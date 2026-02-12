Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Когтеточка
Когтеточка
© Free to use under the Unsplash License
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 18:49

Кот начал метить после запрета — думала дело в "злопамятности", а причина в другом

Резкое поведение кошки часто воспринимается хозяевами как осознанная обида или попытка отомстить. Однако за укусами, метками и внезапной агрессией скрываются совсем другие причины. Специалисты подчёркивают: животные действуют не из злости, а по заложенным природой механизмам. Об этом в беседе с EcoSever рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

Почему кошки не способны на месть

По словам специалиста, кошки не обладают тем типом мышления, который позволял бы им связывать прошлые события с желанием намеренно навредить человеку. В их поведении нет сложных эмоциональных конструкций, характерных для людей. Все реакции формируются на уровне инстинктов, рефлексов и физиологических состояний, а не моральных оценок или обид.

Именно поэтому попытки приписать питомцу злопамятность чаще всего являются ошибкой интерпретации. Человек склонен искать причину в собственных действиях, тогда как животное реагирует на текущие раздражители — запахи, движения, гормональный фон или стресс.

"С большей вероятностью нет, не мстят, насколько на данный момент изучен кошачий мозг. Там другое. Если не кастрирован кот или кошка, они метят территорию, человек воспринимает это как месть", — говорит ветеринар Екатерина Гуляева.

Агрессия, игра и инстинкты

Даже агрессивные выпады, которые выглядят осмысленными, в реальности имеют простое объяснение. Часто это форма игры или охотничьего поведения. В условиях квартиры у кошки нет привычной добычи, поэтому объектом внимания становятся движущиеся ноги или руки человека. Такие действия не связаны с прошлым конфликтом, хотя владельцы нередко именно так их трактуют.

Отдельную роль играет гормональный фактор. Некастрированные животные чаще демонстрируют доминантное поведение, стремясь обозначить своё положение. В таких случаях укусы или прыжки — это не агрессия в привычном понимании, а попытка самоутверждения.

"Превалирование над всей "стаей". Я главный, могу себе позволить укусить, прыгнуть. Это либо игра, либо пометить. В квартире у кошки нет возможности охотиться на мышь, поэтому она охотится на ваши ноги. Человек это может связать со вчерашним случаем: "Ой, а я ж вчера его согнал со стола или тряпочкой его стукнул", — пояснила специалист.

Что на самом деле стоит за резкими реакциями

Ветеринар подчёркивает, что большинство проблемного поведения имеет объективные причины. Это может быть половое созревание, стресс, скука, отсутствие стимулов или даже скрытые заболевания. В таких случаях важно не искать "наказание за проступки", а оценивать условия содержания и состояние здоровья животного.

Понимание природы кошачьих реакций помогает избежать конфликтов и выстроить более спокойные отношения с питомцем. Как отмечает Екатерина Гуляева, безусловные поведенческие рефлексы кошек далеки от человеческого представления о мести и не имеют с ним ничего общего.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диван под ударом, шторы в клочья: постоянное царапание раскрывает скрытое состояние кошки вчера в 9:38

Почему кошки постоянно точат когти, как отличить норму от сигнала стресса и какие условия помогают снизить разрушительное царапание в доме.

Читать полностью » Спокойствие на четырёх лапах — породы кошек, которые идеально подходят для семьи и квартиры 10.02.2026 в 19:11

Спокойная кошка — мечта многих владельцев. Какие породы отличаются уравновешенным характером и подходят для тихой семейной жизни.

Читать полностью » Эти команды меняют поведение собаки — жизнь с питомцем становится спокойнее 10.02.2026 в 18:28

Базовые команды помогают выстроить доверие и безопасность в жизни с собакой. Разбираем, с чего начать обучение и как сделать его эффективным.

Читать полностью » Щенок и младенец под одной крышей: почему такая идея может обернуться бедой 10.02.2026 в 18:15

Ветеринар Дмитрий Дмитриев объяснил NewsInfo почему не стоит заводить щенка, если в доме маленький ребенок.

Читать полностью » Спокойная кошка вдруг начинает вздыхать: безобидный звук, за которым нередко скрывается тревога 10.02.2026 в 9:04

Тихие вздохи кошек часто остаются без внимания, хотя за ними могут скрываться эмоции, стресс или сигналы комфорта. Как правильно их понять и не ошибиться.

Читать полностью » Февральское солнце опасно для собак: этот зимний риск владельцы часто не замечают 09.02.2026 в 20:19

Зимний снег выглядит красиво, но скрывает опасности для зрения собак, особенно под ярким февральским солнцем, необходимы меры защиты

Читать полностью » Не каждая собака справится: какие породы лучше всего подходят для семьи с детьми 09.02.2026 в 18:53

Выбор семейного щенка — важное решение, которое влияет на гармонию и активность дома. Разбираемся, какие породы идеально подходят для детей и как их правильно выбрать.

Читать полностью » Не даёт сделать шаг в одиночестве — навязчивая кошачья ласка оказалась тревожным признаком 09.02.2026 в 17:54

Кошка требует внимания круглые сутки и не дает вам покоя? Разбираемся, почему питомцы теряют самостоятельность и как мягко вернуть баланс в отношениях.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Решили не ждать компанию для Европы — маленькие города оказались удобнее для соло
Красота и здоровье
Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать
Спорт и фитнес
Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее
Красота и здоровье
Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас
Наука
Не Луна и не орбита: Марс оказался самым удобным планом Б для выживания людей в космосе
Еда
Выбрали рецепт из 5 ингредиентов — горячий домашний суп спас холодный вечер
Садоводство
Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая
Красота и здоровье
Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet