватель сегодня в 7:10
Попробовала цигун по утрам — и через неделю тело стало другим

Три направления боевых искусств, которые не только формируют фигуру, но и укрепляют уверенность, баланс и внутреннюю энергию.

Читать полностью » Горные тренировки делают бегунов экономнее на кислород — тренер Эндрю Кастор сегодня в 6:10
Бег на высоте резко поменял моё дыхание — жаль, раньше не делала так

Погружение в один день тренировок элитных марафонцев показывает, как высота, дисциплина и внимание к деталям меняют подход к бегу.

Читать полностью » Аквааэробика помогает сжечь до 300 калорий за полчаса — врачи сегодня в 5:10
Нашла способ тренироваться в жару без пота — теперь вода мой спортзал

Освежиться, подтянуть тело и улучшить настроение за одно занятие — легко. Эти водные упражнения помогут сжечь калории, не перегреваясь под солнцем.

Читать полностью » Отжимания на брусьях укрепляют мышцы грудной клетки — тренеры сегодня в 4:35
Добавила один маленький шаг — и отжимания на брусьях стали мощнее тренажёров

Отжимания на брусьях раскрывают возможности вашего тела под неожиданным углом — упражнение задействует мышцы, которые редко работают в обычных тренировках.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Туризм
Байкал привлекает обеспеченных китайских туристов с высоким доходом — Анатолий Казакевич
Садоводство
Маргаритки восстанавливают силу после обрезки перед зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet