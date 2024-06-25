Гражданам России рекомендовали не размещать в открытом доступе данные, которые касаются их номера мобильного телефона или места проживания. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

Павел Мизинов сообщил о существовании такого человека, который находит в компьютерных сетях необходимые и ненужные данные. Такой собиратель цифрового мусора более известен как скраппер. Всю информацию, которую собрал этот человек, могут использовать мошенники против её обладателя. Если держать номер мобильного телефона в открытом доступе и на всеобщем обозрении, то гражданину могут начать звонить разные сомнительные абоненты, которые хотят как-то нажиться на человеке и обмануть его.

Помимо номера мобильного телефона, также противопоказано писать данные о месте проживания. Некоторые пользователи социальными сетями любят выставить пару фото из путешествия. Однако Павел Мизинов объяснил, что мошенники обращают внимание на такой контент. Когда жилье гражданина становится свободным из-за его отпуска, а злоумышленники знают адрес, то может случиться что-то плохое.

Также Павел Мизинов рекомендует скрывать информацию о своём финансовом положении. По его словам, люди часто совершают интернет-покупки, а также отдают деньги за подписки на разные приложения. Порой такие аккаунты могут взломать злоумышленники. Они узнают всю необходимую информацию о человеке и переведут на свой счёт все его денежные средства.

Павел Мизинов посоветовал тщательно обдумывать, нужно ли публиковать какую-то информацию в социальные сети или лучше воздержаться от возможной утечки данных и действий мошенников.

Фото: Courtney Recker courtneyrecker (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)