Всё началось с Шаляпина: как Лазарев подколол Кудрявцеву в эфире НТВ
В эфире музыкального шоу "Аватар" на НТВ зрители стали свидетелями забавной сцены между Сергеем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой. Коллеги по жюри подшутили друг над другом прямо во время обсуждения выступления участника, превратив обычный комментарий в маленький комедийный эпизод.
"Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!", — пошутил певец Сергей Лазарев.
Шутка, ставшая хитом эфира
Во время выступления участника по имени Финист — Ясный Сокол, исполнившего песню Клавы Коки "Покинула чат", Кудрявцева заметила нечто особенное в его поведении.
"Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!", — высказалась телеведущая Лера Кудрявцева.
Эта фраза мгновенно вызвала реакцию Лазарева. Артист не упустил возможности подшутить над коллегой, напомнив зрителям о репутации Шаляпина, известного своими романами с состоятельными женщинами старше себя.
Зал отреагировал смехом, а сама Кудрявцева восприняла подколку с самоиронией.
Телеведущая и певец — друзья с долей иронии
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев знакомы уже много лет и часто вместе участвуют в телевизионных проектах. Их дружба известна зрителям — коллеги не раз позволяли себе лёгкие подколы и ироничные реплики. Именно эта непринуждённость и делает их дуэт в жюри особенно живым.
В последние годы Лазарев активно участвует в развлекательных телешоу, совмещая телевидение с концертной деятельностью. Кудрявцева же продолжает вести программы на НТВ и остаётся одной из самых узнаваемых фигур на российском телевидении.
Семейные и личные испытания Кудрявцевой
Но за улыбками на экране скрывается непростой личный период телеведущей. Весной 2025 года Лера призналась, что находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Она открыто рассказала о том, как тяжело ей справляться с проблемами мужа, хоккеиста Игоря Макарова, страдающего от алкогольной зависимости.
"Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой о стену. Просто плачу от бессилия", — призналась телеведущая Лера Кудрявцева.
Эта исповедь вызвала большой отклик в сети: поклонники поддержали звезду, сочувствуя её борьбе за близкого человека.
По словам самой Леры, Макаров не раз оказывался на грани жизни и смерти. Несмотря на попытки помочь, усилия жены не приносили стабильного результата. Артистка призналась, что живёт в постоянном страхе потерять супруга и чувствует себя беспомощной перед зависимостью мужа.
Семейная история: любовь, контраст и испытания
Игорь Макаров младше Кудрявцевой на 16 лет. Их роман начался в 2012 году, а уже через год пара сыграла свадьбу. В 2018 году у супругов родилась дочь Маша — событие, которое телеведущая называла "подарком судьбы".
Однако, как признавалась Лера, разница в возрасте и разные жизненные ритмы не раз становились испытанием. Периодические слухи о расставании пары то появлялись, то исчезали, но Кудрявцева неизменно заявляла, что пытается сохранить семью.
Когда весной 2025 года Игорь Макаров публично оскорбил жену в соцсетях, общественность была шокирована. Спортсмен позволил себе грубые выражения в адрес телеведущей, а затем развернул перепалку с критиками. После инцидента фанаты призывали Леру разорвать отношения.
А что если юмор — это способ выжить?
Шутка Лазарева, как бы ни выглядела со стороны, напомнила зрителям, что лёгкость и самоирония способны стать защитой от жизненных бурь. В дружеских перепалках порой скрывается больше тепла, чем в серьёзных разговорах.
И, возможно, именно чувство юмора позволяет и Лере Кудрявцевой, и Сергею Лазареву оставаться теми, кого зрители любят за искренность и человечность.
Интересные факты
- Лера Кудрявцева ведёт на телевидении уже более 30 лет и остаётся одной из немногих ведущих, сочетающих юмор и авторитет.
-
Сергей Лазарев дважды представлял Россию на "Евровидении" и до сих пор входит в топ самых гастролирующих артистов страны.
Мифы и правда
Миф 1: юмор на телевидении всегда спланирован заранее.
Правда: многие реплики, как у Лазарева и Кудрявцевой, рождаются спонтанно, создавая эффект живого общения.
Миф 3: телеведущие не делятся личными переживаниями.
Правда: Кудрявцева доказала, что искренность и открытость не мешают профессионализму.
