© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:59

Не карьера, а семья: Мерфи объяснил, чем удерживает огромную разноплановую семью в гармонии

Эдди Мерфи заявил, что считает постоянное присутствие главным инструментом воспитания

64-летний Эдди Мерфи снова напомнил, почему его считают одним из самых вовлечённых родителей в Голливуде. На премьере фильма "Быть Эдди" он откровенно описал собственный подход к воспитанию большой семьи — и объяснил, какую роль играет его постоянное присутствие дома.

Как Мерфи говорит о своём отцовстве

Эдди не скрывает, что для него главное — быть рядом с детьми каждый день, независимо от графика съёмок и проектов. И хотя его семья огромна — десять детей от разных отношений — актёр подчёркивает, что старается поддерживать одинаково тесную связь с каждым ребёнком.

""Моя суперсила в том, что я всегда, всегда рядом"", — сказал актёр.

По словам Мерфи, его дети привыкли, что папа практически не покидает дом без необходимости и всегда на связи.

""Если в любое время суток спросить кого-нибудь из моих детей: "Где сейчас твой папа?", они могут взглянуть на часы и буквально сказать, в какой части дома я нахожусь. Папа всегда рядом и всегда был рядом"", — отметил актёр Эдди Мёрфи.

Его семья действительно большая и разноплановая. Первого сына, Эрика, ему родила Полетт Макнили. От брака с Николь Митчелл у актёра пятеро детей — Бриа, Майлз, Шейн, Зола и Белла. Ещё у него есть дочь Энджел от Мелани Браун и сын Кристиан от Тамары Худ. Двое младших детей — Иззи и Макс — появились в браке с Пейдж Батчер.

Иногда Мерфи с юмором рассказывает, как люди реагируют, узнав о его многочисленных наследниках: мужчины удивляются, а женщин, по его словам, количество детей скорее восхищает.

Что стоит за этой моделью родительства

Для Мерфи семья — это стабильность. Несмотря на динамичную карьеру, он выбрал образ жизни, который больше напоминает ритм обычного домоседа. Этот подход стал одной из причин, почему актёр редко появляется на публике без особых поводов.

Постоянное присутствие дома он считает не просто привычкой, а осознанным выбором. Именно это и стало его главным инструментом воспитания: дети знают, что отец всегда рядом, и могут рассчитывать на его поддержку.

Советы шаг за шагом: как перенять подход Мерфи

  1. Создать "точки ежедневного контакта" — совместные ужины, чтение перед сном, разговоры на кухне.

  2. Использовать домашние ритуалы: чай по вечерам, прогулки, настольные игры — это укрепляет доверие.

  3. Планировать рабочие задачи так, чтобы часть дня оставалась полностью "семейной".

  4. Использовать бытовую технику — умные камеры, видеозвонки, семейные чаты — чтобы быть рядом, даже когда занят.

  5. Выделять каждому ребёнку отдельное время: прогулка, поездка за покупками, зарядка дома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пропускать важные события → ребёнок чувствует отсутствие опоры → использовать планировщик и напоминания (например, мобильные календари).

  2. Перегружать день работой → нет личного времени на детей → делегировать бытовые задачи (службы уборки, доставка продуктов).

  3. Игнорировать семейные ритуалы → общение становится формальным → создать набор простых повседневных традиций.

А что если семья большая?

В этом случае помогает чёткая структура: расписание, распределение обязанностей, совместные активные занятия дома и на улице. Для большого дома полезны датчики активности, умные колонки, семейные планеры и крупные кухонные приборы, позволяющие готовить на всех (мультиварка, большая духовка).

FAQ

Как сохранить баланс между работой и семьёй?
Планировать рабочие блоки заранее и выделять фиксированное "семейное время", которое не отменяется.

Сколько времени нужно проводить с ребёнком в день?
Психологи считают, что важна не длительность, а регулярность: даже 30-60 минут качественного общения дают результат.

Что лучше — постоянное присутствие или гибкость?
Подходит то, что работает именно для вашей семьи: структура важнее модели.

Мифы и правда

Миф: быть хорошим отцом можно только при огромном количестве свободного времени.
Правда: важнее режим, предсказуемость и качество общения.

Миф: большая семья — всегда хаос.
Правда: при правильной организации она становится сильным сообществом.

Миф: дети в больших семьях получают меньше внимания.
Правда: внимание распределяется, но его объём не меньше — просто иначе организован.

