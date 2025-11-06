Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка с ослабленным зрением
Кошка с ослабленным зрением
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:14

Принесла снег с улицы — питомец охотится за игрушками в нем: забавы, которые растопят сердце

Белый цвет и шорох снега особенно привлекают кошек с охотничьими инстинктами

Зима для кошки — не просто смена сезона, а настоящее приключение. Холод и снег могут вызвать у питомца любопытство, настороженность или восторг — в зависимости от характера. Даже если ваша мурлыка никогда не выходит на улицу, это не значит, что ей недоступно волшебство первого снега. Есть как минимум три безопасных способа подарить ей зимние впечатления, не подвергая риску здоровье и комфорт.

1. Зимнее окно: наблюдение как искусство

Кошки — прирождённые наблюдатели. Они способны часами следить за птицами, падающими листьями или движением людей. Зимой их внимание неизбежно привлечёт кружение снежинок.

Организуйте уютное место у окна: поставьте тёплую лежанку или используйте специальный гамак на присосках, который крепится прямо к стеклу. Если подоконник узкий, подойдёт мягкая полка на батарею. Так питомец сможет греться и смотреть на снежный пейзаж одновременно.

"Покажите снегопад своей кошке, она уж точно удивится такому погодному явлению", — советуют заводчики.

Дополнительно можно повесить кормушку для птиц за окном: это создаст "кинотеатр" для кошки, где события разворачиваются каждое утро.

Совет

Поставьте рядом миску с водой — сухой зимний воздух может вызывать жажду, особенно при включённом отоплении.

2. Зима с доставкой на дом

Не хотите выводить питомца на улицу — принесите снег в дом. Это безопасный и увлекательный способ познакомить кошку с новым явлением.

Наберите немного чистого снега (лучше свежего, без реагентов) и положите его в миску, на поднос или в ванну. Пусть кошка обнюхает, попробует лапкой, понаблюдает, как он тает. Иногда достаточно даже маленького снежка или сосульки, чтобы вызвать неподдельный интерес.

Если хотите устроить настоящий эксперимент, добавьте в снег несколько игрушек — шарики, мячики, перышки. Так питомец сможет "охотиться" за ними, а вы получите массу забавных фото.

Важно

После игры насухо вытрите лапы и живот кошки, особенно если пол холодный. Не позволяйте сидеть на сквозняке: переохлаждение опасно даже для короткой игры.

3. Первая прогулка по снегу

Если кошка уже знакома с улицей и не боится шлейки, можно устроить короткую прогулку. Это вариант для спокойных, уверенных питомцев.

Подберите утеплённую переноску и надёжную шлейку. Наденьте её заранее дома, чтобы кошка привыкла. Для прогулки выберите тихое место без машин и собак. Первые шаги по снегу могут вызвать у кошки восторг — или замешательство, поэтому важно быть рядом и не торопить события.

Если животное начнёт мёрзнуть, дрожать или мяукать, прогулку нужно немедленно прекратить. После возвращения домой предложите тёплое место и немного воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпускать кошку гулять без шлейки.
Последствие: стресс, побег, риск травм.
Альтернатива: только прогулка на шлейке и в безопасном месте.

Ошибка: приносить грязный снег с улицы.
Последствие: попадание реагентов и микробов на шерсть и лапы.
Альтернатива: используйте свежий снег, собранный в чистом дворе или на балконе.

Ошибка: оставлять мокрую кошку без сушки.
Последствие: переохлаждение, простуда.
Альтернатива: мягкое полотенце и тёплое место после зимных игр.

Плюсы и минусы зимных развлечений

Формат Плюсы Минусы
Наблюдение из окна Безопасно, интересно, не требует усилий Не даёт тактильного опыта
Снег дома Новый запах, впечатления Нужно следить, чтобы кошка не переохладилась
Прогулка на улице Настоящее приключение Подходит не всем питомцам

FAQ

Можно ли выпускать кошку на снег без одежды?
Да, если прогулка короткая и температура не ниже -5 °C. Для сфинксов или короткошёрстных пород лучше надеть лёгкий комбинезон.

Безопасно ли давать кошке снег?
Можно, но в малом количестве и только чистый снег. Не допускайте поедания грязного снега с улицы.

Что делать, если кошка боится снега?
Не заставляйте. Пусть она наблюдает за ним через окно, пока интерес не возьмёт верх над страхом.

Интересные факты

  1. Большинство кошек впервые сталкиваются со снегом в возрасте 1-2 лет — и реагируют на него с детским восторгом.

  2. Белый цвет и шорох снега особенно привлекают кошек с охотничьими инстинктами.

  3. У некоторых пород (например, мейн-кунов и норвежских лесных кошек) шерсть естественно отталкивает влагу, что делает их устойчивыми к холоду.

Показать кошке снег — это не просто забава, а способ разнообразить её жизнь и дать новые впечатления. Неважно, наблюдает ли она за снежинками из окна или играет с кусочком льда дома — главное, чтобы рядом были тепло, внимание и забота хозяина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профилактика атопического дерматита у собак: нужны регулярные обработки от блох и правильное кормление сегодня в 10:05
Столкнулась с атопией у собаки: вот что реально помогло улучшить её состояние

Как справляться с атопическим дерматитом у собак, что нужно для его лечения и профилактики, а также как минимизировать обострения болезни.

Читать полностью » Блохи с собаки могут передавать заболевания, такие как бартонеллёз и ленточный червь сегодня в 9:11
Подцепил блох с собаки: что я сделал, чтобы избавиться от укусов и угрозы здоровья

Узнайте, могут ли блохи с собаки перейти на человека, как это происходит, и как защитить себя и питомца от этих паразитов.

Читать полностью » Морские свинки требуют правильного ухода, активных прогулок и общения сегодня в 8:43
Морская свинка перестала скучать: вот что я сделала, чтобы она была активной и счастливой

Уход за морской свинкой — от правильного питания до организации прогулок и отдыха. Узнайте, как создать комфорт для вашего питомца.

Читать полностью » Кошки различают своё имя и голос хозяина — мнение учёных из Animal Cognition сегодня в 7:28
Моя кошка игнорировала меня, пока я не сделала одну вещь, и она стала откликаться на моё имя

Кошки способны узнавать голос, имя и настроение человека. Как с ними говорить, чтобы вас действительно услышали.

Читать полностью » Отсутствие игр у кошек ведёт к апатии, ожирению и тревожности сегодня в 6:28
Думала, что кошка играет просто ради забавы — пока не узнала, зачем ей это на самом деле

Почему даже самая ленивая кошка нуждается в игре — и какие 5 простых занятий помогут ей быть счастливой и здоровой.

Читать полностью » Прогулка необходима собакам для физического и психического здоровья сегодня в 5:17
Я думал, что моему псу хватает двора для прогулки — пока не узнала, к чему это приводит

Почему прогулка — не просто развлечение, а необходимость для здоровья, психики и счастья собаки.

Читать полностью » Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации сегодня в 4:10
Собака знает, где север, а я — нет: вот что показал эксперимент во дворе

Почему собаки кружатся перед тем, как справить нужду? Учёные нашли неожиданную причину, связанную с силами самой Земли.

Читать полностью » Учёные Бристольского университета: собаки определяют время возвращения хозяина по изменению запаха в доме сегодня в 3:38
Возвращаюсь домой — а питомец уже у двери: оказалось, причина вовсе не в слухе

Почему собаки и кошки знают, когда вы возвращаетесь домой? Ученые нашли объяснение этой "магии" — и оно куда интереснее, чем кажется.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Актриса Дрю Бэрримор открыто заявила, что проходит гормональную терапию в период менопаузы
Наука
Морской биолог Ривас: косатки поедают только печень акул после обездвиживания
Туризм
Путешественники назвали Боснию и Герцеговину самым недооценённым направлением в Европе
Наука
Брайант: звёзды на поздних стадиях эволюции уничтожают близкие экзопланеты
Еда
Топлёное масло сохраняется до 6 месяцев при комнатной температуре — безопасно для жарки и тушения
Питомцы
Зуд на морде у домашних питомцев могут вызывать аллергия или паразиты
Питомцы
Избыточное кормление домашних кошек лакомствами вызывает ожирение у питомца
Авто и мото
Продажи импортных автомобилей в России снизились на 23% — данные Минпромторга и ППК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet