Ариана Гранде
Ариана Гранде
© commons.wikimedia.org by Emma is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована вчера в 23:59

Угроза за улыбкой: как Эриво обезопасила Ариану Гранде от опасного фаната

Синтия Эриво защитила Ариану Гранде от нападения фаната на красной дорожке в Сингапуре — интервью Today

Синтия Эриво, известная британская актриса и певица, недавно поделилась своим опытом защиты Арианы Гранде во время инцидента на красной дорожке. Этот случай вновь напомнил о том, насколько непредсказуемыми могут быть публичные мероприятия и как важна бдительность в окружении знаменитостей.

38-летняя Эриво, звезда мюзикла "Злая" и обладательница множества наград, появилась на шоу Today в четверг, 20 ноября. В интервью актриса рассказала о том моменте, когда ей пришлось вмешаться, чтобы защитить Ариану Гранде от нападения фаната.

"Я просто хотела убедиться, что с моей подругой всё в порядке", — призналась Эриво.

Она подчеркнула, что её основной мотив был прост: проверить, всё ли в порядке с коллегой.

"Уверена, он не хотел причинить нам вреда, но я просто… Никогда не знаешь, что будет дальше, и я хотела убедиться, что с ней всё хорошо. Это было моим первым побуждением", — пояснила актриса.

Что произошло на премьере

Инцидент имел место в Сингапуре во время пресс-тура фильма "Злая. Часть 2". Ариана Гранде шла по красной дорожке вместе с коллегами: Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом. Очевидцы зафиксировали момент, когда мужчина перепрыгнул через ограждение и схватил Гранде за плечи.

Синтия Эриво мгновенно среагировала: она оттолкнула нападавшего, обеспечив безопасность Арианы. Вскоре личность нарушителя была установлена, и суд приговорил его к девяти дням тюремного заключения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование сигналов тревоги → Возможное нападение → Усиление охраны и мониторинга.

  • Недостаточная подготовка персонала → Паника и травмы → Проведение регулярных тренингов.

  • Слабый контроль гостей → Проникновение посторонних → Внедрение биометрического контроля.

А что если…

Если бы Эриво не вмешалась вовремя, последствия могли бы быть гораздо серьезнее: травма артистки или паника на красной дорожке. Этот случай показывает, что присутствие бдительных коллег на публичных мероприятиях может быть столь же важным, как и профессиональная охрана.

Мифы и правда

  1. Миф: нападения на знаменитостей случаются крайне редко.
    Правда: даже на хорошо охраняемых мероприятиях бывают инциденты, поэтому бдительность необходима.

  2. Миф: охрана полностью защищает всех участников.
    Правда: ситуации непредсказуемы, и личная внимательность коллег играет важную роль.

  3. Миф: чем больше технологий, тем безопаснее.
    Правда: технологии — лишь часть комплекса мер, человеческий фактор остается ключевым.

