Цены на красную икру в России достигли исторических максимумов, килограмм икры чавычи стоит около 9-10 тысяч рублей и горбуши — 7,5 тысяч рублей. Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, объяснил, что цена на икру может как резко возрасти, так и упасть, и это связано с добычей икры, логистикой и поставками, сообщает Вечерняя Москва.

Икра не имеет фиксированной цены и варьируется в зависимости от магазина.

Ожидается, что цены на икру будут продолжать расти примерно на 8-10 процентов в рамках продовольственной инфляции, поскольку издержки на логистику и транспортировку продолжают увеличиваться.

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