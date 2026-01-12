Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:22

У кошки сломались усы — это вам не линька: что скрывает такой сигнал

Усы кошки ломаются из-за нехватки витаминов — ветеринар

Кошачьи усы — это не просто украшение мордочки, а настоящий "навигационный прибор". Эти жёсткие волоски, которые называют вибриссами, помогают питомцу ориентироваться в пространстве, оценивать расстояние и чувствовать малейшие изменения вокруг. Поэтому, когда усы начинают ломаться или выглядят так, будто их подстригли, владельцы обычно тревожатся. Разбираемся, что может стоять за такой проблемой. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Зачем кошке усы и почему они важны

Вибриссы работают как орган осязания. Они улавливают движение воздуха, помогают кошке понимать, пройдёт ли она в узкую щель, и даже "считывают" вибрации. Усы связаны с нервными окончаниями, поэтому для животного это не просто волоски, а чувствительная система, которая влияет на уверенность и координацию.

Если ус выпал целиком — это чаще всего норма

Найти на полу один или два уса — не повод для паники. Вибриссы обновляются, как и шерсть: старые выпадают, на их месте вырастают новые. Это естественный процесс, похожий на линьку. Единственный нюанс — усы растут медленнее, поэтому "потеря" заметнее, особенно если выпало сразу несколько.

Когда усы ломаются: основные причины

Ситуация меняется, если усы не выпадают целиком, а обламываются или выглядят короткими и неровными. В таком случае стоит подумать, что могло повлиять на их состояние.

Мама-кошка "укоротила" котятам усы

У маленьких котят встречается неожиданная причина: мать может отгрызать вибриссы слишком активным малышам. Так она пытается удержать их рядом и снизить желание "убежать исследовать мир", пока это опасно. Обычно такой "контроль" временный: когда котёнок подрастёт, усы восстановятся.

Опалённые кончики

Если кончики вибрисс выглядят не острыми, а будто оплавленными, вероятно, кошка подошла слишком близко к огню. Это может быть плита, свеча, камин, печка или даже костёр. В таких случаях специального лечения чаще всего не требуется: повреждённые усы постепенно сменятся новыми. Но важно убрать риск повторного ожога и следить, чтобы питомец больше не тянулся к огню.

Нехватка витаминов и минералов

Ломкость усов нередко связана с дефицитом питательных веществ. Тогда изменения обычно заметны не только на вибриссах: шерсть становится тусклой, когти могут слоиться или хуже расти. Причины бывают разные — от несбалансированного рациона до длительного стресса или проблем с пищеварением. Если есть подозрение на нехватку витаминов, лучше обсудить питание с ветеринаром, а не подбирать добавки самостоятельно.

Нарушения обмена веществ

Если у кошки плохо усваивается пища, это отражается не только на внутренних органах, но и на внешнем виде. Вибриссы, шерсть и когти часто первыми реагируют на сбой. Такой вариант особенно вероятен, если вместе с ломкостью усов появились изменения аппетита, веса или активности.

Кожные болезни

Когда обламывание усов сопровождается покраснением, отёком кожи, зудом, корочками или нагноением, причина может быть в дерматологических проблемах. В этом случае важно не откладывать визит к врачу: лечение зависит от того, что именно вызвало воспаление.

Паразиты и грибковые поражения

Некоторые паразиты, например власоеды, способны повреждать шерсть и усы. Также ломкость вибрисс иногда связана с гельминтами, которые влияют на общее состояние организма. Ещё одна возможная причина — грибковые заболевания, включая лишай: они затрагивают не только шерсть, но и область вокруг усов.

Когда стоит идти к ветеринару

Усы действительно могут быть индикатором здоровья. Если вибриссы обламываются регулярно, становятся тонкими, выпадают массово или вместе с этим есть зуд, покраснение, ухудшение шерсти и общего состояния — лучше не ждать. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще её устранить и вернуть питомцу нормальный внешний вид и комфорт.

