Девушка с кошкой породы Сфинкс
Девушка с кошкой породы Сфинкс
© Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:12

Думала, что кошки всегда линяют — пока не увидела этих красавцев

Эксперт Маллиу: кошки с короткой шерстью теряют меньше волос

Если вы когда-нибудь держали кошку, то точно знаете: вместе с любовью, уютом и мурлыканьем она приносит в дом… шерсть. Да, абсолютно все кошки линяют — просто одни больше, другие меньше. Но если мысль о постоянной уборке вас пугает, есть породы, которые практически не теряют шерсть и подходят даже людям с лёгкой аллергией.

Кошки, которые почти не линяют

Ни одна кошка не бывает полностью "без потерь", однако существуют породы, у которых линька минимальна. Их шерсть либо короткая, либо имеет особую структуру, которая не осыпается и не разлетается по всему дому.

1. Британская короткошёрстная — классика с благородным характером

Британская короткошёрстная — одна из самых популярных кошек в мире. Плотная, бархатистая шерсть этой породы линяет крайне мало, а сам уход сводится к лёгкому вычёсыванию раз в неделю. Особенно эффектно выглядят серые британцы, но встречаются и бежевые, шоколадные, кремовые оттенки. Эти кошки спокойны, уравновешенны и отлично подходят для семей с детьми.

"Все, что нужно этой породе — чистить шерсть раз в неделю, чтобы сохранить бархатистую текстуру", — отмечает эксперт Константина Маллиу в материале для topetmou.gr.

2. Бенгальская кошка - мини-пантера дома

Потрясающий пятнистый окрас и шелковистая шерсть делают бенгалов похожими на диких кошек, но характер у них ласковый и игривый. Бенгалы теряют минимум шерсти, а короткий густой подшёрсток легко очищается при еженедельном вычёсывании. Они активны, обожают воду и быстро привыкают к рутине.

3. Девон-рекс - кудрявое очарование

Кошки этой породы похожи на маленьких эльфов: огромные уши, выразительные глаза и завитая шерсть. Их мех состоит из мягких кудрей, которые практически не осыпаются. Девоны любят общение, быстро привязываются к людям и прекрасно чувствуют настроение хозяина.

4. Русская голубая - благородная и почти гипоаллергенная

Русская голубая — воплощение элегантности. Короткая плотная шерсть с серебристым блеском практически не выпадает, а сама порода славится чистоплотностью. Эти кошки спокойны, умны, легко обучаемы и подходят людям с аллергией.

5. Корниш-рекс - шелковистый и нежный мех

Кошка корниш-рекс весит не больше 4 кг, но производит огромное впечатление. Её шерсть короткая, волнистая, мягкая, словно шелк. Благодаря отсутствию густого подшёрстка, эти кошки линяют минимально. Однако им требуется защита от холода и регулярное купание.

6. Бомбейская кошка - "домашная пантера"

Глянцевая, чёрная, с крупными янтарными глазами — бомбейская кошка поражает своим видом. Она почти не линяет и имеет плотную короткую шерсть. Это ласковая, преданная и очень умная порода, отлично подходящая для квартирного содержания.

7. Сиамская кошка - минимальная линька и максимальный характер

Сиамские кошки известны своими голубыми глазами и контрастной окраской. Их шерсть короткая и тонкая, почти не выпадает. Достаточно лёгкой чистки раз в месяц. Сиамы очень общительны, любят внимание и становятся настоящими членами семьи.

8. Бурманская кошка - игривая и "собачья" кошка

Бурманская кошка — компактная, грациозная и очень контактная. Её короткая шерсть плотно прилегает к телу и требует минимального ухода. Эти кошки почти не линяют и обожают компанию человека. Некоторые владельцы даже обучают их простым командам.

9. Сфинкс - кошка без шерсти (но с характером)

Сфинкс не линяет вообще, ведь шерсти у него практически нет — лишь тонкий пушок. Однако эти кошки нуждаются в особом уходе: регулярное купание, очищение кожи и поддержание оптимальной температуры в доме. Несмотря на необычную внешность, сфинксы невероятно ласковы и дружелюбны.

"То, что у них нет богатого меха, не значит, что не требуется уход — наоборот, коже нужно больше внимания", — подчёркивает Константина Маллиу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что "нелиняющие" кошки не требуют ухода.
    Последствие: проблемы с кожей и шерстью.
    Альтернатива: регулярно чистите, купайте и следите за питанием.

  • Ошибка: выбирать кошку только по принципу "не линяет".
    Последствие: несоответствие характера ожиданиям.
    Альтернатива: изучите темперамент породы.

  • Ошибка: игнорировать аллергическую реакцию.
    Последствие: раздражение или астматические симптомы.
    Альтернатива: консультируйтесь с аллергологом перед выбором.

Часто задаваемые вопросы

Какая кошка совсем не линяет?
Сфинкс практически не теряет шерсть, но требует особого ухода за кожей.

Какая порода лучше для аллергиков?
Русская голубая и девон-рекс — оптимальные варианты.

Как уменьшить линьку у обычной кошки?
Регулярное вычёсывание, правильное питание и витамины для шерсти помогут сократить выпадение.

3 интересных факта

  1. Волнистая шерсть рексов обусловлена естественной генетической мутацией.

  2. Сфинксы потеют, поэтому нуждаются в регулярных ваннах.

  3. У русских голубых уровень белка Fel d1 (основного аллергена) ниже, чем у большинства пород.

