Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
© catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:27

Замёрзнуть можно и дома: кошки страдают от холода там, где вы не подозреваете

Кошки начинают мёрзнуть при температуре ниже +18 градусов — galeriaespana.cz

Каждый хозяин кошки знает: пушистая любимица неизменно выбирает самое уютное место в доме. Под батареей, на подоконнике под солнцем, в мягком пледе — она ищет тепло инстинктивно. Но как отличить обычное стремление к комфорту от того, что кошке действительно холодно? Ответы на этот вопрос помогут не только улучшить жизнь питомца, но и избежать болезней. Об этом сообщает портал о здоровье животных galeriaespana.cz.

Когда кошке становится холодно

Даже домашние кошки с густой шерстью не одинаково переносят холод. Средняя температура комфорта для них — от +18 до +26 °C. Когда столбик термометра опускается ниже +18 °C, кошки начинают искать тёплые места, а при +5 °C большинство чувствует заметный дискомфорт. Всё зависит от возраста и состояния: пожилые, худые или ослабленные животные остывают быстрее.

Важно учитывать и влажность: сырость и сквозняки значительно усиливают чувство холода. Поэтому кошке нужно предоставить сухое, защищённое место для сна, желательно повыше от холодного пола, где температура более стабильная.

"Кошки не любят резких перепадов температуры. Если животное постоянно ищет укромные уголки, это может быть сигналом, что в доме прохладно", — отмечается в ветеринарных рекомендациях galeriaespana.cz.

Особенности содержания лысых пород

Бесшёрстные кошки, такие как сфинксы, особенно чувствительны к холоду. Уже при +20 °C им требуется дополнительное тепло — мягкая одежда или подогреваемая подстилка. При температуре ниже +15 °C риск простуды возрастает многократно, и животное может заболеть всего за несколько минут.

Поэтому владельцам таких пород важно обеспечить постоянный микроклимат без сквозняков и перепадов. Одежда для кошек в этом случае — не элемент роскоши, а необходимая защита.

"Для сфинксов и подобных пород одежда — это вопрос здоровья, а не эстетики", — говорится в рекомендациях Ассоциации заводчиков.

Уличные кошки и морозы

Коты, живущие на улице, приспосабливаются к холоду, отращивая густую шерсть, но даже их возможности ограничены. При -10…-15 °C они могут серьёзно пострадать от переохлаждения, особенно если шерсть влажная. Мороз, ветер и отсутствие укрытия быстро приводят к обморожению лап и ушей.

Поэтому даже диким кошкам необходима помощь людей: простая коробка, утеплённая тканью и поставленная в тихом месте, способна спасти жизнь. Регулярное кормление также критично — еда помогает поддерживать уровень энергии и температуру тела.

"Даже минимальное укрытие и миска с едой могут стать спасением для уличных животных зимой", — подчёркивают galeriaespana.cz.

Признаки того, что кошка замёрзла

Если кошка мёрзнет, её тело и поведение выдают это сразу.
К типичным признакам относятся:

  1. Лёгкая дрожь или тремор.

  2. Поза клубком с хвостом, прикрывающим нос.

  3. Прохладные уши, лапы и хвост.

  4. Меньшая активность, стремление к теплу.

При сильном переохлаждении появляются ригидность мышц, расширенные зрачки, замедленное дыхание — в таких случаях требуется ветеринарная помощь.

По наблюдениям владельцев, важно сравнивать поведение питомца с его "нормой": если активная кошка вдруг перестала играть и не уходит от обогревателя, стоит насторожиться.

Как помочь кошке зимой

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно даже в морозы, стоит внести несколько простых изменений.

  • Уберите сквозняки и создайте уютное место для сна.

  • Для бесшёрстных кошек подберите тёплый свитер.

  • Увеличьте долю белка и жира в рационе.

  • Не оставляйте животное надолго на улице.

  • После прогулки осматривайте кошку — нет ли признаков простуды.

Если кошка стала вялой, чихает или дышит с трудом, нужно обратиться к ветеринару.

Сравнение: домашние и уличные кошки зимой

Домашние кошки и уличные животные по-разному реагируют на холод, хотя обе группы нуждаются в тепле.

  • Домашние кошки: защищены от ветра и влаги, но чувствительны к сквознякам и снижению температуры ниже +18 °C.

  • Уличные кошки: более выносливы, но при -15 °C даже густая шерсть не спасает. Без укрытия они быстро теряют тепло и могут погибнуть.

Таким образом, забота о тепле важна для всех — просто проявляется она по-разному.

Плюсы и минусы одежды для кошек

Одежда для животных вызывает споры, но зимой у неё есть конкретные преимущества.

Плюсы:

  • защищает от холода и сквозняков;

  • помогает сохранить здоровье лысых пород;

  • снижает риск переохлаждения при прогулках.

