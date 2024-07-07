Цены на красную икру в России достигли исторических максимумов, килограмм икры чавычи стоит около 9-10 тысяч рублей и горбуши — 7,5 тысяч рублей. Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, объяснил, что цена на икру может как резко возрасти, так и упасть, и это связано с добычей икры, логистикой и поставками, сообщает Вечерняя Москва.
Икра не имеет фиксированной цены и варьируется в зависимости от магазина.
Ожидается, что цены на икру будут продолжать расти примерно на 8-10 процентов в рамках продовольственной инфляции, поскольку издержки на логистику и транспортировку продолжают увеличиваться.
Фото: flickr. com/City Foodsters (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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