Угроза за улыбкой: как Эриво обезопасила Ариану Гранде от опасного фаната

Синтия Эриво, известная британская актриса и певица, недавно поделилась своим опытом защиты Арианы Гранде во время инцидента на красной дорожке. Этот случай вновь напомнил о том, насколько непредсказуемыми могут быть публичные мероприятия и как важна бдительность в окружении знаменитостей.

38-летняя Эриво, звезда мюзикла "Злая" и обладательница множества наград, появилась на шоу Today в четверг, 20 ноября. В интервью актриса рассказала о том моменте, когда ей пришлось вмешаться, чтобы защитить Ариану Гранде от нападения фаната.

"Я просто хотела убедиться, что с моей подругой всё в порядке", — призналась Эриво.

Она подчеркнула, что её основной мотив был прост: проверить, всё ли в порядке с коллегой.

"Уверена, он не хотел причинить нам вреда, но я просто… Никогда не знаешь, что будет дальше, и я хотела убедиться, что с ней всё хорошо. Это было моим первым побуждением", — пояснила актриса.

Что произошло на премьере

Инцидент имел место в Сингапуре во время пресс-тура фильма "Злая. Часть 2". Ариана Гранде шла по красной дорожке вместе с коллегами: Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом. Очевидцы зафиксировали момент, когда мужчина перепрыгнул через ограждение и схватил Гранде за плечи.

Синтия Эриво мгновенно среагировала: она оттолкнула нападавшего, обеспечив безопасность Арианы. Вскоре личность нарушителя была установлена, и суд приговорил его к девяти дням тюремного заключения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование сигналов тревоги → Возможное нападение → Усиление охраны и мониторинга.

Недостаточная подготовка персонала → Паника и травмы → Проведение регулярных тренингов.

Слабый контроль гостей → Проникновение посторонних → Внедрение биометрического контроля.

А что если…

Если бы Эриво не вмешалась вовремя, последствия могли бы быть гораздо серьезнее: травма артистки или паника на красной дорожке. Этот случай показывает, что присутствие бдительных коллег на публичных мероприятиях может быть столь же важным, как и профессиональная охрана.

