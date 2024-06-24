Ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа в беседе с NewsInfo.Ru предложил несколько способов, чтобы кошка не убегала за ворота на даче.

Закрытие всех дырок: хотя это и звучит просто, на практике это трудно реализуемо, особенно для обычных людей с ограниченными ресурсами.

Электропастухи: хотя существуют такие устройства, Сергей не рекомендует их использовать.

Выгуливание на поводке: самый простой и эффективный метод. Приучить кошку гулять на поводке достаточно легко и реально осуществимо.

Ветеринар считает, что выпускать кошку в свободный выгул не стоит, так как невозможно за ней уследить. Кроме того, он подчёркнул важность общения для животного, поэтому отказ от поездок на дачу также не является решением.

"Если вы хотите прогулять её, чтобы она чувствовала запахи, приучите к тому, что выгуливается она на поводке."

Таким образом, самый практичный способ обеспечить безопасность кошки и её комфорт на даче — это приучить её гулять на поводке.

Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)