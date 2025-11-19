Том Круз и тайный взгляд на развод Николь Кидман: что он заметил первым

История расставания Николь Кидман и Кита Урбана неожиданно получила новый ракурс после того, как в прессе появились комментарии Тома Круза. Несмотря на долгие годы тишины, актёр, по данным инсайдеров, внимательно следил за развитием событий. Для голливудской аудитории, помнящей непростой развод Круза и Кидман, подобный поворот оказался особенно символичным — словно старые сюжетные линии снова поднялись на поверхность.

Реакция Тома Круза и её контекст

Согласно сообщению International Business, источники утверждают, что Круз не просто был в курсе развода бывшей жены, но и эмоционально откликнулся на происходящее.

"Когда Том и Николь расстались, все его ненавидели, а ей же сочувствовали. Его выставили плохим парнем, и это клеймо преследовало его долгие годы. Теперь, когда всё изменилось, он видит в этом карму. Для него это очень иронично", — заявили инсайдеры, близкие к 63-летнему актёру.

В то же время Круз, отмечают источники, вовсе не пытается злорадствовать.

"Он искренне сочувствует Николь, потому что знает, как больно, когда все копаются в твоей личной жизни. Тем не менее он всегда считал, что Кит был для актрисы скорее запасным вариантом, чем настоящей любовью", — подчеркнул инсайдер.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, что Кидман, по слухам, всё ещё не исключает примирения с Урбаном — несмотря на то, что певец уже объявил о завершении их брака и покинул общий дом.

Что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

Разговоры о кризисе в их семье начались ещё весной. А когда в конце сентября стало известно, что супруги решили разойтись, события развивались стремительно: на следующий день Кидман подала на развод, а Урбан фактически подтвердил разрыв поступками.

Причиной стали появившиеся в сети кадры с концерта музыканта, где он изменил текст композиции, посвящённой жене, упомянув свою 25-летнюю гитаристку Мэгги Бо. Поклонники тут же заговорили о вероятном романе. По слухам, эта ситуация болезненно ударила по Николь, которая и без того чувствительно относится к теме возраста, особенно на фоне молодости коллег по цеху.

