Всё началось с Шаляпина: как Лазарев подколол Кудрявцеву в эфире НТВ

В эфире музыкального шоу "Аватар" на НТВ зрители стали свидетелями забавной сцены между Сергеем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой. Коллеги по жюри подшутили друг над другом прямо во время обсуждения выступления участника, превратив обычный комментарий в маленький комедийный эпизод.

"Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!", — пошутил певец Сергей Лазарев.

Шутка, ставшая хитом эфира

Во время выступления участника по имени Финист — Ясный Сокол, исполнившего песню Клавы Коки "Покинула чат", Кудрявцева заметила нечто особенное в его поведении.

"Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!", — высказалась телеведущая Лера Кудрявцева.

Эта фраза мгновенно вызвала реакцию Лазарева. Артист не упустил возможности подшутить над коллегой, напомнив зрителям о репутации Шаляпина, известного своими романами с состоятельными женщинами старше себя.

Зал отреагировал смехом, а сама Кудрявцева восприняла подколку с самоиронией.

Телеведущая и певец — друзья с долей иронии

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев знакомы уже много лет и часто вместе участвуют в телевизионных проектах. Их дружба известна зрителям — коллеги не раз позволяли себе лёгкие подколы и ироничные реплики. Именно эта непринуждённость и делает их дуэт в жюри особенно живым.

В последние годы Лазарев активно участвует в развлекательных телешоу, совмещая телевидение с концертной деятельностью. Кудрявцева же продолжает вести программы на НТВ и остаётся одной из самых узнаваемых фигур на российском телевидении.

Семейные и личные испытания Кудрявцевой

Но за улыбками на экране скрывается непростой личный период телеведущей. Весной 2025 года Лера призналась, что находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Она открыто рассказала о том, как тяжело ей справляться с проблемами мужа, хоккеиста Игоря Макарова, страдающего от алкогольной зависимости.

"Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой о стену. Просто плачу от бессилия", — призналась телеведущая Лера Кудрявцева.

Эта исповедь вызвала большой отклик в сети: поклонники поддержали звезду, сочувствуя её борьбе за близкого человека.

По словам самой Леры, Макаров не раз оказывался на грани жизни и смерти. Несмотря на попытки помочь, усилия жены не приносили стабильного результата. Артистка призналась, что живёт в постоянном страхе потерять супруга и чувствует себя беспомощной перед зависимостью мужа.

Семейная история: любовь, контраст и испытания

Игорь Макаров младше Кудрявцевой на 16 лет. Их роман начался в 2012 году, а уже через год пара сыграла свадьбу. В 2018 году у супругов родилась дочь Маша — событие, которое телеведущая называла "подарком судьбы".

Однако, как признавалась Лера, разница в возрасте и разные жизненные ритмы не раз становились испытанием. Периодические слухи о расставании пары то появлялись, то исчезали, но Кудрявцева неизменно заявляла, что пытается сохранить семью.

Когда весной 2025 года Игорь Макаров публично оскорбил жену в соцсетях, общественность была шокирована. Спортсмен позволил себе грубые выражения в адрес телеведущей, а затем развернул перепалку с критиками. После инцидента фанаты призывали Леру разорвать отношения.

А что если юмор — это способ выжить?

Шутка Лазарева, как бы ни выглядела со стороны, напомнила зрителям, что лёгкость и самоирония способны стать защитой от жизненных бурь. В дружеских перепалках порой скрывается больше тепла, чем в серьёзных разговорах.

И, возможно, именно чувство юмора позволяет и Лере Кудрявцевой, и Сергею Лазареву оставаться теми, кого зрители любят за искренность и человечность.

Интересные факты

Лера Кудрявцева ведёт на телевидении уже более 30 лет и остаётся одной из немногих ведущих, сочетающих юмор и авторитет. Сергей Лазарев дважды представлял Россию на "Евровидении" и до сих пор входит в топ самых гастролирующих артистов страны.

Мифы и правда

Миф 1: юмор на телевидении всегда спланирован заранее.

Правда: многие реплики, как у Лазарева и Кудрявцевой, рождаются спонтанно, создавая эффект живого общения.

Миф 3: телеведущие не делятся личными переживаниями.

Правда: Кудрявцева доказала, что искренность и открытость не мешают профессионализму.