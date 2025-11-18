От эпатажа к стабильности: что осталось от самого яркого брака Голливуда нулевых

История романа Билли Боба Торнтона и Анджелины Джоли давно стала частью голливудского фольклора. Их союз обсуждали так часто, что спустя годы он продолжает вызывать живой интерес. Актёры прожили вместе всего два года, но общественность до сих пор вспоминает те самые медальоны с каплями крови — символ, который породил десятки домыслов. Сейчас, когда страсти давно улеглись, Торнтон решил ещё раз спокойно рассказать, как всё было на самом деле.

Как начинался роман

Их знакомство случилось в 1999 году на съёмках фильма "Управляя полётами". Тогда никто не ожидал, что между актёрами вспыхнет настолько яркое чувство. В начале 2000 года они тайно начали встречаться, а вскоре появились новости о том, что Торнтон разорвал помолвку с Лорой Дерн и улетел в Лас-Вегас вместе с Джоли. Уже в 2001 году пара решила официально оформить отношения.

Несмотря на сильные чувства, совместная жизнь оказалась недолгой: через два года супруги подали на развод, объяснив, что просто слишком разные. Но их история успела стать одной из самых обсуждаемых в начале нулевых.

Что рассказал Торнтон о "кровавых" медальонах

Слухи о том, что актёры носили на шее пробирки или флакончики с кровью друг друга, моментально разлетелись по СМИ, превратившись почти в городскую легенду. В новом интервью Торнтон решил расставить точки над "i" и объяснил, откуда вообще взялась эта романтическая, но в глазах многих странная традиция.

"У каждого из нас был маленький медальон, внутри была буквально капля крови, — рассказал он журналу Rolling Stone. — Это романтическая идея о том, что мы живем в подземелье, пьем кровь друг друга, вот и все".

Никаких мистических ритуалов или необычных практик, как оказалось, за этим не стояло. Скорее — попытка двух творческих людей создать свой собственный символ близости, который со стороны выглядел куда более эпатажно, чем задумывалось.

Почему их отношения закончились

Несмотря на эмоциональную связь, брак оказался непростым. Торнтон вспоминает этот период с теплотой и благодарностью и подчёркивает, что они расстались без ссор и публичных конфликтов.

"И, конечно, мы с Анджелиной прекрасно провели время вместе. Это был один из лучших периодов в моей жизни, — рассказал он. — Мы с ней до сих пор очень близкие друзья. И это было то самое расставание, которое в итоге закончилось очень цивилизованным образом. Мы просто расстались, потому что наш образ жизни сильно отличался".

Их роман действительно был бурным, но одновременно — удивительно честным. Торнтон подчёркивает: они оба понимали, что идут разными путями, и не пытались удерживать отношения любой ценой.

Как сложилась жизнь актёра после расставания

Сегодня Торнтон живёт спокойной семейной жизнью. В 2014 году он женился на Конни Англанд — их союз стал для него самым стабильным и тихим по сравнению с предыдущими отношениями. Он много работает, занимается музыкой, появляется в больших проектах, но предпочитает держать частную жизнь подальше от лишнего внимания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не скрывать личные символы (медальоны) от общественности

Последствие: искажение смысла, волна слухов

Альтернатива: использовать закрытые аксессуары или хранить символы дома Ошибка: доверять журналистам все подробности отношений

Последствие: постоянное давление прессы

Альтернатива: выделить пресс-агента, который фильтрует запросы Ошибка: публичные сцены, перемещение без охраны

Последствие: утечка информации, фотографии папарацци

Альтернатива: индивидуальные службы безопасности и закрытые площадки

А что если их союз продолжился бы?

Можно представить, что пара стала бы одной из самых мощных голливудских комбинаций — наподобие Бранджелины времён расцвета. Возможно, они бы создали совместные фильмы, занялись благотворительными проектами, даже основали продюсерскую компанию. Но, по словам Торнтона, именно различия в темпе жизни не позволили им продолжить путь вместе.

FAQ

Можно ли приобрести похожие медальоны?

Да, многие ювелирные студии делают кулоны-капсулы, но уже без эпатажа: их используют как украшения, а не символы.

Сколько стоили такие медальоны?

Стоимость зависит от материала — серебро или золото, иногда с гравировкой.

Почему их история так обсуждалась?

Из-за сочетания ярких личностей, необычных жестов и огромного внимания таблоидов начала нулевых.

Мифы и правда

Миф: Торнтон и Джоли действительно "пили кровь друг друга".

Правда: в медальонах была всего одна маленькая капля, и это было чисто символическим жестом.

Миф: их отношения закончились скандалом.

Правда: они сохранили дружбу и разошлись мирно.

Миф: медальоны хранились в пробирках.

Правда: это были маленькие кулоны, а не лабораторные ёмкости.

Сон и психология

Психологи часто отмечают: яркие, эмоциональные отношения — как фильм с высоким темпом монтажа. Они дают сильные впечатления, но редко оказываются долговечными. В более спокойном ритме человек чувствует себя увереннее, лучше спит и реже сталкивается с эмоциональным истощением.

Три интересных факта