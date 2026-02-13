Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пьяцца дель Дуомо в Катании
© CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:52

Город у подножия Этны покорил с первого вечера — возвращаться хочется снова

Катания — город, который не кричит о себе громкими заголовками, но запоминается надолго. Британский эксперт по путешествиям Майло Бойд объездил за год десятки стран, включая Антарктиду и Анды, однако именно этот сицилийский город назвал одним из самых желанных для возвращения. По его словам, решающую роль сыграла не экзотика, а атмосфера. Об этом сообщает издание Daily Express.

Атмосфера важнее расстояний

За последние 12 месяцев Майло Бойд посетил 10 стран и 26 направлений — от острова Десепшн в Антарктиде до маршрутов в Андах. В его списке были и исторические места вроде Линдисфарна в Нортумберленде, известного по эпохе викингов. Однако среди всех этих локаций он выделил Катанию — город, до которого сравнительно легко добраться из разных европейских стран.

"Ценность места определяется не тем, насколько оно необычно или далеко расположено, а его атмосферой", — отметил эксперт по путешествиям Майло Бойд.

Катания находится примерно в 200 километрах к востоку от Палермо и, по словам Бойда, выигрывает за счёт более спокойного и упорядоченного ритма жизни. В отличие от более шумной столицы острова, здесь чувствуется размеренность и особая утончённость. Город расположен у подножия Этны и словно живёт в постоянном диалоге с природой.

Барокко, пережившее катастрофу

История Катании начинается в VIII веке до нашей эры, когда её основали греки. За столетия город неоднократно переживал завоевания и разрушения, а землетрясение 1693 года почти полностью уничтожило его. Именно после этой трагедии началось масштабное восстановление, сформировавшее нынешний архитектурный облик.

Сегодня исторический центр Катании входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть позднебарочного ансамбля Валь-ди-Ното. Сердцем города считается площадь Пьяцца дель Дуомо с кафедральным собором Святой Агаты и фонтаном слона — символом Катании. Статуя выполнена из лавового камня, что подчёркивает связь города с вулканом.

Такое сочетание трагической истории и художественной целостности создаёт редкий баланс: архитектура выглядит торжественно, но не вычурно, а городская среда остаётся живой и естественной.

Между морем и вулканом

Особую роль в очаровании Катании играет её география. Город расположен между лазурным Ионическим морем и Этной — самым высоким действующим вулканом Европы, который также включён в список ЮНЕСКО. Вечерние виды на склон вулкана, когда небо окрашивается в оранжевые и тёмные оттенки, производят сильное впечатление даже на искушённых путешественников.

Вулканический туризм на Сицилии давно стал отдельным направлением. Организованные экскурсии позволяют подняться к лавовым полям и увидеть виноградники, выросшие на почвах, образованных после извержений. Контраст огненной стихии и плодородной земли придаёт этому региону особую динамику.

При этом Катания остаётся не только точкой отправления к Этне, но и самостоятельным гастрономическим центром. Уличная еда здесь — часть повседневной культуры. Путешественникам советуют попробовать аранчини — жареные рисовые шарики с начинкой, канноли с рикоттой и граниту, которую часто подают с бриошью. На рынке La Pescheria можно найти свежие морепродукты, только что выловленные из моря, что делает гастрономический опыт максимально аутентичным.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

