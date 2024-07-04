На форуме Финансового конгресса Центральный банк России сообщил, что совместно с несколькими государствами исследует механизмы сотрудничества между платформами национальных цифровых валют.
Ольга Скоробогатова, первый заместитель руководителя регулятора, поделилась этой информацией с журналистами, не уточнив конкретные сроки запуска проекта, который, по ее словам, станет ясен к 2025 году.
Она отметила готовность начинать реализацию подобных пилотных проектов и уточнила, что ведутся переговоры с несколькими странами по порядку взаимодействия платформ цифровых национальных валют.
Касательно возможности осуществления трансграничного проекта с использованием цифрового рубля, Скоробогатова также уточнила, что пока рано говорить об определенных сроках запуска, но выразила удовлетворение тем, что данная тема начала активно обсуждаться и находится на рабочем уровне с несколькими странами.
В дополнение она выразила мнение, что более ясная картина по временным рамкам прояснится к следующему году.
Фото: commons. wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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