Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка смотрит в окно
Кошка смотрит в окно
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 20:17

Я думал, что кошки не переживают утрату — пока не увидел, как моя кошка горюет

Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца

Кошки традиционно считаются независимыми и даже отстранёнными существами, но недавние исследования показали, что они не менее чувствительны к потере, чем другие домашние питомцы, например, собаки. Более того, оказывается, что кошки могут переживать горе, выражая его через различные поведенческие изменения, что опровергает устоявшиеся стереотипы о том, что эти животные не склонны к проявлению эмоций. В этом материале мы расскажем о том, как кошки проявляют траур после смерти другого животного в доме и что нам, владельцам, нужно знать, чтобы поддержать наших питомцев в этот сложный период.

Исследование из Университета Окленда: как кошки переживают утрату

Исследование, проведённое в Университете Окленда в США, показало, что кошки могут переживать смерть своего сородича или даже собаки, с которой они жили в одном доме. Учёные заметили, что питомцы начинают проявлять признаки стресса, такие как бессонница, потеря аппетита и повышение уровня голосовой активности. Это поведение является ярким примером того, как кошки могут реагировать на утрату, даже если они не являются столь социальными, как собаки.

"Наши результаты согласуются с идеей, что кошки могут испытывать потерю партнёра животного способами, аналогичными собакам, несмотря на то, что их предки были менее социальными", — отметил ведущий исследователь, Доктор Джон Смит.

Как кошки выражают горе

Поведенческие изменения у кошек могут включать в себя множество разных проявлений. В первую очередь, это стремление искать пропавшего сородича, а также поведение, схожее с тем, что проявляют собаки. Кошки могут становиться более требовательными к вниманию со стороны людей или других животных, а также могут вести себя более настороженно, проявлять замешательство или даже страх.

Кроме того, кошки часто начинают проводить больше времени в поисках запаха своего погибшего сородича, иногда "проверяя" его привычные места. Также было замечено, что кошки могут утратить интерес к своим привычным играм и занятиям, а также проявлять менее активное поведение.

Как горе влияет на кошек и что делать владельцам

Очень важно понимать, что горе — это не только человеческое переживание. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Animal Behaviour Science, многие животные, включая слонов, дельфинов и шимпанзе, также демонстрируют поведенческие реакции, схожие с человеческими, в ответ на утрату. Это показывает, что животные способны переживать эмоции, похожие на горе.

Для владельцев кошек это означает, что важно поддерживать питомца в этот трудный период. Если вы заметили, что ваша кошка переживает утрату, постарайтесь уделить ей больше внимания и обеспечить комфортную атмосферу. Особенно важно следить за её режимом питания и сна, так как в это время кошки могут иметь проблемы с аппетитом или сном.

Признаки, что кошка переживает потерю

  1. Потеря аппетита.

  2. Проблемы со сном, бессонница или беспокойный сон.

  3. Повышенная голосовая активность или мяуканье.

  4. Ищет пропавшего питомца или проверяет его привычные места.

  5. Прятание или тревожное поведение.

  6. Повышенная привязанность к владельцам или другим животным в доме.

Как помочь кошке в период горя

Если ваша кошка переживает утрату, вот несколько советов по уходу:

  1. Уделяйте больше времени для общения с ней.

  2. Постарайтесь создать для неё спокойную атмосферу в доме, минимизировав стрессы.

  3. Следите за её аппетитом и режимом питания, при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром.

  4. Обеспечьте кошке уединённые и уютные места, где она может отдохнуть.

  5. Продолжайте поддерживать регулярный режим дня, чтобы кошка не чувствовала себя заброшенной.

Хотя кошки и считаются более независимыми животными, исследования показывают, что они могут переживать горе, как и другие домашние питомцы. Эти удивительные существа способны выражать свои чувства через изменения в поведении, и важно понимать, что потеря питомца — это не только человеческая проблема, но и проблема для других животных в доме. Поддержка и внимание со стороны владельца могут помочь кошке пройти через этот тяжёлый период, восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уткам сухой корм, а белкам орехи — биолог Мишин сегодня в 12:21
Булка — не главное: как правильно подкармливать зимующих в городе уток

Биологи рассказали NewsInfo, чем безопасно подкармливать зимой уток и белок.

Читать полностью » Игрушки развивают активность домашних кошек — зоологи сегодня в 12:16
Кошкам под Новый год дарю это — питомицы сходят с ума от счастья: жаль, раньше не знал

Выбираете подарок для кошки к Новому году? Узнайте, какие варианты делают питомицу счастливее и как выбрать подходящую вещь среди множества товаров.

Читать полностью » Одежда для питомцев помогает защитить от холода и грязи — кинолог Размарица сегодня в 11:21
Вот так приучила собаку к одежде — теперь она не хочет выходить на прогулку без своего нового костюма

Одежда для собак и кошек не всегда каприз, а может быть необходимостью. Узнайте, когда и как выбрать подходящий костюм для питомца.

Читать полностью » Водоросли в аквариуме сигнализируют о проблемах с экосистемой — биологи сегодня в 10:47
Водоросли захватили аквариум — брал химические средства, а теперь знаю, что нужно изменить в системе

Зелёные водоросли в аквариуме — это не катастрофа, а сигнал дисбаланса. Узнайте, как естественными методами справиться с водорослями и восстановить гармонию в аквариуме.

Читать полностью » Хвост кошки помогает ей сохранять баланс и общаться — ветеринары сегодня в 9:35
Потянула за хвост — и кошка больше не подходит ко мне: вот что это значит для неё

Почему нельзя тянуть кошку за хвост? Узнайте, как это может повлиять на её здоровье и доверие, а также получите полезные советы по уходу за питомцем.

Читать полностью » Алабай не подходит для содержания в квартире — специалисты по породам собак сегодня в 8:28
Алабай не агрессивен без причины — обучаю его так, и он стал лучшим защитником

Узнайте, как правильно ухаживать за алабаем, дрессировать его и обеспечивать нужную физическую активность. Преимущества и недостатки породы, советы по содержанию и выбору щенка.

Читать полностью » Расслабленная кошка учит отпускать тревоги — психологи сегодня в 7:10
Кошка пришла в дом — и всё изменилось: жаль, что раньше не знала о её магической силе

Узнайте, как кошки могут быть вашими проводниками в мир гармонии и покоя, обучая важным жизненным урокам. Эти пушистые существа приходят вовремя и с важной миссией.

Читать полностью » Кроликам зимой нужно больше калорий и витаминов для поддержания здоровья — зоологи сегодня в 6:47
Смешиваю эти овощи — кормлю кроликов зимой: они не только полны энергии, но и чувствуют себя прекрасно

Узнайте, как правильно утеплить клетки, поддерживать здоровье кроликов и организовать зимнее содержание животных, чтобы они оставались здоровыми и активными.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский
Туризм
Кунгурскую пещеру планируют открыть после улучшения безопасности и инфраструктуры
Спорт и фитнес
Тренер Кузьменко: 10 эффективных упражнений для улучшения осанки и здоровья
Туризм
Цены на гостиницы в Онеге сравнимы с Москвой и Петербургом — блог Забелина
СФО
Дисплей китайского авто зависает в пути при перепадах температур — URA.RU
УрФО
Власти готовят продажу 50% акций футбольного клуба "Урал" — Ирина Снеткова
СКФО
В Ставропольском вузе начали подготовку нового поколения наставников
УрФО
В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet