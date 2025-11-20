Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:54

Гленн Клоуз перевернула скандал вокруг "Всё честно": её слова заставили зрителей пересмотреть сериал

Гленн Клоуз связала негативные отзывы о "Всё честно" с репутацией семейства Кардашьян — The Guardian

Гленн Клоуз неожиданно оказалась в центре обсуждения нового сериала "Все честно". На фоне жесткой критики проекта она публично поддержала Ким Кардашьян, сыгравшую одну из ролей. В индустрии, где реакция зрителей часто меняется стремительно, высказывание актрисы стало заметным контрастом на фоне шквала негативных отзывов.

Почему сериал вызвал такой резонанс

Сериал "Все честно" задумывался как громкая премьера, но первые оценки зрителей и критиков оказались прохладными. На агрегаторе Rotten Tomatoes проект получил всего 3% положительных рецензий — показатель, который сразу стал мемом в соцсетях. Однако внутри индустрии отношение к сериалу оказалось не таким однозначным.

Поддержка, которую мало кто ожидал

На фоне общей критики Ким Кардашьян неожиданно получила поддержку от Гленн Клоуз. Актриса высказалась о работе коллеги с уважением и подчеркнула её дисциплину.

"Ким не претендует быть великой актрисой, но она помнила наизусть все свои реплики, ни разу не опоздала и всегда была вовлечена в съемочный процесс", — сказала актриса Гленн Клоуз.

Позднее она уточнила, что часть негативных отзывов связана не с качеством самой работы, а с репутацией реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По её словам, первые эпизоды действительно получились неудачными, но общий уровень сериала становится заметно выше ближе к финалу — и зрителям стоит посмотреть все девять серий.

Как реагируют зрители и почему это важно индустрии

Отношение аудитории к звездам реалити-шоу остаётся неоднозначным. С одной стороны — огромная фан-база и мощное влияние на соцсети. С другой — скепсис к их участию в серьёзных актерских проектах. Работа Кардашьян стала очередным примером того, как ожидания аудитории могут разойтись с реальным результатом.

Как разобраться с громкими премьерами

  1. Оценивать не первые серии, а хотя бы половину сезона — многие проекты "раскачиваются" постепенно.

  2. Сравнивать мнение критиков и зрителей — иногда разрыв между ними огромен.

  3. Использовать стриминг-инструменты: рекомендации по жанрам, рейтинги, фильтры новинок.

  4. Проверять отзывы не только на Rotten Tomatoes, но и на других платформах — IMDb, Metacritic.

  5. Не ориентироваться только на знаменитые имена в касте — участие звезды не гарантирует качество.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать сериал после плохих первых эпизодов → можно пропустить улучшение ближе к финалу → попробовать смотреть с функцией ускоренного просмотра.

  2. Делать ставку только на рейтинги → риск получить искажённое впечатление → ориентироваться ещё и на тематические подборки стримингов.

  3. Выбирать только гипер-рекламируемые проекты → высок шанс разочарования → использовать подборки авторских сериалов или независимые рецензии.

А что если… сериал не так плох, как кажется?

Что если низкие рейтинги на раннем этапе отражают лишь сопротивление аудитории к личности Кардашьян, а не реальное качество? Такое в индустрии происходит регулярно — репутационные предубеждения нередко становятся сильнее фактов.

FAQ

Как выбрать сериал, если рейтинги низкие?
Ориентируйтесь на отзывы, жанр и мнение тех, чьему вкусу доверяете — рейтинги не всегда объективны.

Стоит ли смотреть "Все честно"?
Да, если нравятся драматические истории с элементами саспенса и вы готовы дать сериалу шанс после неудачных эпизодов.

Мифы и правда

Миф: участие звезды реалити автоматически делает проект слабым.
Правда: результат зависит от команды, сценария и режиссуры — известное имя может как помочь, так и помешать.

Миф: низкий рейтинг означает низкое качество.
Правда: многие культовые сериалы начинались с низких оценок.

Миф: критики всегда объективны.
Правда: критика — это тоже субъективное мнение, хоть и профессиональное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Музей дизайна Лондона представит более 700 архивных предметов Уэса Андерсона — организаторы выставки вчера в 16:54
Лондонский музей раскрывает тайны Андерсона: вещи, которые обычно никто не видел

Лондонский Музей дизайна открывает масштабную выставку Уэса Андерсона — с моделями, эскизами, куклами и редкими архивами, которые позволяют увидеть его кино с неожиданной стороны.

Читать полностью » В Лейпциге впервые исполнены две утраченные чаконы Баха — данные Баховского архива вчера в 15:59
Утерянные чаконы Баха всплыли, как послание из прошлого: находка, изменившая музыкальную историю

Уникальная история о том, как две неизвестные композиции юного Баха спустя три века вновь зазвучали с алтаря церкви Святого Фомы и изменили взгляд исследователей на его раннее творчество.

Читать полностью » Меган Маркл заявила, что совмещает материнство и проекты в США благодаря гибкому графику — интервью Harper’s Bazaar вчера в 10:07
Гарри — главный секрет её продуктивности: как "детскость" мужа меняет жизнь Меган Маркл

Меган Маркл рассказала о семье, работе и смелости быть собой. Интервью для Harper's Bazaar раскрывает, как герцогиня совмещает материнство и собственные проекты.

Читать полностью » Кейт Уинслет рассказала о неловком эпизоде на премьере вчера в 9:59
Прозрачное платье сыграло злую шутку: как один вечер едва не поставил Кейт Уинслет в центр королевского скандала

Кейт Уинслет вспомнила неловкий момент первой встречи с Карлом III и рассказала, как изменилась её уверенность перед официальными выходами спустя годы.

Читать полностью » Эль Фаннинг включила в любимые фильмы вчера в 8:03
Эль Фаннинг открыла тайну своего киновкуса: фильмы, которые меняют жизнь

Эль Фаннинг рассказала о десяти фильмах, которые повлияли на её вкусы и вдохновили на новые роли. Узнайте, что входит в её культовую подборку.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс назвала фильм вчера в 7:57
Лоуренс потрясена: фильм, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о боевиках

Дженнифер Лоуренс поделилась впечатлениями от нового боевика "Битва за битвой", который произвёл на неё сильнейшее впечатление и уже стал главным кандидатом на "Оскар".

Читать полностью » Sousou no Frieren признан одним из лучших аниме 2023 года — Collider вчера в 6:52
Японская анимация разрушает стереотипы: эти 15 сериалов перевернут ваше представление о мультфильмах

Collider выбрал 15 аниме 2020‑х, которые удивляют сюжетами, визуальными решениями и живыми героями, формируя новые стандарты мировой анимации.

Читать полностью » Кейт Уинслет отметила, что поддержка подруг повышает самооценку женщин старше 40 лет — подкаст How to Fail with Elizabeth Day вчера в 5:48
Секреты уверенности, о которых молчат медиа: Кейт Уинслет открыла правду о старении

Кейт Уинслет рассказывает, как с годами изменилась её самооценка и почему страх старения мешает женщинам наслаждаться жизнью.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензенской области аномалия: цены на первичное жилье в сделках ниже, чем в объявлениях
Спорт и фитнес
Генетика влияет на набор мышц, но не определяет успех в бодибилдинге — фитнес-тренеры
Культура и шоу-бизнес
Джордан Лютс поддерживал Деми Ловато в период депрессии во время записи альбома Holy Fvck — интервью
Садоводство
Осенний уход за сиренью усиливает весеннее цветение, рассказывают садоводы
Спорт и фитнес
Метод интервальных тренировок эффективен при малом времени — тренер Эрин Курдила
Садоводство
Позднеспелая капуста сохраняется до 6 месяцев при правильном хранении — агроном
Авто и мото
Внешние датчики давления шин позволяют отслеживать уровень на смартфоне — автомеханики
Еда
Рецепт утки с яблоками в рукаве обеспечивает мягкое мясо — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet