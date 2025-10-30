Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дамиано Дэвид
Дамиано Дэвид
© commons.wikimedia.org by Fred Gasch (Mr. Rossi) is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:49

Любовь без вспышек и скандалов: фронтмен Måneskin и Дав Кэмерон сделали шаг, о котором мечтают миллионы

Дав Кэмерон и Дамиано Дэвид объявили о помолвке после двух лет отношений

Звезда Disney Дав Кэмерон и фронтмен группы Måneskin Дамиано Дэвид сделали важный шаг в отношениях — пара обручилась. За два года вместе они стали одной из самых обсуждаемых звездных пар, а теперь официально подтвердили, что готовы к новой главе своей истории.

Во время прогулки по Сиднею поклонники заметили на безымянном пальце Дав бриллиантовое кольцо, которое сразу вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пара старается не афишировать личную жизнь, поэтому подробности предложения пока держат в тайне. Однако фанаты уверены: момент был тщательно продуман и полон романтики. Ведь совсем недавно Дав и Дамиано отметили двухлетие своих отношений, и многие считают, что именно тогда музыкант сделал предложение.

"Два лучших года в моей жизни, — написала актриса в своих социальных сетях. — Я плачу как минимум раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой. Я люблю тебя так сильно, что словами не выскажешь, но я никогда не перестану стараться делать это".

От Disney до рок-сцены

Дав Кэмерон стала известна благодаря ролям в сериалах и фильмах Disney, включая "Наследников" и "Лив и Мэдди". Со временем актриса выстроила успешную музыкальную карьеру, выпустив сольный альбом и став лауреатом премии MTV. Дамиано Дэвид, в свою очередь, прославился как харизматичный лидер итальянской рок-группы Måneskin, которая принесла Италии победу на "Евровидении-2021" и покорила мировые чарты.

Как развивались отношения

Их роман начался с дружбы — Дав и Дамиано познакомились на одном из музыкальных мероприятий. Постепенно общение переросло в чувства, и уже через несколько месяцев они стали неразлучны. Артисты не скрывают, что их объединяет страсть к музыке, свободе и творчеству. Часто их можно увидеть вместе на концертах, премиях и модных показах.

Пара регулярно поддерживает друг друга в профессиональных начинаниях: Дав сопровождает возлюбленного на гастролях Måneskin, а Дамиано появляется на премьерах и концертах Дав. В интервью они признавались, что стараются не ставить карьеру выше личного счастья.

Пара, о которой говорят

Их отношения часто обсуждают не только фанаты, но и модные издания. Дав и Дамиано считаются одной из самых стильных и харизматичных пар шоу-бизнеса. Их образы на красных дорожках сочетают дерзость рока и элегантность Голливуда: кожаные костюмы, прозрачные ткани, винтажные украшения и уверенность в каждом движении.

Мифы и правда

Миф: пара познакомилась на "Евровидении".
Правда: Дав не участвовала в конкурсе — знакомство произошло позже, на музыкальной вечеринке в Лос-Анджелесе.

Миф: Дамиано сделал предложение на сцене.
Правда: по словам близких, всё было приватно и романтично, без публики и вспышек камер.

Миф: Дав оставила карьеру ради отношений.
Правда: актриса активно снимается и записывает музыку, совмещая любовь и творчество.

FAQ

Когда состоится свадьба Дав Кэмерон и Дамиано Дэвида?
Дата церемонии пока не объявлена.

Как отреагировали фанаты?
Большинство поклонников поздравляют пару, называя их "символом современной любви" и вдохновением для тех, кто сочетает карьеру и личное счастье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

87-летний Энтони Хопкинс признался в интервью, что не общается с дочерью сегодня в 3:54
Молчание отца громче аплодисментов: Энтони Хопкинс рассказал, почему не ждёт писем от дочери

Энтони Хопкинс откровенно рассказал, почему не держит обид на дочь и как пришёл к внутреннему покою после многих лет отчуждения.

Читать полностью » Эван Рейчел Вуд снимется в сериале Райана Мерфи сегодня в 2:52
Почему Эван Рейчел Вуд снова выбирает тьму: её новая роль обещает раскрыть тайну человеческих масок

Эван Рейчел Вуд возвращается в драматическом триллере Райана Мерфи "Осколки" — сериале, где блеск 80-х скрывает тьму, а молодость сталкивается с опасностью.

Читать полностью » Кира Найтли признала, что её карьера началась благодаря связям родителей сегодня в 1:47
Родилась в театре, выросла в Голливуде: как Кира Найтли призналась в своём "непо"-статусе

Кира Найтли призналась, что не скрывает своего происхождения и уверена: связи могут помочь начать карьеру, но удержаться в профессии можно только трудом.

Читать полностью » Стивен Спилберг и Джон Уильямс готовят фильм о НЛО сегодня в 0:48
Когда оркестр дирижирует инопланетянин: Спилберг и Уильямс объединились ради самой странной премьеры 2026 года

Легендарный союз Стивена Спилберга и Джона Уильямса возвращается. Их 30-й совместный фильм обещает стать главным событием 2026 года и откроет новую страницу в истории Голливуда.

Читать полностью » Адам Драйвер сыграет беглого заключённого в новом сериале Netflix вчера в 23:52
Тишина перед выстрелом: Netflix готовит сериал, где Адам Драйвер превратит страх в оружие

Адам Драйвер возвращается на Netflix в драматичном сериале "Rabbit, Rabbit" — истории о побеге, захвате заложников и переговорах, где эмпатия становится оружием.

Читать полностью » Dictionary.com назвал словом года выражение вчера в 21:01
Язык сходит с ума: как главное слово 2025 года не имеет смысла, но диктует тренды

Dictionary.com выбрал слово 2025 года — вирусную фразу, с которой школьники поколение альфа превратили цифры 6 и 7 в символ своей эпохи.

Читать полностью » Критики высоко оценили мюзикл вчера в 20:35
Когда критики единодушны — это редкость: вот почему "Злая: Навсегда" покорила даже самых строгих

Критики уже называют мюзикл "Злая: Навсегда" одним из лучших фильмов года. Узнайте, почему дуэт Арианы Гранде и Синтии Эриво произвел фурор на премьере.

Читать полностью » Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени вчера в 19:24
Фиона вместо Джулии: что выяснилось о Джулии Робертс спустя десятилетия

Джулия Робертс удивила поклонников, рассказав о своём настоящем имени и неожиданной семейной истории, которая изменила взгляд на её происхождение.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Японские учёные выяснили, что регулярное употребление сыра снижает риск деменции на 21%
Красота и здоровье
Корица делает аромат стойким и тёплым, сохраняя баланс между сладостью и глубиной
Авто и мото
Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили
Еда
Кулинары: для домашней засолки лучше выбирать семгу или форель — оптимальная выдержка 24 часа
Красота и здоровье
Куркума улучшает усвоение жиров и работу пищеварения — данные исследований
Садоводство
Фикус очищает воздух от токсинов и подходит для начинающих цветоводов — мнение специалистов
Дом
Плодовые мушки размножаются до 500 яиц за раз — действовать нужно сразу
Красота и здоровье
Гормональные колебания влияют на плотность, увлажнённость и упругость кожи не меньше, чем возраст
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet