Угроза за улыбкой: как Эриво обезопасила Ариану Гранде от опасного фаната
Синтия Эриво, известная британская актриса и певица, недавно поделилась своим опытом защиты Арианы Гранде во время инцидента на красной дорожке. Этот случай вновь напомнил о том, насколько непредсказуемыми могут быть публичные мероприятия и как важна бдительность в окружении знаменитостей.
38-летняя Эриво, звезда мюзикла "Злая" и обладательница множества наград, появилась на шоу Today в четверг, 20 ноября. В интервью актриса рассказала о том моменте, когда ей пришлось вмешаться, чтобы защитить Ариану Гранде от нападения фаната.
"Я просто хотела убедиться, что с моей подругой всё в порядке", — призналась Эриво.
Она подчеркнула, что её основной мотив был прост: проверить, всё ли в порядке с коллегой.
"Уверена, он не хотел причинить нам вреда, но я просто… Никогда не знаешь, что будет дальше, и я хотела убедиться, что с ней всё хорошо. Это было моим первым побуждением", — пояснила актриса.
Что произошло на премьере
Инцидент имел место в Сингапуре во время пресс-тура фильма "Злая. Часть 2". Ариана Гранде шла по красной дорожке вместе с коллегами: Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом. Очевидцы зафиксировали момент, когда мужчина перепрыгнул через ограждение и схватил Гранде за плечи.
Синтия Эриво мгновенно среагировала: она оттолкнула нападавшего, обеспечив безопасность Арианы. Вскоре личность нарушителя была установлена, и суд приговорил его к девяти дням тюремного заключения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование сигналов тревоги → Возможное нападение → Усиление охраны и мониторинга.
-
Недостаточная подготовка персонала → Паника и травмы → Проведение регулярных тренингов.
-
Слабый контроль гостей → Проникновение посторонних → Внедрение биометрического контроля.
А что если…
Если бы Эриво не вмешалась вовремя, последствия могли бы быть гораздо серьезнее: травма артистки или паника на красной дорожке. Этот случай показывает, что присутствие бдительных коллег на публичных мероприятиях может быть столь же важным, как и профессиональная охрана.
Мифы и правда
-
Миф: нападения на знаменитостей случаются крайне редко.
Правда: даже на хорошо охраняемых мероприятиях бывают инциденты, поэтому бдительность необходима.
-
Миф: охрана полностью защищает всех участников.
Правда: ситуации непредсказуемы, и личная внимательность коллег играет важную роль.
-
Миф: чем больше технологий, тем безопаснее.
Правда: технологии — лишь часть комплекса мер, человеческий фактор остается ключевым.
