Жёлтая дорожка превратилась в ловушку: порыв фаната сорвал спокойствие премьеры с Арианой Гранде

Премьера фильма "Злая: навсегда" в Сингапуре должна была стать ярким и тёплым событием для поклонников и команды проекта, но неожиданная стычка с фанатом превратила торжественный выход звёзд на дорожку в напряжённый эпизод. Ариана Гранде, приехавшая поддержать фильм и пообщаться с журналистами, столкнулась с ситуацией, которая буквально выбила её из колеи. Инцидент моментально стал обсуждаться в соцсетях и СМИ, а реакция артистки ясно показала: даже на самых безопасных мероприятиях могут случаться моменты, которые пугают и дезориентируют.

Как развивался инцидент

По словам очевидцев, всё произошло стремительно. Когда Гранде двигалась вдоль фотозоны, к ней внезапно подошёл высокий мужчина с длинными тёмными волосами. Он резко наклонился к певице и попытался притянуть её ближе, схватив за руку. На кадрах, которые мгновенно разошлись по интернету, видно, что Ариана растерялась и замедлила шаг, не понимая, что происходит.

На премьеру также приехала актриса Синтия Эриво — её внимание сразу привлёк странный жест мужчины. Она устремилась к Гранде, но сотрудники охраны оказались быстрее: в считанные секунды они разжали руки нарушителя и отвели его в сторону. Ариана же оказалась в окружении коллег и помощников, которые попытались её успокоить.

"Она тяжело дышала, пока Эриво и Йео утешали ее", — отметил инсайдер.

Сама артистка в первые минуты выглядела растерянной: она пыталась держаться спокойно, но очевидно, что неожиданное вторжение оставило сильный эмоциональный след.

Кто оказался нарушителем

Позже СМИ выяснили, что мужчина — это Джонсон Вэн, блогер, известный в сети благодаря эксцентричным роликам. Под псевдонимом "человек в пижаме" он неоднократно привлекал внимание провокационными выходками, а аудитория в соцсетях привыкла к его импульсивному стилю поведения.

Сразу после случившегося Вэн выложил в интернете видео своего "подвига",

"Дорогая Ариана Гранде, спасибо, что позволила мне пройтись с тобой по желтой дорожке", — подписал он пост.

Эта публикация вызвала ещё больше критики: многие подписчики обвинили блогера в грубом нарушении личных границ и попытке прикрыть опасное поведение "шуткой".

Почему подобные ситуации возникают на публичных мероприятиях

Премьеры фильмов, концерты и фестивали часто привлекают не только поклонников, но и людей, стремящихся получить резонанс. В эпоху смартфонов и соцсетей один неожиданный поступок может моментально превратиться в вирусный контент. Желание "выделиться", особенно среди блогеров, иногда перевешивает понимание правил поведения и элементарной этики — что и показал случай с Вэном.

Организаторы подобных мероприятий применяют стандартные меры безопасности, но полностью исключить риск невозможно. Любое резкое движение или эмоциональный всплеск неизвестного человека способен создать угрозу звёздам, даже если он не имел прямых злых намерений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Неплотный кордон охраны → фанат получает доступ к артисту → использовать двухуровневое ограждение.

• Недостаток камер → охрана не видит риск заранее → установить интеллектуальные датчики и камеры с автофокусом.

• Слишком маленькая зона для прессы → толпа давит на дорожку → расширить проход и контролировать поток.

А что если подобное повторится?

Если человек, стремящийся к хайпу, снова попытается приблизиться к артисту, единственный способ минимизировать риск — ужесточить протоколы безопасности. На крупных премьерах всё чаще применяют аналитику толпы, отдельные коридоры для приглашённых и персональные охранные группы.

FAQ

Как выбирают уровень защиты для мероприятия?

Организаторы анализируют масштаб события, количество гостей, статус звёзд и локацию.

Сколько стоит дополнительная охрана?

Цена зависит от агентства и количества сотрудников: чем выше уровень подготовки, тем дороже услуга.

Что лучше — собственная охрана артиста или команда площадки?

Оптимально сочетать оба варианта: личная охрана знает привычки звезды, а сотрудники площадки ориентируются в локации.

Мифы и правда

• Миф: если человек кажется спокойным, он не опасен.

Правда: агрессивные действия совершают и внешне уравновешенные люди.

• Миф: блогеры делают всё только ради шоу.

Правда: многие поступки несут реальный риск, даже если выглядят безобидно.

• Миф: безопасность на премьере продумана идеально.

Правда: даже при строгом контроле остаются уязвимые моменты.

Сон и психология

После резких стрессовых ситуаций, подобных той, что пережила Ариана, организм часто реагирует нарушениями сна. Эксперты по когнитивному поведению отмечают, что даже кратковременный испуг может вызывать тревожные мысли перед сном. В таких случаях помогают дыхательные техники и вечерняя рутина: теплая ванна, приглушённый свет, отказ от гаджетов.

Три интересных факта

• На крупных премьерах звёзды нередко проходят "репетицию" выхода, чтобы просчитать безопасные точки.

• Психологи безопасности обучают охрану распознавать угрозы по микро-движениям.

• Некоторые киностудии используют мобильные щиты, которые моментально закрывают звезду при толчее.