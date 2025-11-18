Я думал, что кошки не переживают утрату — пока не увидел, как моя кошка горюет

Кошки традиционно считаются независимыми и даже отстранёнными существами, но недавние исследования показали, что они не менее чувствительны к потере, чем другие домашние питомцы, например, собаки. Более того, оказывается, что кошки могут переживать горе, выражая его через различные поведенческие изменения, что опровергает устоявшиеся стереотипы о том, что эти животные не склонны к проявлению эмоций. В этом материале мы расскажем о том, как кошки проявляют траур после смерти другого животного в доме и что нам, владельцам, нужно знать, чтобы поддержать наших питомцев в этот сложный период.

Исследование из Университета Окленда: как кошки переживают утрату

Исследование, проведённое в Университете Окленда в США, показало, что кошки могут переживать смерть своего сородича или даже собаки, с которой они жили в одном доме. Учёные заметили, что питомцы начинают проявлять признаки стресса, такие как бессонница, потеря аппетита и повышение уровня голосовой активности. Это поведение является ярким примером того, как кошки могут реагировать на утрату, даже если они не являются столь социальными, как собаки.

"Наши результаты согласуются с идеей, что кошки могут испытывать потерю партнёра животного способами, аналогичными собакам, несмотря на то, что их предки были менее социальными", — отметил ведущий исследователь, Доктор Джон Смит.

Как кошки выражают горе

Поведенческие изменения у кошек могут включать в себя множество разных проявлений. В первую очередь, это стремление искать пропавшего сородича, а также поведение, схожее с тем, что проявляют собаки. Кошки могут становиться более требовательными к вниманию со стороны людей или других животных, а также могут вести себя более настороженно, проявлять замешательство или даже страх.

Кроме того, кошки часто начинают проводить больше времени в поисках запаха своего погибшего сородича, иногда "проверяя" его привычные места. Также было замечено, что кошки могут утратить интерес к своим привычным играм и занятиям, а также проявлять менее активное поведение.

Как горе влияет на кошек и что делать владельцам

Очень важно понимать, что горе — это не только человеческое переживание. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Animal Behaviour Science, многие животные, включая слонов, дельфинов и шимпанзе, также демонстрируют поведенческие реакции, схожие с человеческими, в ответ на утрату. Это показывает, что животные способны переживать эмоции, похожие на горе.

Для владельцев кошек это означает, что важно поддерживать питомца в этот трудный период. Если вы заметили, что ваша кошка переживает утрату, постарайтесь уделить ей больше внимания и обеспечить комфортную атмосферу. Особенно важно следить за её режимом питания и сна, так как в это время кошки могут иметь проблемы с аппетитом или сном.

Признаки, что кошка переживает потерю

Потеря аппетита. Проблемы со сном, бессонница или беспокойный сон. Повышенная голосовая активность или мяуканье. Ищет пропавшего питомца или проверяет его привычные места. Прятание или тревожное поведение. Повышенная привязанность к владельцам или другим животным в доме.

Как помочь кошке в период горя

Если ваша кошка переживает утрату, вот несколько советов по уходу:

Уделяйте больше времени для общения с ней. Постарайтесь создать для неё спокойную атмосферу в доме, минимизировав стрессы. Следите за её аппетитом и режимом питания, при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром. Обеспечьте кошке уединённые и уютные места, где она может отдохнуть. Продолжайте поддерживать регулярный режим дня, чтобы кошка не чувствовала себя заброшенной.

Хотя кошки и считаются более независимыми животными, исследования показывают, что они могут переживать горе, как и другие домашние питомцы. Эти удивительные существа способны выражать свои чувства через изменения в поведении, и важно понимать, что потеря питомца — это не только человеческая проблема, но и проблема для других животных в доме. Поддержка и внимание со стороны владельца могут помочь кошке пройти через этот тяжёлый период, восстановиться и вернуться к нормальной жизни.