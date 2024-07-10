Осенью список системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в России может претерпеть существенные изменения. Об этом сообщил источник, близкий к Центробанку, в беседе с изданием "Ведомости". По его словам, из перечня могут быть исключены банки, которые в последнее время сокращают свою деятельность в стране.
В качестве примера собеседник издания привел Райффайзенбанк, который активно уменьшает свое присутствие на российском рынке. По его мнению, статус этого банка как системно значимого может быть пересмотрен. Аналогичная судьба может постигнуть Росбанк, который в настоящее время проходит процедуру интеграции с Т-банком.
Исключение Райффайзенбанка из списка СЗКО, по мнению участников рынка, является логичным шагом для Банка России. Однако, как отмечают эксперты, в ближайшее время регулятор может принять решение об исключении из перечня и других банков. Одним из таких кандидатов может стать "ФК Открытие", который в скором времени полностью поглотит ВТБ.
Представитель Райффайзенбанка, в свою очередь, назвал информацию о возможном исключении из списка "слухами и домыслами" и призвал клиентов банка ориентироваться на официальную информацию от Центробанка.
В список СЗКО входят крупнейшие кредитные организации страны, от финансового состояния которых зависит стабильность всей банковской системы. Список утверждается ежегодно, не позднее 1 сентября. В последний обновленный список 2023 года вошли "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "ФК Открытие", Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Фото: From Wikimedia Commons/ Rasal Hague (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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