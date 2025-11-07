Развод давно позади, а буря только начинается: в переписке Джоли и Питта нашли новое топливо для конфликта

История многолетнего конфликта между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом снова вышла на первый план — на этот раз из-за подробностей их противостояния вокруг винодельни Château Miraval. Опубликованные электронные письма, которые стали частью материалов суда, дают редкую возможность заглянуть в то, что происходило между актёрами после развода. Эти сообщения не только показывают эмоциональную сторону разногласий, но и иллюстрируют, как бизнес способен осложнить отношения даже после официального расставания.

Как развивался конфликт после развода

Несмотря на то что развод пары был окончательно завершён лишь в конце 2024 года, их спор по поводу винодельни продолжался параллельно и, похоже, становился всё острее. Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, раскрывают, каким напряжённым был этот период.

В одном из писем, отправленном весной 2021 года, актриса делилась со своим менеджером, насколько тяжело она переживает затянувшиеся споры с бывшим супругом.

"Мне нужно избавиться от стресса, меня тошнит", — написала звезда "Малифисенты”.

Судя по переписке, Джоли чувствовала, что её усилия остаются недооценёнными, и упомянула брата, намекая на финансовые компромиссы, на которые вынуждена идти.

Ещё одно электронное письмо датировано ноябрём 2023 года. Его представила команда юристов Питта, когда стороны обсуждали иск на 35 миллионов долларов.

"Трудность любого производства — дело рук самого мистера Питта. Он подал в суд на мисс Джоли, требуя возмещения ущерба в размере 35 миллионов долларов", — пояснили адвокаты.

Юристы отмечали, что теперь актёру приходится предоставлять подтверждающие документы для обоснования своих претензий — или же доказывать их несостоятельность.

Команда Джоли, в свою очередь, в переписке осенью 2023 года указывала, что требования Питта связаны с текущей деятельностью Miraval и тем, как, по его мнению, действия бывшей супруги отражаются на проекте.

О чём спорят Джоли и Питт на самом деле

Винодельня превратилась в нечто большее, чем просто совместный бизнес. Для каждого из них она стала частью личной истории, большого творческого проекта и одновременно — символом разногласий. В таких ситуациях спор ведётся не только о собственности, но и о том, кто и какую роль играл в её развитии.

Сравнение двух типов совместных активов

Категория Особенности Типичные сложности Творческий бизнес (винодельня, студия, галерея) Много нематериальных активов, репутация, бренд, уникальные технологии Сложность оценки, влияние каждого участника, цена будущих доходов Доходные активы (недвижимость, вложения) Чёткая стоимость, прогнозируемая прибыль Юридические тонкости владения, распределение доходов

Miraval относится к первой категории: здесь важно не только то, сколько стоит территория и оборудование, но и кто привносил вклад в бренд, развитие и маркетинг.

Как ориентироваться в подобных спорах: практическая инструкция

Оценить бизнес при помощи независимого оценщика — особенно если активы включают бренд или премиальные продукты, такие как вина. Зафиксировать письменные договорённости по владению долями. Чем раньше — тем лучше. Отдельно определить, кто принимает стратегические решения и кто несёт ответственность за операционную деятельность. Привлечь юриста, специализирующегося на корпоративном праве и международных сделках (актуально для бизнеса, связанного с импортом и экспортом, как в винодельческой сфере). Если бизнес имеет эмоциональную ценность — рассмотреть опцию продажи третьей стороне, чтобы минимизировать конфликты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ведение бизнеса без чётких документов о долях.

Последствие: риск судебных споров, как в случае Miraval.

Альтернатива: составление акционерного соглашения у независимого юриста. Ошибка: управление проектом через устные договорённости.

Последствие: разные интерпретации ответственности.

Альтернатива: фиксирование всех решений в корпоративных протоколах. Ошибка: эмоциональные переговоры между бывшими партнёрами.

Последствие: затягивание разбирательства и рост расходов.

Альтернатива: медиация с нейтральной стороной.

А что если спорить не о бизнесе, а о праве на бренд?

Многие пары сталкиваются с тем, что совместно создают дело, которое становится узнаваемым. Тогда возникают вопросы: кому принадлежит право на логотип, рецептуру, торговую марку? В случае Miraval спор касается не только земли, но и бренда класса премиум, вина которого давно вошли в категорию luxury.

Если бы один из партнёров владел правами на бренд отдельно, конфликт был бы гораздо проще.

Плюсы и минусы совместных проектов бывших партнёров

Плюсы Минусы Глубокое понимание сильных сторон друг друга Эмоциональные конфликты осложняют принятие решений Возможность масштабировать проект благодаря совместному опыту Размытые роли приводят к юридическим проблемам Создание уникального продукта — как вина премиум-сегмента Сложность выхода из бизнеса после расставания

FAQ

Как избежать споров при совместном бизнесе?

Лучший способ — заранее составить документы о распределении ролей, долей и обязанностей.

Сколько стоит оценка винодельни?

Цена варьируется от 5 до 50 тысяч евро в зависимости от масштаба и наличия бренда.

Что лучше: продать долю или выкупить партнёра полностью?

Если проект эмоционально нагружен, чаще всего помогает полное разделение: выкуп или продажа третьей стороне.

Мифы и правда

Миф: если супруги разводятся, бизнес автоматически делится пополам.

Правда: всё зависит от юрисдикции и договорённостей.

Миф: творческие проекты невозможно оценить.

Правда: оценка возможна, но требует специалистов по интеллектуальной собственности.

Миф: продажа бизнеса третьей стороне — крайняя мера.

Правда: в сложных конфликтах это иногда лучший выход.

Интересные факты