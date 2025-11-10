Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Орландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти Перри
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:59

Хэллоуин обернулся скандалом: Орландо Блум напомнил Кэти Перри, кого она потеряла

После расставания, о котором пара объявила в июле этого года, отношения Кэти Перри и Орландо Блума остаются под пристальным вниманием публики. Девять лет романтики, бурных эмоций и совместных проектов закончились, но, похоже, бывшие влюблённые всё ещё не отпустили прошлое.

На прошлой неделе Кэти представила новый трек — песню, которую фанаты восприняли как признание в боли после неудачного романа. В тексте звучали прозрачные намёки на её бывшего жениха, актёра Орландо Блума. Однако артист не стал молчать: спустя всего пару дней он опубликовал снимок, ставший своеобразным ответом певице.

Провокационное фото Орландо Блума

На Хэллоуин актёр появился на вечеринке вместе с коллегой Рэйчел Линн Мэттьюз. Орландо выбрал костюм скелета, а его спутница — синий боди и короткий чёрный парик. Поклонники мгновенно узнали этот образ: именно так выглядела Кэти Перри во время своего полёта в космос на корабле Blue Origin весной.

На фото Орландо обнимает Рэйчел за плечи, а подпись под снимком звучит как издёвка:

"Занимай космос!", — написал Орландо Блум.

Многие восприняли этот пост как прямое высмеивание певицы и её символического путешествия — тогда Кэти говорила о "новом этапе жизни" и "отпускании прошлого".

Почему фото вызвало ажиотаж

Фанаты разделились: одни посчитали публикацию актёра забавной шуткой, другие — актом пассивной агрессии. По мнению экспертов по коммуникациям, подобные посты редко бывают случайными. Публичные личности нередко используют соцсети, чтобы выразить эмоции, не прибегая к прямым заявлениям.

Критики отметили, что совпадение костюма Рэйчел с "космическим" образом Кэти Перри едва ли можно считать случайностью. На фоне недавнего релиза певицы этот снимок выглядит как своеобразный ответ бывшего жениха.

История любви, которая не выдержала орбиты

Блум и Перри познакомились в 2016 году на афтепати "Золотого глобуса". Их отношения развивались стремительно, но не без бурных расставаний и примирений. В 2019-м пара объявила о помолвке, а год спустя у них родилась дочь Дейзи.

Тем не менее, летом 2025-го источники журнала People сообщили, что Кэти и Орландо окончательно разошлись.

"Кэти твёрдо намерена поддерживать позитивные и уважительные отношения с Орландо", — рассказал источник из окружения певицы. — "Он отец их дочери, и это всегда будет для неё на первом месте. Они многое пережили вместе, и хотя решили пойти разными путями, между ними сохранилось взаимное уважение".

Семья как приоритет

Несмотря на слухи и саркастические посты, оба стараются избегать публичных конфликтов. Кэти сосредоточена на музыке и воспитании дочери, а Орландо продолжает съёмки в новых проектах.

По словам близких, они стараются выстроить здоровую коммуникацию ради Дейзи. Поклонники надеются, что острые высказывания в соцсетях — лишь временная эмоциональная реакция, а не начало новой волны публичных уколов.

А что если это просто пиар?

Индустрия шоу-бизнеса давно научилась превращать личные переживания в инфоповоды. Новая песня Кэти мгновенно взлетела в чарты, а публикация Орландо вызвала миллионы реакций и обсуждений. Возможно, их виртуальный "диалог" — часть продуманной PR-игры, подогревающей интерес к обоим артистам.

Однако даже если это пиар, реакция фанатов показывает: тема отношений знаменитостей по-прежнему вызывает огромный резонанс.

Плюсы и минусы публичных отношений

Плюсы Минусы
Повышенное внимание к творчеству Потеря личного пространства
Возможность вдохновить поклонников Постоянное давление СМИ
Прирост популярности и коммерческих предложений Общественное осуждение и домыслы

Три интересных факта о паре

  1. Орландо сделал предложение Кэти в День святого Валентина — на воздушном шаре.

  2. Их дочь Дейзи появилась на свет в августе 2020 года, а имя выбрано в честь любимого цветка певицы.

  3. После разрыва Кэти сохранила фамилию Блум в своих социальных сетях ещё несколько месяцев.

Мифы и правда

Миф: Кэти и Орландо расстались из-за измены.
Правда: официальных подтверждений этому нет; источники сообщают, что причиной стали разные взгляды на карьеру и личную жизнь.

Миф: Орландо не участвует в воспитании дочери.
Правда: актёр проводит с Дейзи много времени, несмотря на плотный график.

Миф: Кэти планирует переезд из США.
Правда: певица живёт между Лос-Анджелесом и Лондоном, совмещая работу и семью.

FAQ

Как сейчас живёт Кэти Перри?
Певица активно работает над новым альбомом и развивает собственный бренд косметики.

Чем занят Орландо Блум?
Он снимается в нескольких проектах, включая фэнтези-сериал и документальный фильм о спорте.

Есть ли шанс на примирение?
Инсайдеры утверждают, что их отношения окончательно завершены, но между ними сохраняются тёплые родительские связи.

