Роман по умолчанию: почему ужин Батлера и Ратаковски сделали событием, которого могло и не быть

Остин Батлер снова оказался в центре внимания — но не из-за новой роли или премьеры фильма, а из-за обсуждений его личной жизни. После сентябрьских снимков, сделанных папарацци в нью-йоркском ресторане, многие решили, что актёр встречается с моделью Эмили Ратаковски. Однако сам он наконец расставил все точки над i и объяснил, что на самом деле происходит между ними.

Что сказал Остин Батлер о слухах

Сомнениям поклонников пришёл конец после свежего интервью актёра для Vanity Fair. Батлер впервые напрямую ответил на домыслы, подчеркнув, что романтики в этой истории нет и не было.

""Истина заключается в том, что у меня много друзей, и мы с ней друзья. Да, мы вместе поужинали, но мы просто друзья"", — заявил актёр Остин Батлер.

Он также отметил, что пристальный интерес к его частной жизни стал для него настоящим испытанием.

""Должен ли я жить ограниченной, замкнутой жизнью, потому что боюсь того, что скажут или подумают другие люди?"", — задался он вопросом Остин Батлер.

Отдельным поводом для шума стало то, что актёр сейчас свободен: его предыдущие отношения с Кайей Гербер завершились громким расставанием, о котором долго говорили в медиа. Поэтому любое его появление рядом с новой девушкой воспринимается как возможное начало романа.

Почему ужин стал поводом для обсуждений

Осенью папарацци сфотографировали Остина и Эмили в уютном ресторане при отеле Waverly Inn в Вест-Виллидж. Атмосфера места — приглушённый свет, приватные столики, тихая музыка — идеально подходит для романтического вечера. Поэтому неудивительно, что снимки вызвали бурю Интернета.

Кроме того, Ратаковски тоже регулярно оказывается в фокусе внимания СМИ, а фотографии её встреч с кем-либо часто приводят к обсуждениям в таблоидах. Ситуация подогревалась и слухами о том, что Батлер якобы проявлял интерес к Зои Кравиц, с которой он снимался в новом фильме Даррена Аронофски "Пойман с поличным".

А что если…

Выглядит логичным предположить: если бы Батлер действительно начал новые отношения, он мог бы предпочесть не афишировать их на фоне недавнего расставания. В индустрии развлечений это распространённая практика — сначала сохранить личное пространство, а потом решать, стоит ли выносить информацию в публичную плоскость. Поэтому даже потенциально романтическое поведение знаменитостей не всегда означает, что отношения реально существуют.

