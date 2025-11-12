Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
© commons.wikimedia.org by Albin Olsson is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 9:35

Всё началось с Шаляпина: как Лазарев подколол Кудрявцеву в эфире НТВ

Сергей Лазарев пошутил над возрастом Леры Кудрявцевой в шоу "Аватар"

В эфире музыкального шоу "Аватар" на НТВ зрители стали свидетелями забавной сцены между Сергеем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой. Коллеги по жюри подшутили друг над другом прямо во время обсуждения выступления участника, превратив обычный комментарий в маленький комедийный эпизод.

"Лерку потянуло на Прохора — это уже всё, это уже возраст!", — пошутил певец Сергей Лазарев.

Шутка, ставшая хитом эфира

Во время выступления участника по имени Финист — Ясный Сокол, исполнившего песню Клавы Коки "Покинула чат", Кудрявцева заметила нечто особенное в его поведении.

"Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!", — высказалась телеведущая Лера Кудрявцева.

Эта фраза мгновенно вызвала реакцию Лазарева. Артист не упустил возможности подшутить над коллегой, напомнив зрителям о репутации Шаляпина, известного своими романами с состоятельными женщинами старше себя.

Зал отреагировал смехом, а сама Кудрявцева восприняла подколку с самоиронией.

Телеведущая и певец — друзья с долей иронии

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев знакомы уже много лет и часто вместе участвуют в телевизионных проектах. Их дружба известна зрителям — коллеги не раз позволяли себе лёгкие подколы и ироничные реплики. Именно эта непринуждённость и делает их дуэт в жюри особенно живым.

В последние годы Лазарев активно участвует в развлекательных телешоу, совмещая телевидение с концертной деятельностью. Кудрявцева же продолжает вести программы на НТВ и остаётся одной из самых узнаваемых фигур на российском телевидении.

Семейные и личные испытания Кудрявцевой

Но за улыбками на экране скрывается непростой личный период телеведущей. Весной 2025 года Лера призналась, что находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Она открыто рассказала о том, как тяжело ей справляться с проблемами мужа, хоккеиста Игоря Макарова, страдающего от алкогольной зависимости.

"Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой о стену. Просто плачу от бессилия", — призналась телеведущая Лера Кудрявцева.

Эта исповедь вызвала большой отклик в сети: поклонники поддержали звезду, сочувствуя её борьбе за близкого человека.

По словам самой Леры, Макаров не раз оказывался на грани жизни и смерти. Несмотря на попытки помочь, усилия жены не приносили стабильного результата. Артистка призналась, что живёт в постоянном страхе потерять супруга и чувствует себя беспомощной перед зависимостью мужа.

Семейная история: любовь, контраст и испытания

Игорь Макаров младше Кудрявцевой на 16 лет. Их роман начался в 2012 году, а уже через год пара сыграла свадьбу. В 2018 году у супругов родилась дочь Маша — событие, которое телеведущая называла "подарком судьбы".

Однако, как признавалась Лера, разница в возрасте и разные жизненные ритмы не раз становились испытанием. Периодические слухи о расставании пары то появлялись, то исчезали, но Кудрявцева неизменно заявляла, что пытается сохранить семью.

Когда весной 2025 года Игорь Макаров публично оскорбил жену в соцсетях, общественность была шокирована. Спортсмен позволил себе грубые выражения в адрес телеведущей, а затем развернул перепалку с критиками. После инцидента фанаты призывали Леру разорвать отношения.

А что если юмор — это способ выжить?

Шутка Лазарева, как бы ни выглядела со стороны, напомнила зрителям, что лёгкость и самоирония способны стать защитой от жизненных бурь. В дружеских перепалках порой скрывается больше тепла, чем в серьёзных разговорах.

И, возможно, именно чувство юмора позволяет и Лере Кудрявцевой, и Сергею Лазареву оставаться теми, кого зрители любят за искренность и человечность.