Минусы:

  • не подходит кошкам, не привыкшим к одежде;

  • может натирать или вызывать стресс;

  • требует регулярной стирки и подбора размера.

Перед тем как одеть питомца, нужно убедиться, что одежда удобна и не мешает движениям.

Советы по утеплению спального места

  1. Поставьте лежанку подальше от дверей и окон.

  2. Используйте мягкие одеяла и подушки.

  3. Можно добавить термоковрик или грелку, но только с безопасным нагревом.

  4. Следите, чтобы место оставалось сухим и чистым.

Такие простые меры помогут кошке сохранить тепло без лишнего стресса.

Популярные вопросы о кошках и холоде

1. При какой температуре кошке холодно?
Большинство кошек начинают мёрзнуть при температуре ниже +18 °C, а при +5 °C ощущают выраженный дискомфорт.

2. Можно ли выводить кошку на улицу зимой?
Да, но ненадолго. Прогулки лучше ограничить 10-15 минутами и следить, чтобы лапы не промокали.

3. Нужна ли одежда сфинксам и лысым породам?
Обязательно. Без неё животное может простудиться даже при комнатной температуре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кармашек Генри помогает кошкам точнее определять звук — ветеринар сегодня в 1:58
Не пугайтесь, если заметите это у кошки на ухе: странная складка — это норма

У основания уха кошки есть загадочная складка — кармашек Генри. Разбираемся, зачем он нужен, как помогает охоте и как ухаживать за ушами.

Читать полностью » Шимпанзе показали рациональное мышление — Science вчера в 23:47
Разум просыпается в джунглях: новый сигнал ломает инстинкты и ведёт шимпанзе к точному выбору

Шимпанзе способны рационально пересматривать свои убеждения, реагируя на новые данные, что сближает их когнитивные способности с человеческими.

Читать полностью » Фонтанчики повышают интерес кошек к воде — Galeriae Spana вчера в 21:25
Миска не на своём месте: как одна деталь превращает кошку в страдалицу от жажды

Даже самая ухоженная кошка может страдать от недостатка воды. Простые приёмы помогут стимулировать питьё и укрепить здоровье питомца.

Читать полностью » Варёные кости опасны для собак из-за острых осколков — ветеринары вчера в 19:30
Перестала давать питомцу кости — и вот что произошло с его здоровьем: жаль, не сделала этого раньше

Кости для собак и кошек могут привести к травмам, запорам и инфекциям. Разбираем, почему их лучше исключить и чем безопасно заменить.

Читать полностью » Набор веса снижает усвояемость питательных веществ у кошек — JAS вчера в 17:45
Корм в избытке — проблемы в рост: лишний вес запускает процессы, подрывающие здоровье кошки

Учёные выяснили, как переедание меняет пищеварение и микробиоту кошек и почему лишний вес влияет на их здоровье сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Лай собак связан с реакцией на движения и позу людей — кинологи вчера в 15:25
Когда лай — это не угроза, а диагноз: что собаки чувствуют о нас на самом деле

Почему одна собака спокойно наблюдает, а другая бросается в лай? Что на самом деле влияет на реакцию питомца и как научиться понимать его сигналы.

Читать полностью » Колтуны у шпица образуются из-за ошибок в сушке — грумеры вчера в 13:27
Смешиваю шампунь с простым аптечным средством — шерсть шпица стала как у выставочной собаки

Шпиц впечатляет своей пышной шерстью, но такая красота требует регулярного ухода. Рассказываем, как правильно купать, вычёсывать и ухаживать за шубкой этой породы.

Читать полностью » Морфология черепа собак не определяет их рабочие способности — Science Advances вчера в 11:37
Лисы и терьеры похожи куда больше, чем кажется: форма черепа раскрыла старое охотничье сходство

Новое исследование показывает, что форма черепа собак почти не связана с их рабочими способностями, ставя под сомнение представления о возможностях пород.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уют в доме создают мелочи — дизайнер Зуева
ЮФО
Юрий Слюсарь провёл прямой эфир с жителями Ростовской области — обсуждали важнейшие вопросы региона
Питомцы
Швейная иголка застряла в прямой кишке собаки Вольта — Доктор Питер
Красота и здоровье
Ученые впервые увидели процесс заражения вирусом гриппа в реальном времени — Доктор Питер
Красота и здоровье
Сомнолог Валерия Бонадыкова рекомендует приложения для улучшения сна — Доктор Питер
Красота и здоровье
Максим Копылов: имплантация зубов безопасна даже для онкологических пациентов
Наука
Событие, которое не повторится до 2267 года: соединение Венеры, Марса и Солнца в январе 2026
Дом
Откосы, выложенные плиткой, делают окно центром внимания — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet