Я думал, что кошки не переживают утрату — пока не увидел, как моя кошка горюет
Кошки традиционно считаются независимыми и даже отстранёнными существами, но недавние исследования показали, что они не менее чувствительны к потере, чем другие домашние питомцы, например, собаки. Более того, оказывается, что кошки могут переживать горе, выражая его через различные поведенческие изменения, что опровергает устоявшиеся стереотипы о том, что эти животные не склонны к проявлению эмоций. В этом материале мы расскажем о том, как кошки проявляют траур после смерти другого животного в доме и что нам, владельцам, нужно знать, чтобы поддержать наших питомцев в этот сложный период.
Исследование из Университета Окленда: как кошки переживают утрату
Исследование, проведённое в Университете Окленда в США, показало, что кошки могут переживать смерть своего сородича или даже собаки, с которой они жили в одном доме. Учёные заметили, что питомцы начинают проявлять признаки стресса, такие как бессонница, потеря аппетита и повышение уровня голосовой активности. Это поведение является ярким примером того, как кошки могут реагировать на утрату, даже если они не являются столь социальными, как собаки.
"Наши результаты согласуются с идеей, что кошки могут испытывать потерю партнёра животного способами, аналогичными собакам, несмотря на то, что их предки были менее социальными", — отметил ведущий исследователь, Доктор Джон Смит.
Как кошки выражают горе
Поведенческие изменения у кошек могут включать в себя множество разных проявлений. В первую очередь, это стремление искать пропавшего сородича, а также поведение, схожее с тем, что проявляют собаки. Кошки могут становиться более требовательными к вниманию со стороны людей или других животных, а также могут вести себя более настороженно, проявлять замешательство или даже страх.
Кроме того, кошки часто начинают проводить больше времени в поисках запаха своего погибшего сородича, иногда "проверяя" его привычные места. Также было замечено, что кошки могут утратить интерес к своим привычным играм и занятиям, а также проявлять менее активное поведение.
Как горе влияет на кошек и что делать владельцам
Очень важно понимать, что горе — это не только человеческое переживание. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Animal Behaviour Science, многие животные, включая слонов, дельфинов и шимпанзе, также демонстрируют поведенческие реакции, схожие с человеческими, в ответ на утрату. Это показывает, что животные способны переживать эмоции, похожие на горе.
Для владельцев кошек это означает, что важно поддерживать питомца в этот трудный период. Если вы заметили, что ваша кошка переживает утрату, постарайтесь уделить ей больше внимания и обеспечить комфортную атмосферу. Особенно важно следить за её режимом питания и сна, так как в это время кошки могут иметь проблемы с аппетитом или сном.
Признаки, что кошка переживает потерю
-
Потеря аппетита.
-
Проблемы со сном, бессонница или беспокойный сон.
-
Повышенная голосовая активность или мяуканье.
-
Ищет пропавшего питомца или проверяет его привычные места.
-
Прятание или тревожное поведение.
-
Повышенная привязанность к владельцам или другим животным в доме.
Как помочь кошке в период горя
Если ваша кошка переживает утрату, вот несколько советов по уходу:
-
Уделяйте больше времени для общения с ней.
-
Постарайтесь создать для неё спокойную атмосферу в доме, минимизировав стрессы.
-
Следите за её аппетитом и режимом питания, при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром.
-
Обеспечьте кошке уединённые и уютные места, где она может отдохнуть.
-
Продолжайте поддерживать регулярный режим дня, чтобы кошка не чувствовала себя заброшенной.
Хотя кошки и считаются более независимыми животными, исследования показывают, что они могут переживать горе, как и другие домашние питомцы. Эти удивительные существа способны выражать свои чувства через изменения в поведении, и важно понимать, что потеря питомца — это не только человеческая проблема, но и проблема для других животных в доме. Поддержка и внимание со стороны владельца могут помочь кошке пройти через этот тяжёлый период, восстановиться и вернуться к нормальной жизни.