Интересные факты

  1. Лера Кудрявцева ведёт на телевидении уже более 30 лет и остаётся одной из немногих ведущих, сочетающих юмор и авторитет.

  2. Сергей Лазарев дважды представлял Россию на "Евровидении" и до сих пор входит в топ самых гастролирующих артистов страны.

Мифы и правда

Миф 1: юмор на телевидении всегда спланирован заранее.
Правда: многие реплики, как у Лазарева и Кудрявцевой, рождаются спонтанно, создавая эффект живого общения.

Миф 3: телеведущие не делятся личными переживаниями.
Правда: Кудрявцева доказала, что искренность и открытость не мешают профессионализму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 1:31
Тайны маленьких городков и запретная любовь: какие сериалы продолжают легенду "Сумерек"

Collider выбрал 10 сериалов, которые способны вернуть зрителей в атмосферу "Сумерек" — с их запретной любовью, мистикой и вечными тайнами маленьких городков.

Читать полностью » Я говорю детям о будущем планеты перед сном — принц Уильям вчера в 23:08
Слова, которые принц Уильям повторяет детям каждый вечер — и мир становится добрее

Перед сном принц Уильям говорит детям не просто добрые слова — он учит их верить в лучшее будущее. Узнайте, как королевская семья превращает традицию в жизненный урок.

Читать полностью » Шаляпин назвал Киркорова своим кармическим братом — интервью Собчак вчера в 22:57
Из любви в зависть: Шаляпин открыл неизвестные подробности дружбы с Киркоровым

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о дружбе с Филиппом Киркоровым, конфликтах и карьерных уроках, которые оставили след в его жизни.

Читать полностью » Принц Уильям рассказал о разговоре с детьми о болезни Кейт Миддлтон — Independent вчера в 21:59
Уильям раскрыл момент, когда откровенность с детьми стала неизбежной

Принц Уильям впервые рассказал, как они с Кейт обсуждали её болезнь с детьми, и какие трудности возникли в поиске правильных слов.

Читать полностью » Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе рассталась после двух с половиной лет отношений — Daily Mail вчера в 20:55
Любовь на красной дорожке не спасла: Дженнер и Шаламе снова разлучены

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались после двух с половиной лет отношений, однако разрыв может быть временным.

Читать полностью » Работать вместе с братьями фантастически — Джо Джонас вчера в 20:03
Подколы, смех и доверие: как Jonas Brothers сохраняют дружбу десятилетиями

Братья Джонас рассказали о том, как сохраняют дружбу и профессиональную гармонию в группе, несмотря на десятилетия совместной работы.

Читать полностью » Ким Кардашьян назвала экстрасенсов лжецами после провала на экзамене вчера в 18:55
Разочарование века: Ким Кардашьян обвинила экстрасенсов в самом болезненном провале жизни

После неудачи на юридическом экзамене Ким Кардашьян призналась, что экстрасенсы обманули её ожидания. Почему теледива больше не верит в предсказания?

Читать полностью » Дворец в шоке: появление Гарри и Меган на светской вечеринке вызвало бурю критики вчера в 17:52

Принц Гарри и Меган Маркл удивили гостей на юбилее Крис Дженнер, вызвав критику дворца и обсуждения о будущем отношений внутри королевской семьи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Один неправильный шаг — и картофель сгниет: вот что нужно делать, чтобы этого избежать
Садоводство
Пожелтение можжевельника чаще вызывает грибок шютте — агрономы
Красота и здоровье
Три главных секрета питания, которые помогут облегчить симптомы менопаузы — попробуйте сейчас
Культура и шоу-бизнес
Эдита Пьеха живёт под Санкт-Петербургом и чувствует себя стабильно — Илона Броневицкая
Наука
Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней
Красота и здоровье
Врач-гигиенист Гришина: постоянный стресс может привести к микротрещинам эмали
Спорт и фитнес
Я тоже ел фастфуд каждый день — пока не понял, что происходит с телом
Питомцы
Экзотические питомцы требуют особых условий и знаний — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet